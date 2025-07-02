Должностная инструкция начальника отдела логистики

Общие положения:

Начальник отдела логистики – это специалист, ответственный за управление всеми аспектами логистических процессов компании, включая планирование, организацию и контроль поставок и хранения товаров.

— Высшее образование в области логистики, управления цепями поставок или экономики.

— Опыт работы в логистике не менее 5 лет, включая руководящую должность.

— Знание современных логистических систем, технологий и практик.

— Управление процессами: Организация и контроль всех логистических операций, включая закупки, транспортировку, складирование и распределение товаров.

— Оптимизация логистики: Разработка и внедрение стратегий по оптимизации логистических процессов для снижения затрат и повышения эффективности.

— Планирование поставок: Расчет потребностей в материалах и подготовка графиков поставок в соответствии с производственными планами.

— Взаимодействие с партнерами: Установление и поддержание отношений с поставщиками, транспортными компаниями и другими партнерами.

— Контроль качества: Обеспечение соблюдения стандартов качества и безопасности на всех этапах логистической цепи.

Начальник отдела логистики обязан составлять отчеты о результатах работы, включая анализ затрат, эффективность процессов и достигнутые KPI.

Начальник отдела имеет право:

— Запрашивать информацию и ресурсы у других подразделений для оптимизации логистических процессов.

— Вносить рекомендации по улучшению работы логистической системы компании.

Эффективность работы начальника отдела оценивается по следующим критериям:

— Снижение затрат на логистику и улучшение сроков доставки.

— Удовлетворенность клиентов уровнем доставки и качеством товаров.

— Эффективность обработки заказов и управление запасами.

