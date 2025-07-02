Должностные обязанности Менеджера службы приема гостей

Общие положения:

Менеджер службы приема гостей играет важную роль в обеспечении качественного обслуживания клиентов и создании благоприятного впечатления о компании у посетителей. Он отвечает за управление работой ресепшн, встречу и размещение гостей, обработку заявок и решение возникающих проблемных ситуаций.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере гостиничного бизнеса, гостеприимства или ресторанного сервиса.

— Навыки организации работы ресепшн и обслуживания гостей.

— Умение решать конфликтные ситуации и обеспечивать высокий уровень обслуживания.

— Знание профессиональных стандартов и протоколов приема гостей.

Должностные обязанности:

— Организация работы ресепшн, включая расстановку рабочего персонала, контроль за оперативностью регистрации и выселения гостей, обеспечение своевременной обработки заявок и запросов.

— Повышение качества обслуживания, обучение персонала стандартам и техникам работы с гостями.

— Решение возникающих проблем гостей, внимательное отношение к обратной связи и мониторинг отзывов.

— Управление бронированием и заселением гостей, контроль за занятостью номерного фонда.

Отчетность:

Менеджер службы приема гостей отчитывается перед руководством компании о работе ресепшн, качестве обслуживания, уровне клиентской удовлетворенности, а также об анализе итогов приема гостей.

Права:

Менеджер службы приема гостей имеет право:

— Принимать решения по обеспечению качественного обслуживания гостей и улучшению процесса приема и размещения.

— Обучать и развивать персонал, внедрять новые методики и стандарты обслуживания.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер службы приема гостей несет ответственность за создание благоприятной атмосферы для гостей, высокий уровень обслуживания, решение возникающих проблем и поддержание порядка и пунктуальности на ресепшн.

