Должностные обязанности Нарядчик

Должностная инструкция нарядчика

Нарядчик – это специалист, ответственный за оформление нарядов на выполнение работ, организацию и контроль за выполнением производственных заданий.

— Среднее специальное или высшее образование в области строительных технологий, электротехники или смежных областях.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
— Знание стандартов и техники безопасности.

— Оформление нарядов: Подготовка и оформление нарядов на выполнение различных работ, согласование с руководством.

— Контроль выполнения работ: Мониторинг выполнения заданий в соответствии с установленными сроками и качеством, участие в проверках.

— Анализ и коррекция планов: Участие в планировании работ, анализ выполнения нарядов и внесение необходимых корректив.

— Обеспечение безопасности: Контроль за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.

— Взаимодействие с персоналом: Согласование с руководителями структурных подразделений и бригадами по выполнению нарядов и задач.

Нарядчик составляет отчеты о ходе выполнения работ, анализирует выполнение нарядов и предоставляет информацию руководству.

Нарядчик имеет право:

— Вносить предложения по улучшению процессов организации работ.
— Запрашивать необходимые ресурсы и информацию для выполнения своих обязанностей.

Эффективность работы нарядчика оценивается по следующим критериям:

— Степень выполнения нарядов в срок и с заданным качеством.
— Уровень соблюдения правил безопасности и охраны труда.
— Оценка удовлетворенности работников и руководства.

Квалифицированный нарядчик играет ключевую роль в организации и контроле выполнения производственных задач. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных и надежных специалистов.

Мы анализируем потребности вашего предприятия, формируем критерии для кандидатов и подбираем специалистов, способных эффективно организовать рабочий процесс и соблюдение норм безопасности. Наша цель – предоставить вам профессионала, который поможет оптимизировать выполнение производственных задач и улучшить рабочие процессы.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного эксперта, который станет ценным активом вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить