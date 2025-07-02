Должностные обязанности Начальник отдела контроля качества

Должностная инструкция начальника отдела контроля качества

Общие положения:
Начальник отдела контроля качества – это специалист, отвечающий за разработку, внедрение и поддержание стандартов качества на всех этапах производственного процесса.

— Высшее образование в области инженерии, технологии или управления качеством.
— Опыт работы в области контроля качества не менее 5 лет, включая руководящие позиции.
— Знание международных стандартов качества (ISO, ГОСТ и др.) и методов анализа качества.

Должностные обязанности Начальника отдела контроля качества:

— Разработка стандартов: Установление и документирование стандартов качества продукции и процессов на основании требований клиентов и нормативной документации.

— Контроль процессов: Осуществление контроля качества на всех этапах производства, включая входной контроль материалов, контроль производственного процесса и финишного продукта.

— Анализ и отчетность: Проведение регулярного анализа данных по качеству, составление отчетов о проблемах и обнаруженных несоответствиях, разработка рекомендаций по их устранению.

— Обучение персонала: Организация обучения сотрудников техникам контроля качества и методам обеспечения качества на всех уровнях.

— Взаимодействие с другими отделами: Сотрудничество с отделами производства, логистики и разработки для обеспечения соблюдения стандартов качества.

Начальник отдела контроля качества обязан составлять отчеты о состоянии качества продукции и эффективности внедренных систем управления качеством.

Начальник отдела имеет право:

— Осуществлять проверки на любых этапах производственного процесса.
— Вносить предложения по улучшению процессов и стандартов качества в организации.

Эффективность работы начальника отдела оценивается по следующим критериям:

— Уровень соответствия продукции установленным стандартам качества.
— Снижение количества рекламаций и возвратов.
— Удовлетворенность клиентов качеством продукции.

Квалифицированный начальник отдела контроля качества играет важную роль в повышении конкурентоспособности и репутации компании. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных и профессиональных специалистов.

Мы анализируем потребности вашей организации, формируем критерии для кандидатов и подбираем руководителей, способных успешно реализовывать процедуры контроля качества. Наша цель – предоставить вам эксперта, который поможет значительно улучшить качество продукции и процессов.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного ТОП специалиста, который станет ценным активом вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

