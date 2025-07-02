Должностная инструкция оператора АЗС

Общие положения:

Оператор АЗС – это специалист, отвечающий за обслуживание клиентов, заправку автомобилей, а также за поддержание порядка и безопасной работы на территории автозаправочной станции.

— Среднее специальное или высшее образование.

— Опыт работы на автозаправочной станции или в сфере обслуживания будет преимуществом.

— Знание правил безопасности и охраны труда.

— Обслуживание клиентов: Вежливый прием клиентов, консультация по ассортименту горюче-смазочных материалов и услугам станции.

— Заправка автомобилей: Выполнение заправки топливом, контроль за правильной работой оборудования и соблюдение стандартов безопасности.

— Контроль качества: Проверка качества топлива, ведение документации о приемке и отпуске топлива.

— Поддержание порядка: Обеспечение чистоты на территории АЗС, контроль за работой оборудования и устранение неисправностей.

— Ведение отчетности: Заполнение необходимых отчетов по продажам, запасам и движению топлива.

— Взаимодействие с руководством: Участие в обучениях и инструктажах, информирование руководства о выявленных проблемах и необходимости ремонта оборудования.

Оператор АЗС ведет отчетность по выполненной работе и предоставляет ее руководству.

Оператор имеет право:

— Запрашивать информацию о продукции и услугах для качественного обслуживания клиентов.

— Вносить предложения по улучшению работы АЗС.

Критерии эффективности Оператора АЗС:

Эффективность работы оператора оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов по итогам обслуживания.

— Соблюдение стандартов безопасности и качества заправки.

— Количество успешно выполненных операций по заправке.

Квалифицированный оператор АЗС – это важная составляющая в обеспечении качественного обслуживания клиентов и безопасной работы автозаправочной станции. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных обеспечить надежное и эффективное обслуживание на АЗС.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим операторов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам профессионала, который сможет обеспечить высококачественное обслуживание клиентов и соблюдение всех стандартов.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного оператора АЗС, который успешно справится со своими обязанностями и гарантирует высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.