Должностная обязанность Музыкального руководителя

Общие положения:

Музыкальный руководитель является ключевой фигурой в формировании эстетического и музыкального воспитания в образовательных учреждениях, культурно-осветительных учреждениях и творческих коллективах. Он отвечает за разработку и реализацию музыкально-образовательной программы, организацию музыкальных мероприятий и праздников.

Квалификационные требования:

— Высшее музыкальное образование.
— Опыт работы в сфере музыкального руководства или педагогической работы.
— Умение игры на музыкальных инструментах и владение вокалом.
— Знание методик обучения музыке, вокалу и ритмики.
— Творческий подход к работе и организаторские способности.

Должностные обязанности:

— Планирование и проведение учебных музыкальных занятий.
— Организация и проведение музыкальных мероприятий и концертов.
— Обучение детей музыкальной грамоте, игре на инструментах и вокальному мастерству.
— Создание условий для музыкального и эстетического развития воспитанников.
— Сотрудничество с другими педагогами и учреждениями для интеграции и развития музыкального образования.

Отчетность:

Музыкальный руководитель отчитывается перед руководством учебного или культурного учреждения о выполнении учебного плана, ходе подготовки к мероприятиям, о результатах работы и успехах воспитанников.

Права:

Музыкальный руководитель имеет право:
— Предлагать улучшения и изменения в учебный план и процесс обучения музыке.
— Заказывать музыкальные инструменты и оборудование, необходимые для реализации музыкальной программы.
— Взаимодействовать с родителями в плане музыкального образования и развития.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Музыкальный руководитель несет ответственность за качество музыкального обучения и развития учащихся, организацию публичных выступлений и развитие творческих навыков. Эффективность его работы определяется по уровню профессионального и личностного роста учащихся, по инновациям в образовательном процессе и по отзывам родителей.

