Должностная инструкция оператора погрузочно-разгрузочных работ

Общие положения:

Оператор погрузочно-разгрузочных работ – это специалист, отвечающий за выполнение операций по погрузке и разгрузке товаров, а также за организацию перемещения грузов в рамках складской и производственной логистики.

— Среднее специальное или высшее образование в области логистики или транспортировки.

— Опыт работы на аналогичных должностях не менее 1 года.

— Наличие удостоверения на управление погрузочно-разгрузочной техникой (например, вилочным погрузчиком).

— Погрузка и разгрузка грузов: Осуществление погрузки и разгрузки товаров с использованием специализированной техники, соблюдение правил безопасности.

— Перемещение грузов: Организация перемещения грузов внутри склада, распределение по местам хранения в соответствии с установленными стандартами.

— Контроль состояния грузов: Проверка целостности и состояния грузов перед погрузкой и после разгрузки, ведение учета перемещаемых товаров.

— Обслуживание техники: Проведение технического обслуживания погрузочно-разгрузочной техники, выявление и сообщение о неисправностях.

— Соблюдение норм: Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности при работе с грузами и техникой, обеспечение организации рабочего места.

— Документация: Ведение отчетности о выполненных работах, составление актов выполненных операций.

Оператор погрузочно-разгрузочных работ подготавливает отчеты о проведенных работах и состоянии грузов для руководства.

Оператор погрузочно-разгрузочных работ имеет право:

— Запрашивать необходимое оборудование и средства защиты для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению процессов погрузки и разгрузки.

Эффективность работы оператора погрузочно-разгрузочных работ оценивается по следующим критериям:

— Своевременное выполнение погрузочно-разгрузочных операций.

— Уровень сохранности и целостности грузов.

— Соблюдение стандартов безопасности при работе с техникой.

Квалифицированный оператор погрузочно-разгрузочных работ является важным звеном в логистической цепи, обеспечивая эффективное управление движением грузов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных выполнять эту роль на высоком уровне.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим профессионалов с актуальными навыками и опытом. Наша цель – предоставить вам оператора погрузочно-разгрузочных работ, который сможет эффективно управлять процессами погрузки и разгрузки.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста в сферах логистики и перевозок, который успешно справится со своими обязанностями и будет способствовать достижению логистических целей вашей компании. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.