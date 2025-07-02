Должностные обязанности Начальник бюро технико-экономических исследований

Должностная инструкция начальника бюро технико-экономических исследований

Общие положения:
Начальник бюро технико-экономических исследований – это специалист, отвечающий за проведение технико-экономических анализов, оценку эффективности проектов и разработку стратегий улучшения производственной деятельности.

— Высшее образование в области экономики, менеджмента или технических наук.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.
— Знание методов и инструментов экономического анализа и планирования.

— Организация работы бюро: Установка стратегий и процессов разработки технико-экономических исследований, распределение обязанностей среди сотрудников и контроль выполнения задач.

— Проведение исследований: Анализ текущих технологий, методик и экономических показателей для определения их эффективности и возможностей для улучшения.

— Разработка рекомендаций: Формирование предложений по оптимизации процессов на основе проведенных исследований, включая финансовые и производственные аспекты.

— Составление отчетности: Подготовка отчетов о результатах технико-экономических исследований, влиянии предложенных изменений на деятельность предприятия и прогнозах.

— Взаимодействие с другими подразделениями: Сотрудничество с другими отделами для получения необходимой информации и согласования предлагаемых решений.

Начальник бюро технико-экономических исследований обязан составлять регулярные отчеты о проведенных исследованиях, их результатах и рекомендациях для руководства.

Начальник бюро имеет право:

— Вносить предложения по улучшению процессов и технологий на основе анализа данных.
— Запрашивать необходимую информацию и ресурсы для выполнения задач.

Эффективность работы начальника бюро технико-экономических исследований оценивается по следующим критериям:

— Уровень реализации предложенных изменений и их влияние на производительность.
— Качество проведенных исследований и адекватность предоставляемых рекомендаций.
— Уровень удовлетворенности руководства результатами работы бюро.

Квалифицированный начальник бюро технико-экономических исследований играет важную роль в оценке и повышении эффективности производственных процессов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных и профессиональных специалистов.

Мы анализируем потребности вашей организации, формируем критерии для кандидатов и подбираем руководителей, способных эффективно проводить технико-экономические исследования и разрабатывать обоснованные рекомендации. Наша цель – предоставить вам эксперта, способного помочь в оптимизации производственных процессов.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который станет ценным активом вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить