Общие положения Парикмахера-стилиста

Парикмахер‑стилист — специалист салона красоты, отвечающий за оказание профессиональных услуг по стрижкам, укладкам, окрашиванию, колористике, уходу за волосами и созданию имиджа клиента. Обеспечивает высокий уровень сервиса, соблюдение стандартов безопасности и санитарных норм, предлагает клиентам консультации по подбору образа и уходовым средствам. Действует в соответствии с внутренними регламентами салона, требованиями санитарных норм и указаниями руководства.

Квалификационные требования Парикмахера-стилиста

Профильное среднее специальное или высшее образование (парикмахер‑стилист, визаж, эстетика) или подтверждённый сертификат о прохождении профессиональных курсов.

Портфолио выполненных работ: стрижки, окрашивания, сложные техники (шатуш, балаяж, омбре), свадебные и вечерние укладки.

Опыт работы в салоне от 1 года (Junior) / от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Знание современных техник стрижек, укладок, колористики, технологии окрашивания, ухода за волосами и кожи головы.

Навыки работы с профессиональной косметикой и инструментами: фен, плойка, утюжок, машинка, расчески, кисти, пульверизаторы.

Знание санитарно‑гигиенических норм, правил стерилизации инструментов и техники безопасности при работе с химией.

Навыки консультации клиентов, диагностики типа волос и подбор индивидуальных программ ухода.

Коммуникабельность, клиентоориентированность, аккуратность, эстетическое мышление.

Владение иностранным языком (английский) — преимущество для работы с международной клиентурой.

Наличие действующих сертификатов по окрашиванию/колористике, парикмахерским техникам — преимущество.

Должностные обязанности Парикмахера-стилиста

Проведение консультаций с клиентами: определение желаемого образа, диагностика состояния волос, подбор техники и препаратов.

Выполнение стрижек мужских, женских и детских, создание укладок (повседневных, вечерних, свадебных).

Проведение процедур окрашивания, мелирования, тонирования, коррекции цвета и работы с осветлением.

Оказание уходовых процедур: кератиновое выпрямление, восстановительные маски, ламинирование, SPA‑процедуры для волос и кожи головы.

Консультации по уходу дома и подбор профессиональных средств (шампуни, маски, сыворотки, термозащита).

Подготовка рабочего места и инструментов, соблюдение правил стерилизации и дезинфекции.

Соблюдение стандартов сервиса: приём клиентов, ведение записи, соблюдение таймингов и порядков салона.

Участие в развитии услуг салона: предложения по новым сервисам, участие в мастер‑классах и внутренних обучениях.

Оформление необходимых документов по оказываемым услугам и ведение кассовой/CRM‑учётности в рамках полномочий.

Соблюдение техники безопасности при работе с химическими препаратами и электроинструментом.

Отчетность Парикмахера-стилиста

Парикмахер‑стилист подотчётен старшему стилисту/менеджеру салона и предоставляет:

ежедневные/еженедельные отчёты по записи клиентов и оказанным услугам;

отчёты по продажам профессиональной косметики и сопутствующих услуг;

отчёты о посещаемости клиентов, повторных обращениях и отзывах;

документацию по обучению и сертификации (при прохождении курсов).

Права Парикмахера-стилиста

Запрашивать у руководства информацию и материалы, необходимые для качественного выполнения услуг (профессиональная косметика, инструмент).

Предлагать клиентам дополнительные услуги и продукты в рамках утверждённых рекомендаций и коммерческой политики салона.

Приостанавливать работу с клиентом и привлекать руководителя при выявлении противопоказаний к процедурам (аллергия, повреждённые участки кожи и т.д.).

Участвовать в выборе ассортимента профессиональной косметики и инструментов после согласования с руководством.

Требовать проведения инструктажей по технике безопасности и обучающих мероприятий по новым техникам.

Критерии эффективности и ответственность Парикмахера-стилиста

Основные KPI: уровень загрузки (заполненные часы работы), процент повторных клиентов (retention), средний чек (услуги + продажа косметики), клиентская удовлетворённость (отзывы и оценки), соблюдение стандартов сервиса и санитарии.

Примеры целевых значений: Процент повторных клиентов ≥ 40–60% (в зависимости от формата салона); Заполнение рабочего графика ≥ 85%; Увеличение продаж сопутствующих товаров ≥ 10% в квартал; Рейтинг клиентской удовлетворённости ≥ 4.5/5.

Парикмахер‑стилист несёт ответственность за качество оказанных услуг, безопасность применяемых процедур, сохранность инструментов и соблюдение санитарных норм. За нарушение обязанностей применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Парикмахера-стилиста в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор парикмахеров‑стилистов с оценкой практических навыков через портфолио, тестовые практические задания и интервью.

Проверка знаний современных техник стрижек, окрашивания, колористики и ухода за волосами.

Оценка клиенториентированности: сценарии общения, работа с возражениями и продажи сопутствующих товаров.

Подбор кандидатов с учётом формата салона (бюджетный, премиум, барбершоп), графика работы и целевой аудитории.

Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

