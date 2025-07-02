Должностная инструкция начальника бюро технико-экономических исследований

Общие положения:

Начальник бюро технико-экономических исследований – это специалист, отвечающий за проведение технико-экономических анализов, оценку эффективности проектов и разработку стратегий улучшения производственной деятельности.

— Высшее образование в области экономики, менеджмента или технических наук.

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.

— Знание методов и инструментов экономического анализа и планирования.

— Организация работы бюро: Установка стратегий и процессов разработки технико-экономических исследований, распределение обязанностей среди сотрудников и контроль выполнения задач.

— Проведение исследований: Анализ текущих технологий, методик и экономических показателей для определения их эффективности и возможностей для улучшения.

— Разработка рекомендаций: Формирование предложений по оптимизации процессов на основе проведенных исследований, включая финансовые и производственные аспекты.

— Составление отчетности: Подготовка отчетов о результатах технико-экономических исследований, влиянии предложенных изменений на деятельность предприятия и прогнозах.

— Взаимодействие с другими подразделениями: Сотрудничество с другими отделами для получения необходимой информации и согласования предлагаемых решений.

Начальник бюро технико-экономических исследований обязан составлять регулярные отчеты о проведенных исследованиях, их результатах и рекомендациях для руководства.

Начальник бюро имеет право:

— Вносить предложения по улучшению процессов и технологий на основе анализа данных.

— Запрашивать необходимую информацию и ресурсы для выполнения задач.

Эффективность работы начальника бюро технико-экономических исследований оценивается по следующим критериям:

— Уровень реализации предложенных изменений и их влияние на производительность.

— Качество проведенных исследований и адекватность предоставляемых рекомендаций.

— Уровень удовлетворенности руководства результатами работы бюро.

