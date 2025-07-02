Должностная инструкция педагога дополнительного образования

Общие положения:

Педагог дополнительного образования организует и проводит занятия, целью которых является развитие творческих, интеллектуальных и профессиональных навыков учащихся вне основного образовательного процесса.

Квалификационные требования Педагога дополнительного образования:

— Высшее образование по специальности педагогики, искусства, физической культуры или другой профильной области.

— Опыт работы в сфере дополнительного образования не менее 2 лет.

— Знание современных методов и технологий обучения детей и подростков.

— Умение организовывать образовательные процессы в условиях внеурочной деятельности.

— Организация занятий: Планирование и проведение индивидуальных и групповых занятий по выбранной специальности (искусство, спорт, технологии и др.).

— Разработка программ: Создание и внедрение образовательных программ, направленных на развитие личностных и творческих способностей учащихся.

— Оценка результатов: Оценка достижения учащимися поставленных целей и задач, проведение контроля и диагностики уровня освоения программного материала.

— Взаимодействие с родителями: Консультирование родителей по вопросам развития и успехов детей, участие в школьных родительских собраниях.

— Поддержание интереса: Формирование заинтересованности учащихся к обучению, внедрение новых методов и форм работы, использование современных технологий.

— Участие в мероприятиях: Организация и участие в конкурсах, выставках, соревнованиях и других мероприятиях, демонстрирующих достижения учащихся.

Педагог дополнительного образования обязан вести документацию о проведенных занятиях и составлять отчеты о результатах работы, включая отзывы учащихся и родителей.

Права Педагога дополнительного образования:

Педагог дополнительного образования имеет право:

— Запрашивать необходимые ресурсы для эффективного проведения занятий.

— Вносить предложения по улучшению учебного процесса и организации дополнительного образования.

Эффективность работы педагога дополнительного образования оценивается по следующим критериям:

— Уровень вовлеченности учащихся в занятия.

— Результаты участия в конкурсах и соревнованиях.

— Обратная связь от учащихся и родителей.

Квалифицированный педагог дополнительного образования играет ключевую роль в развитии талантов учеников и создании интересной внеурочной деятельности. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, готовых обеспечить качественное дополнительное образование в образовательных учреждениях.

Мы анализируем уникальные потребности вашей организации, устанавливаем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда направлена на выявление педагогов дополнительного образования, способных развивать творческий потенциал учащихся и создавать увлекательную образовательную среду.

Педагог дополнительного образования, которого мы предложим, станет надежным проводником для учеников в мире творчества и знаний. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового вдохновить и подтолкнуть ваших учеников к успеху. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.