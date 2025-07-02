Должностная инструкция оператора ЭВМ

Общие положения:

Оператор ЭВМ – это специалист, отвечающий за управление и обслуживание вычислительных машин, выполнение заданий по ввод и обработку данных, а также за контроль работы систем.

— Среднее специальное или высшее образование в области информационных технологий, программирования или смежных дисциплин.

— Знание принципов работы ЭВМ и опыт работы в сфере информационных технологий от 1 года.

— Умение работать с программным обеспечением и базами данных.

— Управление ЭВМ: Осуществление ввода данных, настройка и контроль работы вычислительных машин.

— Обработка данных: Выполнение операций по обработке и анализу информации, формирование отчетов.

— Техническое обслуживание: Проведение регламентного обслуживания оборудования, выявление и устранение неисправностей.

— Контроль работы ПО: Обеспечение бесперебойной работы используемого программного обеспечения, обновление программ и установка новых версий.

— Поддержка пользователей: Оказание технической поддержки пользователям, обучение сотрудников работе с программами и оборудованием.

— Документация: Ведение учета выполненных операций, составление отчетности по результатам работы.

Оператор ЭВМ подготавливает отчеты о выполненных работах и состоянии оборудования для руководства.

Оператор ЭВМ имеет право:

— Запрашивать необходимое оборудование, программное обеспечение и ресурсы для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению процессов обработки данных и модернизации оборудования.

Эффективность работы оператора ЭВМ оценивается по следующим критериям:

— Количество выполненных операций и качество обработки данных.

— Уровень удовлетворенности пользователей технической поддержкой.

— Своевременное обнаружение и устранение неисправностей.

