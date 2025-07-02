Должностная обязанность Менеджера регионального развития

Общие положения:

Менеджер регионального развития играет важную роль в увеличении клиентской базы и объемов продаж на своей территории. Его задача заключается в исследовании рынка, разработке стратегии развития и установлении партнерских отношений с клиентами и партнерами на региональном уровне.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в продажах или развитии бизнеса на региональном уровне.

— Знание специфики регионального рынка, анализа данных и разработки маркетинговых стратегий.

— Навыки управления коммерческими проектами и ведения переговоров с ключевыми клиентами и партнерами.

— Умение анализировать рынок и выявлять новые возможности для развития бизнеса на региональном уровне.

Должностные обязанности:

— Исследование и анализ регионального рынка для определения потенциала и определения новых возможностей в региональном развитии.

— Разработка и реализация стратегий развития на своей территории, включая планирование маркетинговых кампаний и акций.

— Управление продажами и партнерскими отношениями на региональном уровне, включая работу с ключевыми клиентами и партнерами.

— Координация работы команды с целью увеличения продаж и улучшения обслуживания клиентов в регионе.

— Оформление отчетов о проделанной работе, результатам регионального развития и предложениях по улучшению стратегии на своей территории.

Отчетность:

Менеджер регионального развития отчитывается перед руководством о проделанной работе, результатам регионального развития, анализе рынка и предложениях по улучшению стратегии на своей территории.

Критерии эффективности и ответственность:

Менеджер регионального развития несет ответственность за увеличение объемов продаж, установление долгосрочных отношений с клиентами и партнерами, анализ рынка и выявление новых бизнес-возможностей на региональном уровне. Критерии эффективности могут включать увеличение объемов продаж, удовлетворенность клиентов, эффективность маркетинговых кампаний и долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.

