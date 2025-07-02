Должностные обязанности Парикмахер
Должностная инструкция парикмахера
Общие положения:
Парикмахер предоставляет услуги по стрижке, укладке и окрашиванию волос, а также осуществляет лечение и восстановление волос, основываясь на потребностях и предпочтениях клиентов.
— Среднее профессиональное образование по специальности «Парикмахер» или аналогичной.
— Опыт работы в салоне красоты или парикмахерской не менее 1 года.
— Знание современных тенденций и технологий в области парикмахерского искусства.
— Умение работать с различными типами волос и стилей.
— Стрижка и укладка: Проведение различных видов стрижек, укладок, а также создание причесок в соответствии с желаниями клиентов.
— Окрашивание: Выполнение процедур окрашивания волос, включая мелирование, тонирование и колорирование, с учетом особенностей волос и пожеланий клиента.
— Консультирование: Предоставление клиентам рекомендаций по уходу за волосами, выбору причесок и цветов, а также по использованию косметики для волос.
— Уход за волосами: Выполнение процедур по лечению и восстановлению волос, включая маски, процедуры для укрепления и оздоровления.
— Поддержание чистоты: Соблюдение стандартов гигиены и уборки рабочего места, а также уход за инструментами и оборудованием.
— Участие в обучении: Повышение квалификации и участие в обучающих семинарах, мастер-классах и конкурсах.
Парикмахер обязан вести документацию о выполненных услугах и хранить записи о клиентах для дальнейшего обслуживания и анализа.
Парикмахер имеет право:
— Запрашивать необходимую информацию о состоянии волос и предпочтениях клиентов.
— Вносить предложения по улучшению качества обслуживания в салоне.
Эффективность работы парикмахера оценивается по следующим критериям:
— Уровень удовлетворенности клиентов.
— Количество постоянных клиентов.
— Успехи на конкурсах и мастер-классах.
Квалифицированный парикмахер является важным специалистом в любом салоне красоты, отвечая за стиль и удовлетворение клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных парикмахеров, способных удовлетворить высокие требования клиентов и следовать современным трендам.
Мы внимательно анализируем потребности вашего салона, устанавливаем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда нацелена на выявление мастеров, способных создать идеальный образ для каждого клиента и обеспечить высокий уровень сервиса.
Парикмахер, которого мы предложим, станет успехом вашего салона, привлекая клиентов своим талантом и профессионализмом. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста в сфере красоты, готового изменить мир красоты к лучшему и вдохновить ваших клиентов. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.