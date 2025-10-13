Должностные обязанности Парикмахер-стилист
Общие положения Парикмахера-стилиста
Парикмахер‑стилист — специалист салона красоты, отвечающий за оказание профессиональных услуг по стрижкам, укладкам, окрашиванию, колористике, уходу за волосами и созданию имиджа клиента. Обеспечивает высокий уровень сервиса, соблюдение стандартов безопасности и санитарных норм, предлагает клиентам консультации по подбору образа и уходовым средствам. Действует в соответствии с внутренними регламентами салона, требованиями санитарных норм и указаниями руководства.
Квалификационные требования Парикмахера-стилиста
- Профильное среднее специальное или высшее образование (парикмахер‑стилист, визаж, эстетика) или подтверждённый сертификат о прохождении профессиональных курсов.
- Портфолио выполненных работ: стрижки, окрашивания, сложные техники (шатуш, балаяж, омбре), свадебные и вечерние укладки.
- Опыт работы в салоне от 1 года (Junior) / от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
- Знание современных техник стрижек, укладок, колористики, технологии окрашивания, ухода за волосами и кожи головы.
- Навыки работы с профессиональной косметикой и инструментами: фен, плойка, утюжок, машинка, расчески, кисти, пульверизаторы.
- Знание санитарно‑гигиенических норм, правил стерилизации инструментов и техники безопасности при работе с химией.
- Навыки консультации клиентов, диагностики типа волос и подбор индивидуальных программ ухода.
- Коммуникабельность, клиентоориентированность, аккуратность, эстетическое мышление.
- Владение иностранным языком (английский) — преимущество для работы с международной клиентурой.
- Наличие действующих сертификатов по окрашиванию/колористике, парикмахерским техникам — преимущество.
Должностные обязанности Парикмахера-стилиста
- Проведение консультаций с клиентами: определение желаемого образа, диагностика состояния волос, подбор техники и препаратов.
- Выполнение стрижек мужских, женских и детских, создание укладок (повседневных, вечерних, свадебных).
- Проведение процедур окрашивания, мелирования, тонирования, коррекции цвета и работы с осветлением.
- Оказание уходовых процедур: кератиновое выпрямление, восстановительные маски, ламинирование, SPA‑процедуры для волос и кожи головы.
- Консультации по уходу дома и подбор профессиональных средств (шампуни, маски, сыворотки, термозащита).
- Подготовка рабочего места и инструментов, соблюдение правил стерилизации и дезинфекции.
- Соблюдение стандартов сервиса: приём клиентов, ведение записи, соблюдение таймингов и порядков салона.
- Участие в развитии услуг салона: предложения по новым сервисам, участие в мастер‑классах и внутренних обучениях.
- Оформление необходимых документов по оказываемым услугам и ведение кассовой/CRM‑учётности в рамках полномочий.
- Соблюдение техники безопасности при работе с химическими препаратами и электроинструментом.
Отчетность Парикмахера-стилиста
Парикмахер‑стилист подотчётен старшему стилисту/менеджеру салона и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные отчёты по записи клиентов и оказанным услугам;
- отчёты по продажам профессиональной косметики и сопутствующих услуг;
- отчёты о посещаемости клиентов, повторных обращениях и отзывах;
- документацию по обучению и сертификации (при прохождении курсов).
Права Парикмахера-стилиста
- Запрашивать у руководства информацию и материалы, необходимые для качественного выполнения услуг (профессиональная косметика, инструмент).
- Предлагать клиентам дополнительные услуги и продукты в рамках утверждённых рекомендаций и коммерческой политики салона.
- Приостанавливать работу с клиентом и привлекать руководителя при выявлении противопоказаний к процедурам (аллергия, повреждённые участки кожи и т.д.).
- Участвовать в выборе ассортимента профессиональной косметики и инструментов после согласования с руководством.
- Требовать проведения инструктажей по технике безопасности и обучающих мероприятий по новым техникам.
Критерии эффективности и ответственность Парикмахера-стилиста
- Основные KPI: уровень загрузки (заполненные часы работы), процент повторных клиентов (retention), средний чек (услуги + продажа косметики), клиентская удовлетворённость (отзывы и оценки), соблюдение стандартов сервиса и санитарии.
- Примеры целевых значений:
- Процент повторных клиентов ≥ 40–60% (в зависимости от формата салона);
- Заполнение рабочего графика ≥ 85%;
- Увеличение продаж сопутствующих товаров ≥ 10% в квартал;
- Рейтинг клиентской удовлетворённости ≥ 4.5/5.
- Парикмахер‑стилист несёт ответственность за качество оказанных услуг, безопасность применяемых процедур, сохранность инструментов и соблюдение санитарных норм. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
Подбор Парикмахера-стилиста в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор парикмахеров‑стилистов с оценкой практических навыков через портфолио, тестовые практические задания и интервью.
- Проверка знаний современных техник стрижек, окрашивания, колористики и ухода за волосами.
- Оценка клиенториентированности: сценарии общения, работа с возражениями и продажи сопутствующих товаров.
- Подбор кандидатов с учётом формата салона (бюджетный, премиум, барбершоп), графика работы и целевой аудитории.
- Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора профессионального парикмахера‑стилиста, умеющего создавать запоминающиеся образы, обеспечивать высокий уровень сервиса и увеличивать продажи косметики, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста под ваш формат салона и стандарты обслуживания.