Должностные обязанности Менеджер по закупкам (ВЭД)
Должностная обязанность Менеджера по закупкам (ВЭД)
Общие положения:
Менеджер по закупкам внешнеэкономической деятельности играет важную роль в обеспечении эффективной работы компании в части закупок товаров и услуг за рубежом. Его задача состоит в организации и проведении закупок в соответствии с действующим законодательством и внутренними процедурами компании.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в сфере внешнеэкономической деятельности или сертификат менеджера по закупкам.
— Знание международных закупок, включая правила и процедуры таможенного оформления, таможенного контроля и валютного контроля.
— Навыки ведения переговоров с поставщиками из различных стран.
— Понимание международных инкотермсов и особенностей международных договоров.
Должностные обязанности:
— Организация процесса закупок товаров и услуг за рубежом в соответствии с законодательством и внутренними правилами компании.
— Поиск новых поставщиков, анализ рынка и конкурентной среды, проведение предварительного оценивания поставщиков.
— Ведение переговоров с поставщиками, заключение контрактов и соглашений с учетом международных правил и стандартов.
— Контроль исполнения международных договоров и соблюдения сроков поставки, качества товаров и услуг.
— Ведение документации по международным закупкам, включая договоры, счета-фактуры, сертификаты качества и другие документы, необходимые для таможенного оформления.
Отчетность:
Менеджер по закупкам отчитывается перед руководством компании о результатах международных закупок, проведенных переговорах, заключенных контрактах и проблемах, возникших в процессе внешнеэкономической деятельности.
Права:
Менеджер по закупкам имеет право:
— Подписывать договора и соглашения с иностранными поставщиками.
— Организовывать переговоры и вести деловую переписку с поставщиками в рамках международных закупок.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по закупкам несет ответственность за качественную и своевременную закупку товаров и услуг за рубежом, а также за соблюдение требований внутренних и международных процедур внешнеэкономической деятельности. Критерии эффективности могут включать соблюдение бюджета на закупки, качество выбранных поставщиков, сроки поставок и минимизацию рисков при международных закупках.
