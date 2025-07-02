Должностная инструкция официанта 3-го разряда

Общие положения:

Официант 3-го разряда – это работник, обеспечивающий обслуживание гостей в заведениях общественного питания, владеющий основами профессионального сервиса и умеющий работать в команде.

— Среднее образование или среднее профессиональное образование.

— Минимальный опыт работы в общественном питании (желателен).

— Знание основ сервиса и основных напитков и блюд.

— Обслуживание клиентов: Приветствие гостей, помощь в выборе блюд и напитков, прием заказов.

— Сервировка столов: Подготовка и сервировка столов в соответствии с установленными стандартами.

— Работа с заказами: Передача заказов на кухню, контроль их исполнения и подача блюд и напитков клиентам.

— Поддержание чистоты: Осуществление контроля за чистотой на столах и в зале, уборка использованной посуды.

— Соблюдение норм: Следование санитарным нормам и правилам безопасности на рабочем месте.

— Взаимодействие с коллегами: Эффективное сотрудничество с другими работниками для обеспечения качественного обслуживания.

Официант составляет отчет о выполненных заказах и вносит предложения по улучшению обслуживания.

Официант 3-го разряда имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию у старших коллег и управленцев для выполнения своих обязанностей.

— Выражать свои предложения по улучшению процесса обслуживания.

Эффективность работы официанта оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов.

— Скорость и точность процесса обслуживания.

— Командные качества и взаимодействие с коллегами.

Квалифицированный официант 3-го разряда является важным членом команды в заведении общественного питания, способствуя созданию комфортной атмосферы для гостей. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору подходящих кандидатов для данной должности.

