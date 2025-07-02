Должностные обязанности Менеджер службы организации питания
Должностные обязанности Менеджера службы организации питания
Общие положения:
Менеджер службы организации питания играет важную роль в планировании, контроле и управлении процессом оказания питания в учреждении. Он отвечает за координацию кулинарного производства, обеспечение качества блюд и обслуживания, а также соблюдение санитарных стандартов питания.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в сфере управления службой организации питания или ресторанного бизнеса.
— Глубокое понимание технологий приготовления пищи, стандартов сервировки и организации кулинарного производства.
— Навыки управления персоналом и планирования производственных процессов.
— Знание санитарных норм и правил обращения с пищевыми продуктами.
Должностные обязанности:
— Планирование и контроль процесса производства и обслуживания питания с учетом потребностей клиентов и стандартов качества.
— Организация закупки продуктов, контроль и учет их качества, хранение и рациональное использование.
— Управление персоналом, включая расстановку задач, контроль за выполнением рабочих процессов и обучение сотрудников.
— Разработка и контроль бюджета службы организации питания, оптимизация издержек и соблюдение стандартов безопасности.
Отчетность:
Менеджер службы организации питания отчитывается перед руководством учреждения о выполнении бюджета, контроле качества питания, соблюдении санитарных норм и обеспечении безопасного производства и обслуживания питания.
Права:
Менеджер службы организации питания имеет право:
— Принимать решения по организации и технологическому процессу приготовления пищи.
— Организовывать мероприятия по обучению персонала и повышению культуры обслуживания.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер службы организации питания несет ответственность за обеспечение высокого качества питания, соблюдение санитарных норм, оптимизацию затрат и обеспечение безопасности пищевого производства.
