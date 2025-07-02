Должностные обязанности Нарядчик
Должностная инструкция нарядчика
Нарядчик – это специалист, ответственный за оформление нарядов на выполнение работ, организацию и контроль за выполнением производственных заданий.
— Среднее специальное или высшее образование в области строительных технологий, электротехники или смежных областях.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
— Знание стандартов и техники безопасности.
— Оформление нарядов: Подготовка и оформление нарядов на выполнение различных работ, согласование с руководством.
— Контроль выполнения работ: Мониторинг выполнения заданий в соответствии с установленными сроками и качеством, участие в проверках.
— Анализ и коррекция планов: Участие в планировании работ, анализ выполнения нарядов и внесение необходимых корректив.
— Обеспечение безопасности: Контроль за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.
— Взаимодействие с персоналом: Согласование с руководителями структурных подразделений и бригадами по выполнению нарядов и задач.
Нарядчик составляет отчеты о ходе выполнения работ, анализирует выполнение нарядов и предоставляет информацию руководству.
Нарядчик имеет право:
— Вносить предложения по улучшению процессов организации работ.
— Запрашивать необходимые ресурсы и информацию для выполнения своих обязанностей.
Эффективность работы нарядчика оценивается по следующим критериям:
— Степень выполнения нарядов в срок и с заданным качеством.
— Уровень соблюдения правил безопасности и охраны труда.
— Оценка удовлетворенности работников и руководства.
