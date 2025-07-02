Должностные обязанности Начальник мастерской (заведующий)

Должностная инструкция заведующего мастерской

Общие положения:
Заведующий мастерской – это ключевой сотрудник, ответственный за организацию работы мастерской, контроль за качеством выполнения работ и соблюдение технологических процессов.

— Высшее или среднее профессиональное образование в технической области.
— Опыт работы на аналогичной должности или в производственной сфере не менее 3 лет.
— Знание основ управления производственными процессами и техники безопасности.

— Организация работы мастерской: Планирование и координация производственных процессов, распределение задач между работниками.

— Контроль за качеством: Обеспечение выполнения стандартов качества и технологических процессов, проверка готовой продукции.

— Управление персоналом: Подбор, обучение и аттестация рабочих, мониторинг их работы и мотивация.

— Ведение документации: Учет выполненных работ, составление отчетов и актов, контроль за движением материалов.

— Обеспечение безопасности: Внедрение и контроль соблюдения норм охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.

— Взаимодействие с другими подразделениями: Сотрудничество с руководством и смежными отделами для достижения производственных целей.

Заведующий мастерской составляет отчеты о работе мастерской, выполнении планов производства и использовании материалов.

Заведующий мастерской имеет право:

— Вносить предложения по улучшению рабочих процессов и повышению качества продукции.
— Запрашивать необходимые ресурсы и информацию у руководства и сотрудников.

Эффективность работы заведующего мастерской оценивается по следующим критериям:

— Уровень качества выполненных работ.
— Соблюдение производственных планов и сроков.
— Эффективное управление персоналом и ресурсами.

Квалифицированный заведующий мастерской играет важную роль в обеспечении высококачественного производства и эффективной работы команды. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных и ответственных специалистов.

Мы анализируем потребности вашего бизнеса, формируем критерии для кандидатов и подбираем специалистов, способных успешно организовать работу мастерской. Наша цель – предоставить вам профессионала, который поможет улучшить производственные показатели и качество продукции.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного эксперта, который станет ценным активом вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить