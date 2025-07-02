Должностные обязанности Оператор ЭВМ

Должностная инструкция оператора ЭВМ

Общие положения:
 Оператор ЭВМ – это специалист, отвечающий за управление и обслуживание вычислительных машин, выполнение заданий по ввод и обработку данных, а также за контроль работы систем.

— Среднее специальное или высшее образование в области информационных технологий, программирования или смежных дисциплин.
 — Знание принципов работы ЭВМ и опыт работы в сфере информационных технологий от 1 года.
 — Умение работать с программным обеспечением и базами данных.

— Управление ЭВМ: Осуществление ввода данных, настройка и контроль работы вычислительных машин.

— Обработка данных: Выполнение операций по обработке и анализу информации, формирование отчетов.

— Техническое обслуживание: Проведение регламентного обслуживания оборудования, выявление и устранение неисправностей.

— Контроль работы ПО: Обеспечение бесперебойной работы используемого программного обеспечения, обновление программ и установка новых версий.

— Поддержка пользователей: Оказание технической поддержки пользователям, обучение сотрудников работе с программами и оборудованием.

— Документация: Ведение учета выполненных операций, составление отчетности по результатам работы.

Оператор ЭВМ подготавливает отчеты о выполненных работах и состоянии оборудования для руководства.

Оператор ЭВМ имеет право:

— Запрашивать необходимое оборудование, программное обеспечение и ресурсы для выполнения своих обязанностей.
 — Вносить предложения по улучшению процессов обработки данных и модернизации оборудования.

Эффективность работы оператора ЭВМ оценивается по следующим критериям:

— Количество выполненных операций и качество обработки данных.
 — Уровень удовлетворенности пользователей технической поддержкой.
 — Своевременное обнаружение и устранение неисправностей.

Квалифицированный оператор ЭВМ играет важную роль в обеспечении эффективного функционирования информационных систем. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных выполнять эту роль на высоком уровне.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим профессионалов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам оператора ЭВМ, который сможет обеспечивать стабильность и эффективность работы информационных систем.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста в области информационных технологий, который успешно справится со своими обязанностями и обеспечит высокое качество обработки данных. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить