Должностная обязанность Менеджера по закупкам (ВЭД)

Общие положения:

Менеджер по закупкам внешнеэкономической деятельности играет важную роль в обеспечении эффективной работы компании в части закупок товаров и услуг за рубежом. Его задача состоит в организации и проведении закупок в соответствии с действующим законодательством и внутренними процедурами компании.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере внешнеэкономической деятельности или сертификат менеджера по закупкам.

— Знание международных закупок, включая правила и процедуры таможенного оформления, таможенного контроля и валютного контроля.

— Навыки ведения переговоров с поставщиками из различных стран.

— Понимание международных инкотермсов и особенностей международных договоров.

Должностные обязанности:

— Организация процесса закупок товаров и услуг за рубежом в соответствии с законодательством и внутренними правилами компании.

— Поиск новых поставщиков, анализ рынка и конкурентной среды, проведение предварительного оценивания поставщиков.

— Ведение переговоров с поставщиками, заключение контрактов и соглашений с учетом международных правил и стандартов.

— Контроль исполнения международных договоров и соблюдения сроков поставки, качества товаров и услуг.

— Ведение документации по международным закупкам, включая договоры, счета-фактуры, сертификаты качества и другие документы, необходимые для таможенного оформления.

Отчетность:

Менеджер по закупкам отчитывается перед руководством компании о результатах международных закупок, проведенных переговорах, заключенных контрактах и проблемах, возникших в процессе внешнеэкономической деятельности.

Права:

Менеджер по закупкам имеет право:

— Подписывать договора и соглашения с иностранными поставщиками.

— Организовывать переговоры и вести деловую переписку с поставщиками в рамках международных закупок.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по закупкам несет ответственность за качественную и своевременную закупку товаров и услуг за рубежом, а также за соблюдение требований внутренних и международных процедур внешнеэкономической деятельности. Критерии эффективности могут включать соблюдение бюджета на закупки, качество выбранных поставщиков, сроки поставок и минимизацию рисков при международных закупках.

Для подбора опытного и эффективного Менеджера по закупкам внешнеэкономической деятельности рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство специализируется на подборе квалифицированных специалистов и поможет вам найти подходящего кандидата. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.