Общие положения Монтажника вентиляции и кондиционирования

Монтажник вентиляции и кондиционирования — специалист, выполняющий монтаж, наладку и сервисное обслуживание систем вентиляции, кондиционирования и холодильных установок на объектах жилой, коммерческой и промышленной недвижимости. Обеспечивает корректную установку воздуховодов, вентиляторов, кондиционеров, внешних и внутренних блоков, трасс фреонопроводов и выполнение пуско‑наладочных работ в соответствии с проектной документацией, нормативами и требованиями техники безопасности.

Квалификационные требования Монтажника вентиляции и кондиционирования

  • Среднее профессиональное или высшее техническое образование (отопление, вентиляция и кондиционирование, монтаж и эксплуатация промышленного оборудования) либо профильные курсы.
  • Опыт монтажных работ в сфере вентиляции и кондиционирования от 1 года (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior).
  • Знание чтения проектов и рабочей документации (чертежи воздуховодов, схемы трасс, спецификации).
  • Навыки монтажа воздуховодов (оцинкованные, пластиковые, гибкие), фасонных частей, воздухораспределительных устройств.
  • Умение монтировать и подключать сплит‑системы, VRF, кассетные и мультизональные блоки, чиллеры и фанкойлы.
  • Навыки работы с фреоновыми магистралями: пайка/пайка в среде защитного газа, опрессовка, вакуумирование и заправка хладагентом (наличие сертификата на обращение с хладагентами — преимущество).
  • Владение инструментом: пресс‑клещи, трубогиб, вакуумный насос, манометрические колонки, анемометр, тепловизор — преимущество.
  • Знание норм и требований: СНиП/СП, ГОСТы по вентиляции и кондиционированию, правила ПБ и охраны труда.
  • Наличие допусков: работа на высоте, электробезопасность (по требуемой группе) — по необходимости проекта.
  • Коммуникабельность, аккуратность, ответственность, умение работать в команде и соблюдать сроки.

Должностные обязанности Монтажника вентиляции и кондиционирования

  • Ознакомление с проектной документацией и подготовка рабочего места согласно техзаданию.
  • Подготовка и монтаж воздуховодов, фасонных частей, подвесных конструкций и креплений.
  • Установка и механическое крепление вентиляционного и климатического оборудования (вентиляторы, фильтры, воздухораспределители, наружные/внутренние блоки).
  • Прокладка и монтаж фреоновых трасс, пайка/сварка соединений, изоляция трубопроводов.
  • Проведение опрессовки, вакуумирования магистрали и заправка хладагентом с соблюдением технологических норм.
  • Подключение электрических цепей и элементов управления в пределах компетенции; взаимодействие с электриками при необходимости.
  • Выполнение пуско‑наладочных работ: регулировка режимов, балансировка воздухообмена, измерение расхода и статических давлений, проверка герметичности.
  • Контроль качества монтажа, устранение дефектов и доработка узлов по замечаниям QA/инженера проекта.
  • Ведение монтажной и исполнительной документации: акты скрытых работ, протоколы испытаний, паспорта оборудования.
  • Обеспечение сохранности материалов и аккуратного оформления рабочей зоны; уборка по окончании работ.
  • Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, использование СИЗ и инструктаж по работам на месте.

Отчетность Монтажника вентиляции и кондиционирования

Монтажник подотчётен прорабу/начальнику монтажной бригады или инженеру проекта и предоставляет:

  • ежедневные/сменные наряды и отчёты о выполненных работах;
  • акты скрытых работ и приёмки этапов монтажа;
  • протоколы опрессовки и вакуумирования, пуско‑наладочные отчёты;
  • отчёты о расходе материалов и использованных деталях;
  • документы по инцидентам и замечаниям по качеству.

Права Монтажника вентиляции и кондиционирования

  • Запрашивать у проектировщика и инженерно‑технических служб необходимую документацию и разъяснения по проекту.
  • Требовать от поставщиков и склада комплектующие в соответствии с графиком работ.
  • Приостанавливать работы при обнаружении опасных или несоответствующих условий и немедленно информировать руководство.
  • Вносить предложения по оптимизации монтажа, использованию материалов и улучшению технологического процесса.
  • Участвовать в приёме оборудования и материалов; подписывать акты в пределах своей зоны ответственности.

Критерии эффективности и ответственность Монтажника вентиляции и кондиционирования

  • Основные KPI: соблюдение сроков монтажных этапов, качество монтажа (процент доработок/переработок), количество гарантийных обращений, соблюдение техники безопасности.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение графика монтажных работ ≥ 95%;
    • Процент переделок / недоработок ≤ 2–5%;
    • Количество гарантийных вызовов по установленному оборудованию ≤ 1–2% от объёма работ;
    • Отсутствие несчастных случаев и нарушений ПБ (0 инцидентов).
  • Монтажник несёт ответственность за качество выполненных монтажных работ, соблюдение технологических регламентов, правильность оформления исполнительной документации и соблюдение правил охраны труда. За отклонения применяются дисциплинарные меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Монтажников вентиляции и кондиционирования в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с проверкой практических навыков: выездные тестовые задания по монтажу воздуховодов, пайке фреоновых трасс и проведению опрессовки/вакуумирования.
  • Оценка знаний проектной документации, умения пользоваться монтажным инструментом и измерительными приборами (анемометр, манометр).
  • Проверка наличия профильных сертификатов (работа на высоте, обращение с хладагентами) и рекомендаций с объектов.
  • Подбор персонала с учётом спецификации проекта: промышленные вентиляционные системы, кондиционирование VRF/чиллерные установки, фасадные решения и работа на высоте.
  • Сопровождение адаптации, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора монтажника вентиляции и кондиционирования, готового работать с проектной документацией, выполнять пуско‑наладку и поддерживать качество монтажа на объекте, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с нужными навыками, допусками и проверенным опытом.

