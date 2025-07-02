Должностные обязанности Менеджер службы приема гостей
Должностные обязанности Менеджера службы приема гостей
Общие положения:
Менеджер службы приема гостей играет важную роль в обеспечении качественного обслуживания клиентов и создании благоприятного впечатления о компании у посетителей. Он отвечает за управление работой ресепшн, встречу и размещение гостей, обработку заявок и решение возникающих проблемных ситуаций.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в сфере гостиничного бизнеса, гостеприимства или ресторанного сервиса.
— Навыки организации работы ресепшн и обслуживания гостей.
— Умение решать конфликтные ситуации и обеспечивать высокий уровень обслуживания.
— Знание профессиональных стандартов и протоколов приема гостей.
Должностные обязанности:
— Организация работы ресепшн, включая расстановку рабочего персонала, контроль за оперативностью регистрации и выселения гостей, обеспечение своевременной обработки заявок и запросов.
— Повышение качества обслуживания, обучение персонала стандартам и техникам работы с гостями.
— Решение возникающих проблем гостей, внимательное отношение к обратной связи и мониторинг отзывов.
— Управление бронированием и заселением гостей, контроль за занятостью номерного фонда.
Отчетность:
Менеджер службы приема гостей отчитывается перед руководством компании о работе ресепшн, качестве обслуживания, уровне клиентской удовлетворенности, а также об анализе итогов приема гостей.
Права:
Менеджер службы приема гостей имеет право:
— Принимать решения по обеспечению качественного обслуживания гостей и улучшению процесса приема и размещения.
— Обучать и развивать персонал, внедрять новые методики и стандарты обслуживания.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер службы приема гостей несет ответственность за создание благоприятной атмосферы для гостей, высокий уровень обслуживания, решение возникающих проблем и поддержание порядка и пунктуальности на ресепшн.
