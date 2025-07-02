Должностные обязанности Начальник АЗС

Должностная инструкция начальника АЗС

Общие положения:
Начальник автозаправочной станции – это ключевой сотрудник, ответственный за организацию и контроль работы АЗС, обеспечение качественного обслуживания клиентов и соблюдение всех стандартов безопасности.

— Высшее образование в области экономики, управления или технических специальностей.
— Опыт работы на аналогичной должности или в сфере обслуживания не менее 3 лет.
— Знание норм и правил безопасности при работе с топливом и другими горюче-смазочными материалами.

— Организация работы АЗС: Управление ежедневной деятельностью станции, контроль за соблюдением стандартов обслуживания и технологических процессов.

— Управление персоналом: Подбор, обучение и мотивация сотрудников АЗС, распределение обязанностей и контроль выполнения задач.

— Финансовый учет: Ведение учета доходов и расходов, анализ финансовых показателей, разработка мероприятий по повышению прибыли.

— Обеспечение безопасности: Контроль за соблюдением норм и правил техники безопасности, устранение возможных рисков на рабочем месте.

— Работа с клиентами: Обеспечение высококачественного обслуживания клиентов, решение возникающих вопросов и жалоб.

— Взаимодействие с поставщиками: Заключение договоров, контроль за поступлением и качеством горюче-смазочных материалов.

Начальник АЗС составляет отчеты о финансовых показателях, работе персонала и состоянии оборудования, предоставляет информацию руководству.

Начальник АЗС имеет право:

— Вносить предложения по улучшению рабочего процесса и повышению качества обслуживания.
— Запрашивать информацию у сотрудников и руководства для выполнения своих обязанностей.

Эффективность работы начальника АЗС оценивается по следующим критериям:

— Уровень обслуживания клиентов.
— Соблюдение финансовых целей и стандартов безопасности.
— Работа команды и выполнение поставленных задач.

Квалифицированный начальник автозаправочной станции играет важную роль в успешной работе станции и обеспечении высокого уровня сервиса. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных и ответственных специалистов.

Мы анализируем потребности вашего бизнеса, формируем критерии для кандидатов и подбираем специалистов, готовых эффективно управлять работой АЗС. Наша цель – предоставить вам профессионала, который поможет улучшить финансовые результаты и повысить уровень обслуживания.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного эксперта, который станет ценным активом вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

