Должностная инструкция начальника инструментального отдела

Общие положения:

Начальник инструментального отдела – это специалист, отвечающий за организацию, контроль и оптимизацию работы с инструментами и оборудованием в производственной организации.

— Высшее техническое образование (желательно в области машиностроения или инженерии).

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.

— Знание стандартов и технологий по эксплуатацию инструментов и оборудования.

— Организация работы отдела: Установка рабочих процессов, контроль за выполнением задач, распределение обязанностей среди сотрудников.

— Управление инструментами: Обеспечение наличия, исправности и правильного хранения всех видов инструментов и оборудования, осуществление планового ремонта.

— Оптимизация процессов: Анализ текущих процессов работы с инструментами, разработка и внедрение мероприятий по их улучшению.

— Составление отчетности: Подготовка отчетов по деятельности отдела, анализ использования инструментов и предложение способов повышения их эффективности.

— Обучение персонала: Проведение обучения для сотрудников по вопросам безопасного и эффективного использования инструментов и оборудования.

Начальник отдела обязан составлять регулярные отчеты о состоянии инструментального парка, результатах проведенного анализа и предлагаемых изменениях.

Начальник инструментального отдела имеет право:

— Вносить предложения по улучшению процессов управления инструментами.

— Запрашивать информацию и ресурсы, необходимые для улучшения работы отдела.

Эффективность работы начальника инструментального отдела оценивается по следующим критериям:

— Уровень соблюдения норм и стандартов по эксплуатации оборудования.

— Эффективность использования инструментов и снижения затрат на их обслуживание.

— Общее влияние на производственные показатели и снижение простоев.

