Должностные обязанности Методиста-психолога

Общие положения:

Методист-психолог играет важную роль в организации и проведении психологической работы в учебных учреждениях. Его задача состоит в разработке и реализации программ психологического сопровождения обучающихся, оказании помощи в решении психологических проблем и организации профилактической работы.

Квалификационные требования:

— Наличие высшего психологического образования и специализированных курсов по методикам и технологиям работы с обучающимися.

— Глубокое знание основных психологических теорий, методов диагностики и психологической коррекции.

— Опыт работы в образовательной сфере и практические навыки по проведению индивидуальных и групповых психологических консультаций.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение программ психологического сопровождения обучающихся, учитывающих их возрастные и индивидуальные особенности.

— Проведение индивидуальных и групповых психологических консультаций для помощи обучающимся в решении личностных, учебных и социальных проблем.

— Проведение диагностики психологических особенностей обучающихся и оказание помощи в коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств.

— Организация тренингов, семинаров и мероприятий по развитию психологической культуры обучающихся и педагогов.

— Ведение документации о проведенных психологических мероприятиях и оказанной помощи.

Отчетность:

Методист-психолог предоставляет отчеты о проведенной работе руководству учебного учреждения, включая информацию о проведенных мероприятиях, диагностике, консультациях и рекомендациях.

Права:

Методист-психолог имеет право:

— Разрабатывать и внедрять программы психологической помощи в соответствии с потребностями обучающихся.

— Проводить психологические консультации и анкетирование обучающихся.

— Организовывать обучающие мероприятия по психологической поддержке.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Методист-психолог несет ответственность за разработку и реализацию эффективных программ психологической помощи, оказание квалифицированной психологической поддержки обучающимся и улучшение психологического климата в учебном учреждении.

