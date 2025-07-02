Должностные обязанности Мерчендайзер

Должностные обязанности Мерчендайзера

Общие положения:

Мерчендайзер играет ключевую роль в продвижении и представлении продукции компании в магазинах и других точках продаж. Основными задачами мерчендайзера являются создание привлекательного визуального образа продукции, организация пространства в точках продаж и обеспечение максимальной видимости продукции для потребителей.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере розничной торговли или специализированное образование в области мерчендайзинга.
— Знание принципов товарного планирования, визуального мерчендайзинга и организации торгового пространства.
— Умение работать с POS-материалами, включая витрины, дисплеи и другие инструменты продвижения продукции.
— Аналитические навыки для оценки эффективности мерчендайзинговых решений.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация концепции визуального мерчендайзинга в соответствии с брендовым стилем компании.
— Организация выкладки продукции на полках, витринах и других торговых поверхностях с учетом маркетинговых стратегий и акций.
— Установка и обслуживание POS-материалов, включая акционные дисплеи, информационные стенды и рекламные материалы.
— Взаимодействие с руководителями магазинов для обучения и контроля за соблюдением стандартов представления продукции.

Отчетность:

Мерчендайзер отчитывается перед руководством о выполненной работе, эффективности размещения продукции, анализе продаж с учетом проведенных мерчендайзинговых мероприятий.

Права:

Мерчендайзер имеет право:
— Разрабатывать концепции торговой экспозиции и презентаций продукции.
— Использовать POS-материалы и инструменты для мерчендайзинговых мероприятий в соответствии с утвержденными стандартами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Мерчендайзер несет ответственность за создание привлекательного визуального образа продукции, увеличение ее видимости и усиление воздействия маркетинговых и рекламных инициатив компании. Критерии эффективности включают степень соответствия торговой экспозиции брендовым стандартам, анализ продаж, эффективность использования POS-материалов и создание положительного опыта для потребителей.

Для подбора опытного и эффективного Мерчендайзера, рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста по визуальному мерчендайзингу. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить