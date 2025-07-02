Должностная инструкция парикмахера

Общие положения:

Парикмахер предоставляет услуги по стрижке, укладке и окрашиванию волос, а также осуществляет лечение и восстановление волос, основываясь на потребностях и предпочтениях клиентов.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Парикмахер» или аналогичной.

— Опыт работы в салоне красоты или парикмахерской не менее 1 года.

— Знание современных тенденций и технологий в области парикмахерского искусства.

— Умение работать с различными типами волос и стилей.

— Стрижка и укладка: Проведение различных видов стрижек, укладок, а также создание причесок в соответствии с желаниями клиентов.

— Окрашивание: Выполнение процедур окрашивания волос, включая мелирование, тонирование и колорирование, с учетом особенностей волос и пожеланий клиента.

— Консультирование: Предоставление клиентам рекомендаций по уходу за волосами, выбору причесок и цветов, а также по использованию косметики для волос.

— Уход за волосами: Выполнение процедур по лечению и восстановлению волос, включая маски, процедуры для укрепления и оздоровления.

— Поддержание чистоты: Соблюдение стандартов гигиены и уборки рабочего места, а также уход за инструментами и оборудованием.

— Участие в обучении: Повышение квалификации и участие в обучающих семинарах, мастер-классах и конкурсах.

Парикмахер обязан вести документацию о выполненных услугах и хранить записи о клиентах для дальнейшего обслуживания и анализа.

Парикмахер имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию о состоянии волос и предпочтениях клиентов.

— Вносить предложения по улучшению качества обслуживания в салоне.

Эффективность работы парикмахера оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов.

— Количество постоянных клиентов.

— Успехи на конкурсах и мастер-классах.

Квалифицированный парикмахер является важным специалистом в любом салоне красоты, отвечая за стиль и удовлетворение клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных парикмахеров, способных удовлетворить высокие требования клиентов и следовать современным трендам.

Мы внимательно анализируем потребности вашего салона, устанавливаем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда нацелена на выявление мастеров, способных создать идеальный образ для каждого клиента и обеспечить высокий уровень сервиса.

Парикмахер, которого мы предложим, станет успехом вашего салона, привлекая клиентов своим талантом и профессионализмом. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста в сфере красоты, готового изменить мир красоты к лучшему и вдохновить ваших клиентов. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.