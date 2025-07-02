Должностные обязанности Менеджер регионального развития
Должностная обязанность Менеджера регионального развития
Общие положения:
Менеджер регионального развития играет важную роль в увеличении клиентской базы и объемов продаж на своей территории. Его задача заключается в исследовании рынка, разработке стратегии развития и установлении партнерских отношений с клиентами и партнерами на региональном уровне.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в продажах или развитии бизнеса на региональном уровне.
— Знание специфики регионального рынка, анализа данных и разработки маркетинговых стратегий.
— Навыки управления коммерческими проектами и ведения переговоров с ключевыми клиентами и партнерами.
— Умение анализировать рынок и выявлять новые возможности для развития бизнеса на региональном уровне.
Должностные обязанности:
— Исследование и анализ регионального рынка для определения потенциала и определения новых возможностей в региональном развитии.
— Разработка и реализация стратегий развития на своей территории, включая планирование маркетинговых кампаний и акций.
— Управление продажами и партнерскими отношениями на региональном уровне, включая работу с ключевыми клиентами и партнерами.
— Координация работы команды с целью увеличения продаж и улучшения обслуживания клиентов в регионе.
— Оформление отчетов о проделанной работе, результатам регионального развития и предложениях по улучшению стратегии на своей территории.
Отчетность:
Менеджер регионального развития отчитывается перед руководством о проделанной работе, результатам регионального развития, анализе рынка и предложениях по улучшению стратегии на своей территории.
Критерии эффективности и ответственность:
Менеджер регионального развития несет ответственность за увеличение объемов продаж, установление долгосрочных отношений с клиентами и партнерами, анализ рынка и выявление новых бизнес-возможностей на региональном уровне. Критерии эффективности могут включать увеличение объемов продаж, удовлетворенность клиентов, эффективность маркетинговых кампаний и долгосрочные отношения с клиентами и партнерами.
