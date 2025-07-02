Должностные обязанности Начальник мастерской (заведующий)
Должностная инструкция заведующего мастерской
Общие положения:
Заведующий мастерской – это ключевой сотрудник, ответственный за организацию работы мастерской, контроль за качеством выполнения работ и соблюдение технологических процессов.
— Высшее или среднее профессиональное образование в технической области.
— Опыт работы на аналогичной должности или в производственной сфере не менее 3 лет.
— Знание основ управления производственными процессами и техники безопасности.
— Организация работы мастерской: Планирование и координация производственных процессов, распределение задач между работниками.
— Контроль за качеством: Обеспечение выполнения стандартов качества и технологических процессов, проверка готовой продукции.
— Управление персоналом: Подбор, обучение и аттестация рабочих, мониторинг их работы и мотивация.
— Ведение документации: Учет выполненных работ, составление отчетов и актов, контроль за движением материалов.
— Обеспечение безопасности: Внедрение и контроль соблюдения норм охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.
— Взаимодействие с другими подразделениями: Сотрудничество с руководством и смежными отделами для достижения производственных целей.
Заведующий мастерской составляет отчеты о работе мастерской, выполнении планов производства и использовании материалов.
Заведующий мастерской имеет право:
— Вносить предложения по улучшению рабочих процессов и повышению качества продукции.
— Запрашивать необходимые ресурсы и информацию у руководства и сотрудников.
Эффективность работы заведующего мастерской оценивается по следующим критериям:
— Уровень качества выполненных работ.
— Соблюдение производственных планов и сроков.
— Эффективное управление персоналом и ресурсами.
