Должностные обязанности Педагог дополнительного образования
Должностная инструкция педагога дополнительного образования
Общие положения:
Педагог дополнительного образования организует и проводит занятия, целью которых является развитие творческих, интеллектуальных и профессиональных навыков учащихся вне основного образовательного процесса.
Квалификационные требования Педагога дополнительного образования:
— Высшее образование по специальности педагогики, искусства, физической культуры или другой профильной области.
— Опыт работы в сфере дополнительного образования не менее 2 лет.
— Знание современных методов и технологий обучения детей и подростков.
— Умение организовывать образовательные процессы в условиях внеурочной деятельности.
— Организация занятий: Планирование и проведение индивидуальных и групповых занятий по выбранной специальности (искусство, спорт, технологии и др.).
— Разработка программ: Создание и внедрение образовательных программ, направленных на развитие личностных и творческих способностей учащихся.
— Оценка результатов: Оценка достижения учащимися поставленных целей и задач, проведение контроля и диагностики уровня освоения программного материала.
— Взаимодействие с родителями: Консультирование родителей по вопросам развития и успехов детей, участие в школьных родительских собраниях.
— Поддержание интереса: Формирование заинтересованности учащихся к обучению, внедрение новых методов и форм работы, использование современных технологий.
— Участие в мероприятиях: Организация и участие в конкурсах, выставках, соревнованиях и других мероприятиях, демонстрирующих достижения учащихся.
Педагог дополнительного образования обязан вести документацию о проведенных занятиях и составлять отчеты о результатах работы, включая отзывы учащихся и родителей.
Права Педагога дополнительного образования:
Педагог дополнительного образования имеет право:
— Запрашивать необходимые ресурсы для эффективного проведения занятий.
— Вносить предложения по улучшению учебного процесса и организации дополнительного образования.
Эффективность работы педагога дополнительного образования оценивается по следующим критериям:
— Уровень вовлеченности учащихся в занятия.
— Результаты участия в конкурсах и соревнованиях.
— Обратная связь от учащихся и родителей.
