Должностные обязанности Монтажник ГКЛ / перегородок

Общие положения Монтажника ГКЛ / перегородок

Монтажник ГКЛ / перегородок — специалист, выполняющий работы по монтажу каркасных перегородок, облицовке и отделке стен и потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ), а также сопутствующих конструкций. Обеспечивает точное соблюдение проектной документации, технологических карт и правил техники безопасности. Работает в составе бригады или самостоятельно, взаимодействует с прорабом, мастером и смежными подрядчиками. Действует в соответствии с рабочими чертежами, СНиП, ГОСТ, внутренними регламентами и требованиями по охране труда.

Квалификационные требования Монтажника ГКЛ / перегородок

  • Профессиональное образование: среднее специальное (строительные специальности) или подтверждённый практический опыт в монтаже ГКЛ от 1 года (Junior), от 3 лет (Middle) и от 5 лет (Senior).
  • Знание материалов и комплектующих: виды ГКЛ, профили (UD, CD), дюбеля, саморезы, ленты и герметики.
  • Навыки чтения и соблюдения рабочих чертежей, разметки и расчёта расхода материалов.
  • Владение инструментом: перфоратор, шуруповёрт, уровень, правило, ножи, пила, шлифовальная техника и измерительные приборы.
  • Знание технологий монтажа: каркасные перегородки, подвесные потолки, нанесение шпатлёвки, армирование швов и подготовка под финишную отделку.
  • Понимание требований по звуко- и теплоизоляции, коммуникационных штроб и прокладки инженерных систем в перегородках.
  • Навыки безопасной работы на высоте, соблюдение правил охраны труда и использования СИЗ.
  • Физическая выносливость, аккуратность, ответственность и умение работать в команде.
  • Наличие водительских прав и опыт работы с малотоннажной спецтехникой — преимущество.
  • Сертификаты по охране труда/аттестация — приветствуются.

Должностные обязанности Монтажника ГКЛ / перегородок

  • Подготовка рабочего места: приём материалов, проверка комплектности и качества ГКЛ и профилей.
  • Разметка и подготовка оснований в соответствии с рабочими чертежами и уровнями.
  • Сборка и установка металлического каркаса перегородок и конструкций под потолки.
  • Крепление гипсокартонных листов, подрезка, формирование стыков и отверстий под коммуникации.
  • Армирование, шпатлёвка и проклейка стыков серпянкой; шлифовка и подготовка поверхностей под финишную отделку.
  • Встраивание дверных коробок, декоративных элементов и доборов согласно спецификации.
  • Обеспечение соблюдения требований звуко- и теплоизоляции, прокладка шумоизоляционных материалов.
  • Согласование работ с прорабом/мастером, своевременное информирование о несоответствиях чертежам.
  • Контроль расхода материалов и ведение учёта использованных изделий.
  • Соблюдение техники безопасности, использование СИЗ, участие в инструктажах.
  • Участие в приёмке выполненных работ; устранение замечаний по качеству.
  • Поддержание чистоты на рабочем месте и вынос строительного мусора в соответствии с регламентом.

Отчетность Монтажника ГКЛ / перегородок

Монтажник подотчётен прорабу/мастеру участка и предоставляет:

  • ежедневные отчёты о выполненных работах и затраченном времени;
  • ведомости расхода материалов и заявки на добор комплектующих;
  • акты выполненных работ и фотодокументацию по этапам монтажа;
  • сообщения о несоответствиях конструкции или дефектах материалов;
  • уведомления о нарушениях техники безопасности и предложениях по их устранению.

Права Монтажника ГКЛ / перегородок

  • Запрашивать у прораба/мастера уточняющие чертежи, спецификации и информацию по порядку выполнения работ.
  • Требовать обеспечения материалами, инструментом и средствами индивидуальной защиты в соответствии с объёмом работ.
  • Приостанавливать отдельные операции при выявлении угрозы безопасности или дефектов, представляющих риск для конструкции.
  • Вносить предложения по оптимизации материалов и технологических приёмов для повышения качества и экономии.
  • Отказывать в выполнении работ, выходящих за рамки заданной квалификации без привлечения соответствующего специалиста.

Критерии эффективности и ответственность Монтажника ГКЛ / перегородок

  • Основные KPI: соблюдение сроков и объёмов работ, качество монтажа (количество доработок/замечаний), экономия материалов, безопасность работ.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение объёма работ по графику ≥ 95%;
    • Количество замечаний при приёмке ≤ 1–2% от объёма;
    • Перерасход материалов ≤ 5% от сметного норматива;
    • Отсутствие нарушений по технике безопасности.
  • Монтажник несёт ответственность за качество выполненных работ в зоне своей ответственности, за соблюдение технологических карт, сохранность материалов и инструментов, а также за соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Монтажника ГКЛ / перегородок в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор монтажников ГКЛ с проверкой практических навыков: тестовые задания на разметку, сборку каркаса и фрагментарный монтаж.
  • Оценка портфолио: фото/видео выполненных объектов, ссылок на сданные проекты и рекомендации от прорабов.
  • Проверка навыков по технике безопасности и наличии соответствующих допусков.
  • Подбор с учётом специализации: перегородки, потолки, финишная отделка, работа с нишами и сложными перепадами уровней.
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного монтажника ГКЛ / перегородок, способного качественно и в срок реализовать ваши отделочные и каркасные работы, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста с нужным опытом, инструментом и рекомендациями. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

