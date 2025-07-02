Должностные обязанности Начальник отдела логистики

Должностная инструкция начальника отдела логистики

Общие положения:
Начальник отдела логистики – это специалист, ответственный за управление всеми аспектами логистических процессов компании, включая планирование, организацию и контроль поставок и хранения товаров.

— Высшее образование в области логистики, управления цепями поставок или экономики.
— Опыт работы в логистике не менее 5 лет, включая руководящую должность.
— Знание современных логистических систем, технологий и практик.

— Управление процессами: Организация и контроль всех логистических операций, включая закупки, транспортировку, складирование и распределение товаров.

— Оптимизация логистики: Разработка и внедрение стратегий по оптимизации логистических процессов для снижения затрат и повышения эффективности.

— Планирование поставок: Расчет потребностей в материалах и подготовка графиков поставок в соответствии с производственными планами.

— Взаимодействие с партнерами: Установление и поддержание отношений с поставщиками, транспортными компаниями и другими партнерами.

— Контроль качества: Обеспечение соблюдения стандартов качества и безопасности на всех этапах логистической цепи.

Начальник отдела логистики обязан составлять отчеты о результатах работы, включая анализ затрат, эффективность процессов и достигнутые KPI.

Начальник отдела имеет право:

— Запрашивать информацию и ресурсы у других подразделений для оптимизации логистических процессов.
— Вносить рекомендации по улучшению работы логистической системы компании.

Эффективность работы начальника отдела оценивается по следующим критериям:

— Снижение затрат на логистику и улучшение сроков доставки.
— Удовлетворенность клиентов уровнем доставки и качеством товаров.
— Эффективность обработки заказов и управление запасами.

Квалифицированный начальник отдела логистики играет ключевую роль в обеспечении эффективной работы компании и улучшении её конкурентоспособности. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных и профессиональных специалистов.

Мы анализируем потребности вашей организации, формируем критерии для кандидатов и подбираем руководителей, способных успешно управлять логистическими процессами. Наша цель – предоставить вам эксперта, который поможет повысить эффективность логистики и оптимизировать бизнес-процессы.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который станет ценным активом вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

