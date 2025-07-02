Должностная инструкция начальника отдела инспектирования органов управления образованием

Общие положения:

Начальник отдела инспектирования органов управления образованием – это специалист, отвечающий за контроль качества образовательных процессов и деятельность образовательных учреждений.

— Высшее образование в области педагогики, психологии или государственного управления.

— Опыт работы в образовательных учреждениях или в сфере инспекции не менее 5 лет.

— Знание норм и стандартов в области образования и контроля качества.

— Инспектирование организаций: Проведение проверок и инспекций образовательных учреждений с целью оценки качества образовательных услуг и соответствия стандартам.

— Анализ отчетности: Сбор и анализ данных о деятельности образовательных учреждений, подготовка отчетов о результатах инспекций.

— Разработка рекомендаций: Формирование рекомендаций для образовательных учреждений по повышению качества образования и улучшению образовательных процессов.

— Обучение и поддержка: Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников образовательных учреждений, внедрение программ по совершенствованию работы.

— Взаимодействие с другими органами: Сотрудничество с другими государственными органами и организациями в области контроля и оценки качества образования.

Начальник отдела инспектирования обязан составлять отчетность о проведенных инспекциях, их результатах и предложениях по улучшению.

Начальник отдела имеет право:

— Запрашивать необходимые документы и информацию у образовательных учреждений.

— Вносить предложения по изменению подходов к контролю и инспекции в образовательной сфере.

Эффективность работы начальника отдела инспектирования оценивается по следующим критериям:

— Уровень соответствия образовательных учреждений установленным стандартам.

— Качество подготовленных отчетов и рекомендаций.

— Реализация предложений по улучшению образовательных процессов.

