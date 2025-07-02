Должностная инструкция начальника бюро оперативного управления отдела сбыта

Общие положения:

Начальник бюро оперативного управления отдела сбыта – это специалист, отвечающий за текущую организацию и рационализацию процессов продаж, а также за оперативное управление деятельностью команды.

— Высшее образование в области экономики, менеджмента или смежных дисциплин.

— Опыт работы на руководящих должностях в области продаж или операционного управления не менее 3 лет.

— Знание методов управления проектами, аналитики и работы с данными.

— Оперативное управление: Координация и управление ежедневной деятельностью отдела сбыта, контроль выполнения задач и сроков.

— Анализ работы отдела: Оценка эффективности работы команды, анализ результатов и выявление факторов, способствующих или мешающих достижению целей.

— Оптимизация процессов: Разработка и внедрение процессов для повышения эффективности работы отдела, снижение издержек и улучшение качества обслуживания клиентов.

— Обучение и развитие: Организация обучения для сотрудников с целью повышения их квалификации и улучшения навыков продаж.

— Взаимодействие с другими подразделениями: Согласование действий с отделами маркетинга, логистики и клиентского сервиса для обеспечения успешного выполнения задач.

Начальник бюро оперативного управления обязан составлять отчеты о результатах работы отдела, а также рекомендации по улучшению методов управления.

Начальник бюро имеет право:

— Вносить предложения по изменению процессов и стратегии работы отдела.

— Запрашивать необходимую информацию для выполнения служебных обязанностей.

Эффективность работы начальника бюро оперативного управления оценивается по следующим критериям:

— Уровень выполнения планов продаж и оперативных задач.

— Качество обслуживания клиентов и их удовлетворенность.

— Эффективность внедренных процессов и их влияние на общие результаты.

