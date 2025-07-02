Должностные обязанности Начальник инструментального отдела
Должностная инструкция начальника инструментального отдела
Общие положения:
Начальник инструментального отдела – это специалист, отвечающий за организацию, контроль и оптимизацию работы с инструментами и оборудованием в производственной организации.
— Высшее техническое образование (желательно в области машиностроения или инженерии).
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.
— Знание стандартов и технологий по эксплуатацию инструментов и оборудования.
— Организация работы отдела: Установка рабочих процессов, контроль за выполнением задач, распределение обязанностей среди сотрудников.
— Управление инструментами: Обеспечение наличия, исправности и правильного хранения всех видов инструментов и оборудования, осуществление планового ремонта.
— Оптимизация процессов: Анализ текущих процессов работы с инструментами, разработка и внедрение мероприятий по их улучшению.
— Составление отчетности: Подготовка отчетов по деятельности отдела, анализ использования инструментов и предложение способов повышения их эффективности.
— Обучение персонала: Проведение обучения для сотрудников по вопросам безопасного и эффективного использования инструментов и оборудования.
Начальник отдела обязан составлять регулярные отчеты о состоянии инструментального парка, результатах проведенного анализа и предлагаемых изменениях.
Начальник инструментального отдела имеет право:
— Вносить предложения по улучшению процессов управления инструментами.
— Запрашивать информацию и ресурсы, необходимые для улучшения работы отдела.
Эффективность работы начальника инструментального отдела оценивается по следующим критериям:
— Уровень соблюдения норм и стандартов по эксплуатации оборудования.
— Эффективность использования инструментов и снижения затрат на их обслуживание.
— Общее влияние на производственные показатели и снижение простоев.
