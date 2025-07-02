Должностная инструкция нарядчика

Нарядчик – это специалист, ответственный за оформление нарядов на выполнение работ, организацию и контроль за выполнением производственных заданий.

— Среднее специальное или высшее образование в области строительных технологий, электротехники или смежных областях.

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.

— Знание стандартов и техники безопасности.

— Оформление нарядов: Подготовка и оформление нарядов на выполнение различных работ, согласование с руководством.

— Контроль выполнения работ: Мониторинг выполнения заданий в соответствии с установленными сроками и качеством, участие в проверках.

— Анализ и коррекция планов: Участие в планировании работ, анализ выполнения нарядов и внесение необходимых корректив.

— Обеспечение безопасности: Контроль за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности на рабочем месте.

— Взаимодействие с персоналом: Согласование с руководителями структурных подразделений и бригадами по выполнению нарядов и задач.

Нарядчик составляет отчеты о ходе выполнения работ, анализирует выполнение нарядов и предоставляет информацию руководству.

Нарядчик имеет право:

— Вносить предложения по улучшению процессов организации работ.

— Запрашивать необходимые ресурсы и информацию для выполнения своих обязанностей.

Эффективность работы нарядчика оценивается по следующим критериям:

— Степень выполнения нарядов в срок и с заданным качеством.

— Уровень соблюдения правил безопасности и охраны труда.

— Оценка удовлетворенности работников и руководства.

