Должностные обязанности Официант 3-го разряда

Должностная инструкция официанта 3-го разряда

Общие положения:
Официант 3-го разряда – это работник, обеспечивающий обслуживание гостей в заведениях общественного питания, владеющий основами профессионального сервиса и умеющий работать в команде.

— Среднее образование или среднее профессиональное образование.
— Минимальный опыт работы в общественном питании (желателен).
— Знание основ сервиса и основных напитков и блюд.

— Обслуживание клиентов: Приветствие гостей, помощь в выборе блюд и напитков, прием заказов.

— Сервировка столов: Подготовка и сервировка столов в соответствии с установленными стандартами.

— Работа с заказами: Передача заказов на кухню, контроль их исполнения и подача блюд и напитков клиентам.

— Поддержание чистоты: Осуществление контроля за чистотой на столах и в зале, уборка использованной посуды.

— Соблюдение норм: Следование санитарным нормам и правилам безопасности на рабочем месте.

— Взаимодействие с коллегами: Эффективное сотрудничество с другими работниками для обеспечения качественного обслуживания.

Официант составляет отчет о выполненных заказах и вносит предложения по улучшению обслуживания.

Официант 3-го разряда имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию у старших коллег и управленцев для выполнения своих обязанностей.
— Выражать свои предложения по улучшению процесса обслуживания.

Эффективность работы официанта оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов.
— Скорость и точность процесса обслуживания.
— Командные качества и взаимодействие с коллегами.

Квалифицированный официант 3-го разряда является важным членом команды в заведении общественного питания, способствуя созданию комфортной атмосферы для гостей. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору подходящих кандидатов для данной должности.

Мы проводим анализ требований вашего заведения, формируем критерии для кандидатов и находим специалистов, готовых быстро и качественно выполнять свои обязанности. Наша цель – предоставить вам надежного официанта, который сможет обеспечить высокий уровень сервиса.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионального специалиста, который станет ценным дополнением вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

