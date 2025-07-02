Должностная инструкция операционного директора

Общие положения:

Операционный директор – это ключевой руководитель, ответственный за управление повседневными операциями компании, оптимизацию бизнес-процессов и достижение стратегических целей организации.

— Высшее образование (предпочтительно в области менеджмента, финансов или экономики).

— Опыт работы в руководящих должностях не менее 5 лет, предпочтительно в сфере, связанной с деятельностью организации.

— Отличные навыки управления, анализа и стратегического планирования.

— Управление операциями: Обеспечение эффективного функционирования всех бизнес-процессов, разработка и внедрение стандартов и процедур.

— Стратегическое планирование: Участие в разработке стратегии компании, планирование ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей.

— Бюджетирование: Контроль за операционным бюджетом, анализ финансовых показателей и обеспечение достижения финансовых целей.

— Координация команд: Управление работой различных подразделений, обеспечение эффективной коммуникации и взаимодействия между командами.

— Оптимизация процессов: Анализ текущих рабочих процессов, выявление узких мест и внедрение улучшений для повышения общей эффективности.

— Мониторинг показателей: Установление ключевых показателей производительности (KPI), мониторинг их достижения и подготовка отчетности для руководства.

Операционный директор подготавливает и предоставляет отчеты о состоянии дел в компании, достижениях и недостатках руководству и акционерам.

Операционный директор имеет право:

— Запрашивать информацию и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей у других подразделений.

— Вносить предложения по изменению структуры и процессов для повышения эффективности работы компании.

Эффективность работы операционного директора оценивается по следующим критериям:

— Достижение ключевых бизнес-целей и показателей эффективности.

— Уровень удовлетворенности клиентов и сотрудников.

— Оптимизация затрат и увеличение доходов компании.

