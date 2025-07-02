Должностные обязанности Педагог-психолог

Должностная инструкция педагога-психолога

Общие положения:
Педагог-психолог занимается психологическим сопровождением образовательного процесса, поддерживая развитие и эмоциональное благополучие детей и подростков.

— Высшее образование в области психологии, педагогики или специальной психологии.
— Опыт работы в образовательной сфере не менее 2 лет.
— Знание методик и технологий психолого-педагогической работы.
— Умение работать с детьми, подростками и их родителями.

— Психологическая диагностика: Проведение обследования уровня развития детей, выявление их потребностей, проблем и особенностей поведения.

— Консультирование: Индивидуальные и групповые консультации для родителей и учителей по вопросам воспитания и развития детей.

— Разработка программ: Создание и внедрение психо-педагогических программ и мероприятий, направленных на развитие эмоционального интеллекта и социальной адаптации.

— Психологическая поддержка: Оказание социальной, эмоциональной и психолого-педагогической поддержки учащимся в сложных жизненных ситуациях.

— Обучение педагогов: Проведение тренингов и мастер-классов для учителей, направленных на повышение их компетентности в работе с детьми с различными потребностями.

— Анализ и оценка: Анализ результатов психологической работы и предоставление рекомендаций по оптимизации образовательного процесса.

Педагог-психолог обязан вести документацию о проведенных диагностических и консультативных сессиях, а также составлять отчеты о результатах своей работы.

Педагог-психолог имеет право:

— Запрашивать необходимые данные о детях для проведения диагностики и консультаций.
— Вносить предложения по улучшению образовательного процесса и организации психолого-педагогической работы.

Эффективность работы педагога-психолога оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности учащихся и родителей.
— Результативность реализованных программ и рекомендаций.
— Повышение адаптивности и эмоционального благополучия детей.

Квалифицированный педагог-психолог играет важную роль в создании комфортной и поддерживающей образовательной среды. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных обеспечить высокое качество психологической поддержки в образовательных учреждениях.

Мы внимательно анализируем потребности вашей организации, устанавливаем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда нацелена на выявление педагогов-психологов, готовых оказывать помощь детям и подросткам, а также поддерживать педагогический состав в их работе.

Педагог-психолог, которого мы предложим, станет надежным помощником в обеспечении эмоционального развития и социальной адаптации учащихся. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового создать здоровую образовательную среду и способствовать успеху ваших учащихся. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

