Должностные обязанности Мерчендайзер
Должностные обязанности Мерчендайзера
Общие положения:
Мерчендайзер играет ключевую роль в продвижении и представлении продукции компании в магазинах и других точках продаж. Основными задачами мерчендайзера являются создание привлекательного визуального образа продукции, организация пространства в точках продаж и обеспечение максимальной видимости продукции для потребителей.
Квалификационные требования:
— Опыт работы в сфере розничной торговли или специализированное образование в области мерчендайзинга.
— Знание принципов товарного планирования, визуального мерчендайзинга и организации торгового пространства.
— Умение работать с POS-материалами, включая витрины, дисплеи и другие инструменты продвижения продукции.
— Аналитические навыки для оценки эффективности мерчендайзинговых решений.
Должностные обязанности:
— Разработка и реализация концепции визуального мерчендайзинга в соответствии с брендовым стилем компании.
— Организация выкладки продукции на полках, витринах и других торговых поверхностях с учетом маркетинговых стратегий и акций.
— Установка и обслуживание POS-материалов, включая акционные дисплеи, информационные стенды и рекламные материалы.
— Взаимодействие с руководителями магазинов для обучения и контроля за соблюдением стандартов представления продукции.
Отчетность:
Мерчендайзер отчитывается перед руководством о выполненной работе, эффективности размещения продукции, анализе продаж с учетом проведенных мерчендайзинговых мероприятий.
Права:
Мерчендайзер имеет право:
— Разрабатывать концепции торговой экспозиции и презентаций продукции.
— Использовать POS-материалы и инструменты для мерчендайзинговых мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Мерчендайзер несет ответственность за создание привлекательного визуального образа продукции, увеличение ее видимости и усиление воздействия маркетинговых и рекламных инициатив компании. Критерии эффективности включают степень соответствия торговой экспозиции брендовым стандартам, анализ продаж, эффективность использования POS-материалов и создание положительного опыта для потребителей.
