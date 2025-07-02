Должностные обязанности Младший редактор

Должностная обязанность Младшего редактора

Общие положения:

Младший редактор — важная стартовая позиция в издательской сфере. Его основная роль заключается в оказании поддержки старшим редакторам и ответственным за издание, а также участие в подготовке и редактировании текстовых материалов.

Квалификационные требования:

— Образование высшее гуманитарное, предпочтительно в области филологии, журналистики или издательского дела.
— Отличные навыки грамотного письма и редактирования текста.
— Внимание к деталям и способность работать с большим объемом информации.
— Основные навыки работы с компьютером и офисными программами.
— Навыки работы в команде и под дедлайны.

Должностные обязанности:

— Предварительное редактирование и корректура материалов.
— Подготовка текстов и макетов к публикации.
— Взаимодействие с авторами в процессе подготовки и правки материалов.
— Осуществление факт-чекинга и проверки текстов на уникальность.
— Сбор и систематизация информации, необходимой для создания контента.

Отчетность:

Младший редактор отчитывается перед главным или ответственным редактором о статусе подготовки материалов, сроках их выполнения и возникших вопросах или проблемах.

Права:

Младший редактор имеет право:
— Получать информацию и материалы, необходимые для редактирования.
— Предлагать изменения и улучшения в текстах.
— Обращаться за помощью к старшему редактору при возникновении профессиональных вопросов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Младший редактор несет ответственность за качество и своевременность выполняемой корректуры и редактирования материалов. Эффективность оценивается по бесперебойности процесса подготовки публикаций и отсутствию ошибок в финальных материалах.

