Общие положения Монтажника ГКЛ / перегородок
Монтажник ГКЛ / перегородок — специалист, выполняющий работы по монтажу каркасных перегородок, облицовке и отделке стен и потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ), а также сопутствующих конструкций. Обеспечивает точное соблюдение проектной документации, технологических карт и правил техники безопасности. Работает в составе бригады или самостоятельно, взаимодействует с прорабом, мастером и смежными подрядчиками. Действует в соответствии с рабочими чертежами, СНиП, ГОСТ, внутренними регламентами и требованиями по охране труда.
Квалификационные требования Монтажника ГКЛ / перегородок
- Профессиональное образование: среднее специальное (строительные специальности) или подтверждённый практический опыт в монтаже ГКЛ от 1 года (Junior), от 3 лет (Middle) и от 5 лет (Senior).
- Знание материалов и комплектующих: виды ГКЛ, профили (UD, CD), дюбеля, саморезы, ленты и герметики.
- Навыки чтения и соблюдения рабочих чертежей, разметки и расчёта расхода материалов.
- Владение инструментом: перфоратор, шуруповёрт, уровень, правило, ножи, пила, шлифовальная техника и измерительные приборы.
- Знание технологий монтажа: каркасные перегородки, подвесные потолки, нанесение шпатлёвки, армирование швов и подготовка под финишную отделку.
- Понимание требований по звуко- и теплоизоляции, коммуникационных штроб и прокладки инженерных систем в перегородках.
- Навыки безопасной работы на высоте, соблюдение правил охраны труда и использования СИЗ.
- Физическая выносливость, аккуратность, ответственность и умение работать в команде.
- Наличие водительских прав и опыт работы с малотоннажной спецтехникой — преимущество.
- Сертификаты по охране труда/аттестация — приветствуются.
Должностные обязанности Монтажника ГКЛ / перегородок
- Подготовка рабочего места: приём материалов, проверка комплектности и качества ГКЛ и профилей.
- Разметка и подготовка оснований в соответствии с рабочими чертежами и уровнями.
- Сборка и установка металлического каркаса перегородок и конструкций под потолки.
- Крепление гипсокартонных листов, подрезка, формирование стыков и отверстий под коммуникации.
- Армирование, шпатлёвка и проклейка стыков серпянкой; шлифовка и подготовка поверхностей под финишную отделку.
- Встраивание дверных коробок, декоративных элементов и доборов согласно спецификации.
- Обеспечение соблюдения требований звуко- и теплоизоляции, прокладка шумоизоляционных материалов.
- Согласование работ с прорабом/мастером, своевременное информирование о несоответствиях чертежам.
- Контроль расхода материалов и ведение учёта использованных изделий.
- Соблюдение техники безопасности, использование СИЗ, участие в инструктажах.
- Участие в приёмке выполненных работ; устранение замечаний по качеству.
- Поддержание чистоты на рабочем месте и вынос строительного мусора в соответствии с регламентом.
Отчетность Монтажника ГКЛ / перегородок
Монтажник подотчётен прорабу/мастеру участка и предоставляет:
- ежедневные отчёты о выполненных работах и затраченном времени;
- ведомости расхода материалов и заявки на добор комплектующих;
- акты выполненных работ и фотодокументацию по этапам монтажа;
- сообщения о несоответствиях конструкции или дефектах материалов;
- уведомления о нарушениях техники безопасности и предложениях по их устранению.
Права Монтажника ГКЛ / перегородок
- Запрашивать у прораба/мастера уточняющие чертежи, спецификации и информацию по порядку выполнения работ.
- Требовать обеспечения материалами, инструментом и средствами индивидуальной защиты в соответствии с объёмом работ.
- Приостанавливать отдельные операции при выявлении угрозы безопасности или дефектов, представляющих риск для конструкции.
- Вносить предложения по оптимизации материалов и технологических приёмов для повышения качества и экономии.
- Отказывать в выполнении работ, выходящих за рамки заданной квалификации без привлечения соответствующего специалиста.
Критерии эффективности и ответственность Монтажника ГКЛ / перегородок
- Основные KPI: соблюдение сроков и объёмов работ, качество монтажа (количество доработок/замечаний), экономия материалов, безопасность работ.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение объёма работ по графику ≥ 95%;
- Количество замечаний при приёмке ≤ 1–2% от объёма;
- Перерасход материалов ≤ 5% от сметного норматива;
- Отсутствие нарушений по технике безопасности.
- Монтажник несёт ответственность за качество выполненных работ в зоне своей ответственности, за соблюдение технологических карт, сохранность материалов и инструментов, а также за соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
