Общие положения:
Методист-психолог играет важную роль в организации и проведении психологической работы в учебных учреждениях. Его задача состоит в разработке и реализации программ психологического сопровождения обучающихся, оказании помощи в решении психологических проблем и организации профилактической работы.
Квалификационные требования:
— Наличие высшего психологического образования и специализированных курсов по методикам и технологиям работы с обучающимися.
— Глубокое знание основных психологических теорий, методов диагностики и психологической коррекции.
— Опыт работы в образовательной сфере и практические навыки по проведению индивидуальных и групповых психологических консультаций.
Должностные обязанности:
— Разработка и внедрение программ психологического сопровождения обучающихся, учитывающих их возрастные и индивидуальные особенности.
— Проведение индивидуальных и групповых психологических консультаций для помощи обучающимся в решении личностных, учебных и социальных проблем.
— Проведение диагностики психологических особенностей обучающихся и оказание помощи в коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств.
— Организация тренингов, семинаров и мероприятий по развитию психологической культуры обучающихся и педагогов.
— Ведение документации о проведенных психологических мероприятиях и оказанной помощи.
Отчетность:
Методист-психолог предоставляет отчеты о проведенной работе руководству учебного учреждения, включая информацию о проведенных мероприятиях, диагностике, консультациях и рекомендациях.
Права:
Методист-психолог имеет право:
— Разрабатывать и внедрять программы психологической помощи в соответствии с потребностями обучающихся.
— Проводить психологические консультации и анкетирование обучающихся.
— Организовывать обучающие мероприятия по психологической поддержке.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Методист-психолог несет ответственность за разработку и реализацию эффективных программ психологической помощи, оказание квалифицированной психологической поддержки обучающимся и улучшение психологического климата в учебном учреждении.
