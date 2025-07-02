Должностные обязанности Менеджер службы организации питания

Должностные обязанности Менеджера службы организации питания

Общие положения:

Менеджер службы организации питания играет важную роль в планировании, контроле и управлении процессом оказания питания в учреждении. Он отвечает за координацию кулинарного производства, обеспечение качества блюд и обслуживания, а также соблюдение санитарных стандартов питания.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере управления службой организации питания или ресторанного бизнеса.
— Глубокое понимание технологий приготовления пищи, стандартов сервировки и организации кулинарного производства.
— Навыки управления персоналом и планирования производственных процессов.
— Знание санитарных норм и правил обращения с пищевыми продуктами.

Должностные обязанности:

— Планирование и контроль процесса производства и обслуживания питания с учетом потребностей клиентов и стандартов качества.
— Организация закупки продуктов, контроль и учет их качества, хранение и рациональное использование.
— Управление персоналом, включая расстановку задач, контроль за выполнением рабочих процессов и обучение сотрудников.
— Разработка и контроль бюджета службы организации питания, оптимизация издержек и соблюдение стандартов безопасности.

Отчетность:

Менеджер службы организации питания отчитывается перед руководством учреждения о выполнении бюджета, контроле качества питания, соблюдении санитарных норм и обеспечении безопасного производства и обслуживания питания.

Права:

Менеджер службы организации питания имеет право:
— Принимать решения по организации и технологическому процессу приготовления пищи.
— Организовывать мероприятия по обучению персонала и повышению культуры обслуживания.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер службы организации питания несет ответственность за обеспечение высокого качества питания, соблюдение санитарных норм, оптимизацию затрат и обеспечение безопасности пищевого производства.

Для подбора опытного и квалифицированного Менеджера службы организации питания, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство специализируется на подборе персонала в сфере общественного питания и поможет вам найти профессионала с опытом работы в управлении службой организации питания. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на нашем сайте favorit.pro.

