Должностная инструкция заведующего мастерской

Общие положения:

Заведующий мастерской – это ключевой сотрудник, ответственный за организацию работы мастерской, контроль за качеством выполнения работ и соблюдение технологических процессов.

— Высшее или среднее профессиональное образование в технической области.

— Опыт работы на аналогичной должности или в производственной сфере не менее 3 лет.

— Знание основ управления производственными процессами и техники безопасности.

— Организация работы мастерской: Планирование и координация производственных процессов, распределение задач между работниками.

— Контроль за качеством: Обеспечение выполнения стандартов качества и технологических процессов, проверка готовой продукции.

— Управление персоналом: Подбор, обучение и аттестация рабочих, мониторинг их работы и мотивация.

— Ведение документации: Учет выполненных работ, составление отчетов и актов, контроль за движением материалов.

— Обеспечение безопасности: Внедрение и контроль соблюдения норм охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.

— Взаимодействие с другими подразделениями: Сотрудничество с руководством и смежными отделами для достижения производственных целей.

Заведующий мастерской составляет отчеты о работе мастерской, выполнении планов производства и использовании материалов.

Заведующий мастерской имеет право:

— Вносить предложения по улучшению рабочих процессов и повышению качества продукции.

— Запрашивать необходимые ресурсы и информацию у руководства и сотрудников.

Эффективность работы заведующего мастерской оценивается по следующим критериям:

— Уровень качества выполненных работ.

— Соблюдение производственных планов и сроков.

— Эффективное управление персоналом и ресурсами.

