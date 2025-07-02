Должностная обязанность Младшего воспитателя

Общие положения:

Младший воспитатель является важной составляющей педагогического коллектива дошкольного учреждения. Он помогает воспитателям в организации образовательного процесса и уходе за детьми. Задача младшего воспитателя — создание благоприятной, безопасной и стимулирующей обучение среды для детей.

Квалификационные требования:

— Образование не ниже среднего (полного) общего.

— Личные качества: доброжелательность, терпение, отзывчивость.

— Опыт работы с детьми будет являться преимуществом.

— Знание основ психологии и педагогики дошкольного возраста.

— Умение оказывать первую помощь.

Должностные обязанности:

— Содействие воспитателям в организации учебно-воспитательного процесса.

— Уход и наблюдение за детьми, обеспечение их безопасности во время пребывания в дошкольном учреждении.

— Подготовка и участие в проведении развивающих игр и мероприятий.

— Поддержание порядка в помещениях и постоянный контроль за соблюдением гигиенических норм.

— Помощь детям в приеме пищи, соблюдении режима дня.

Отчетность:

Младший воспитатель отчитывается перед старшим воспитателем или заведующим дошкольного учреждения о состоянии и поведении вверенных ему детей, о выполнении режимных моментов и участии в планируемых мероприятиях.

Права:

Младший воспитатель имеет право:

— Предлагать методики и игры, способствующие лучшему развитию и адаптации детей.

— Получать информацию, необходимую для профессионального развития и повышения квалификации.

— Требовать обеспечения условий для безопасной и эффективной работы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Младший воспитатель несет ответственность за здоровье и безопасность детей во время их пребывания в дошкольном учреждении, за качество и результативность своей работы. Эффективность профессиональной деятельности оценивается по состоянию эмоционального и физического благополучия детей, по активности их участия в образовательном процессе и по уровню их подготовленности к школе.

