Должностные обязанности Начальник бюро планирования и учета отдела сбыта

Должностная инструкция начальника бюро планирования и учета отдела сбыта

Общие положения:
Начальник бюро планирования и учета отдела сбыта – это специалист, отвечающий за разработку и реализацию планов сбыта, а также за учет выполнения поставленных задач.

— Высшее образование в области экономики, бизнеса или управления.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.
— Знание методов планирования, бухгалтерского учета и анализа данных.

— Планирование сбыта: Разработка и внедрение планов по продажам, прогнозирование объемов продаж и анализ их выполнения.

— Учет и анализ: Ведение учета результатов деятельности отдела сбыта, анализ трендов и выявление факторов, влияющих на объемы продаж.

— Разработка отчетности: Подготовка регулярных отчетов о выполнении планов, а также предложений по корректировке стратегий сбыта.

— Взаимодействие с другими подразделениями: Сотрудничество с отдела маркетинга и логистики для оптимизации процессов продажи и поставок.

— Координация работы сотрудников: Организация работы команды, распределение задач и контроль исполнения планов.

Начальник бюро планирования и учета обязан составлять отчеты о выполнении планов по сбыту и их влиянии на финансовые результаты компании.

Начальник бюро имеет право:

— Вносить предложения по улучшению процессов учета и планирования.
— Запрашивать необходимую информацию для выполнения задач.

Эффективность работы начальника бюро планирования и учета оценивается по следующим критериям:

— Уровень выполнения планов по сбыту и их соответствие прогнозам.
— Качество и точность отчетности по результатам деятельности.
— Уровень удовлетворенности руководства эффективностью работы отдела.

