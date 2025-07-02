Должностные обязанности Мерчендайзера

Общие положения:

Мерчендайзер играет ключевую роль в продвижении и представлении продукции компании в магазинах и других точках продаж. Основными задачами мерчендайзера являются создание привлекательного визуального образа продукции, организация пространства в точках продаж и обеспечение максимальной видимости продукции для потребителей.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере розничной торговли или специализированное образование в области мерчендайзинга.

— Знание принципов товарного планирования, визуального мерчендайзинга и организации торгового пространства.

— Умение работать с POS-материалами, включая витрины, дисплеи и другие инструменты продвижения продукции.

— Аналитические навыки для оценки эффективности мерчендайзинговых решений.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация концепции визуального мерчендайзинга в соответствии с брендовым стилем компании.

— Организация выкладки продукции на полках, витринах и других торговых поверхностях с учетом маркетинговых стратегий и акций.

— Установка и обслуживание POS-материалов, включая акционные дисплеи, информационные стенды и рекламные материалы.

— Взаимодействие с руководителями магазинов для обучения и контроля за соблюдением стандартов представления продукции.

Отчетность:

Мерчендайзер отчитывается перед руководством о выполненной работе, эффективности размещения продукции, анализе продаж с учетом проведенных мерчендайзинговых мероприятий.

Права:

Мерчендайзер имеет право:

— Разрабатывать концепции торговой экспозиции и презентаций продукции.

— Использовать POS-материалы и инструменты для мерчендайзинговых мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Мерчендайзер несет ответственность за создание привлекательного визуального образа продукции, увеличение ее видимости и усиление воздействия маркетинговых и рекламных инициатив компании. Критерии эффективности включают степень соответствия торговой экспозиции брендовым стандартам, анализ продаж, эффективность использования POS-материалов и создание положительного опыта для потребителей.

