Должностная инструкция начальника отдела автоматизированной системы управления производством

Общие положения:

Начальник отдела автоматизированной системы управления производством – это специалист, отвечающий за внедрение, поддержку и оптимизацию автоматизированных систем в процессе управления производственными процессами.

— Высшее образование в области информационных технологий, автоматизации, инженерии или управления.

— Опыт работы в области автоматизации производственных систем не менее 5 лет.

— Знание современных технологий и программного обеспечения для автоматизации производства.

— Внедрение систем: Организация разработки и внедрения автоматизированных систем управления на всех этапах производственного процесса.

— Оптимизация процессов: Анализ текущих процессов и разработка предложений по их оптимизации с использованием автоматизации.

— Обучение персонала: Подготовка и обучение сотрудников для работы с новыми автоматизированными системами, обеспечение эффективного использования технологий.

— Мониторинг систем: Контроль функционирования автоматизированных систем, выполнение регулярного анализа работы и внедрение необходимых изменений.

— Взаимодействие с IT-подразделениями: Сотрудничество с другими отделами, включая IT, для обеспечения интеграции систем и их бесперебойной работы.

Начальник отдела автоматизированной системы управления производством обязан составлять отчеты о результатах внедрения систем, их эффективности и необходимости изменений.

Начальник отдела имеет право:

— Запрашивать ресурсы и информацию у других подразделений для оптимизации работы систем.

— Вносить рекомендации по улучшению процессов и технологий на производстве.

Эффективность работы начальника отдела оценивается по следующим критериям:

— Уровень автоматизации производственных процессов.

— Сокращение затрат и времени на производство.

— Удовлетворенность сотрудников работой автоматизированных систем.

