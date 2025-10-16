Общие положения Монтажника вентиляции и кондиционирования

Монтажник вентиляции и кондиционирования — специалист, выполняющий монтаж, наладку и сервисное обслуживание систем вентиляции, кондиционирования и холодильных установок на объектах жилой, коммерческой и промышленной недвижимости. Обеспечивает корректную установку воздуховодов, вентиляторов, кондиционеров, внешних и внутренних блоков, трасс фреонопроводов и выполнение пуско‑наладочных работ в соответствии с проектной документацией, нормативами и требованиями техники безопасности.

Квалификационные требования Монтажника вентиляции и кондиционирования

Среднее профессиональное или высшее техническое образование (отопление, вентиляция и кондиционирование, монтаж и эксплуатация промышленного оборудования) либо профильные курсы.

Опыт монтажных работ в сфере вентиляции и кондиционирования от 1 года (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior).

Знание чтения проектов и рабочей документации (чертежи воздуховодов, схемы трасс, спецификации).

Навыки монтажа воздуховодов (оцинкованные, пластиковые, гибкие), фасонных частей, воздухораспределительных устройств.

Умение монтировать и подключать сплит‑системы, VRF, кассетные и мультизональные блоки, чиллеры и фанкойлы.

Навыки работы с фреоновыми магистралями: пайка/пайка в среде защитного газа, опрессовка, вакуумирование и заправка хладагентом (наличие сертификата на обращение с хладагентами — преимущество).

Владение инструментом: пресс‑клещи, трубогиб, вакуумный насос, манометрические колонки, анемометр, тепловизор — преимущество.

Знание норм и требований: СНиП/СП, ГОСТы по вентиляции и кондиционированию, правила ПБ и охраны труда.

Наличие допусков: работа на высоте, электробезопасность (по требуемой группе) — по необходимости проекта.

Коммуникабельность, аккуратность, ответственность, умение работать в команде и соблюдать сроки.

Должностные обязанности Монтажника вентиляции и кондиционирования

Ознакомление с проектной документацией и подготовка рабочего места согласно техзаданию.

Подготовка и монтаж воздуховодов, фасонных частей, подвесных конструкций и креплений.

Установка и механическое крепление вентиляционного и климатического оборудования (вентиляторы, фильтры, воздухораспределители, наружные/внутренние блоки).

Прокладка и монтаж фреоновых трасс, пайка/сварка соединений, изоляция трубопроводов.

Проведение опрессовки, вакуумирования магистрали и заправка хладагентом с соблюдением технологических норм.

Подключение электрических цепей и элементов управления в пределах компетенции; взаимодействие с электриками при необходимости.

Выполнение пуско‑наладочных работ: регулировка режимов, балансировка воздухообмена, измерение расхода и статических давлений, проверка герметичности.

Контроль качества монтажа, устранение дефектов и доработка узлов по замечаниям QA/инженера проекта.

Ведение монтажной и исполнительной документации: акты скрытых работ, протоколы испытаний, паспорта оборудования.

Обеспечение сохранности материалов и аккуратного оформления рабочей зоны; уборка по окончании работ.

Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, использование СИЗ и инструктаж по работам на месте.

Отчетность Монтажника вентиляции и кондиционирования

Монтажник подотчётен прорабу/начальнику монтажной бригады или инженеру проекта и предоставляет:

ежедневные/сменные наряды и отчёты о выполненных работах;

акты скрытых работ и приёмки этапов монтажа;

протоколы опрессовки и вакуумирования, пуско‑наладочные отчёты;

отчёты о расходе материалов и использованных деталях;

документы по инцидентам и замечаниям по качеству.

Права Монтажника вентиляции и кондиционирования

Запрашивать у проектировщика и инженерно‑технических служб необходимую документацию и разъяснения по проекту.

Требовать от поставщиков и склада комплектующие в соответствии с графиком работ.

Приостанавливать работы при обнаружении опасных или несоответствующих условий и немедленно информировать руководство.

Вносить предложения по оптимизации монтажа, использованию материалов и улучшению технологического процесса.

Участвовать в приёме оборудования и материалов; подписывать акты в пределах своей зоны ответственности.

Критерии эффективности и ответственность Монтажника вентиляции и кондиционирования

Основные KPI: соблюдение сроков монтажных этапов, качество монтажа (процент доработок/переработок), количество гарантийных обращений, соблюдение техники безопасности.

Примеры целевых значений: Выполнение графика монтажных работ ≥ 95%; Процент переделок / недоработок ≤ 2–5%; Количество гарантийных вызовов по установленному оборудованию ≤ 1–2% от объёма работ; Отсутствие несчастных случаев и нарушений ПБ (0 инцидентов).

Монтажник несёт ответственность за качество выполненных монтажных работ, соблюдение технологических регламентов, правильность оформления исполнительной документации и соблюдение правил охраны труда. За отклонения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Монтажников вентиляции и кондиционирования в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск кандидатов с проверкой практических навыков: выездные тестовые задания по монтажу воздуховодов, пайке фреоновых трасс и проведению опрессовки/вакуумирования.

Оценка знаний проектной документации, умения пользоваться монтажным инструментом и измерительными приборами (анемометр, манометр).

Проверка наличия профильных сертификатов (работа на высоте, обращение с хладагентами) и рекомендаций с объектов.

Подбор персонала с учётом спецификации проекта: промышленные вентиляционные системы, кондиционирование VRF/чиллерные установки, фасадные решения и работа на высоте.

Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

