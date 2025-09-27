Должностные обязанности Пекарь
Общие положения Пекаря
Пекарь — квалифицированный рабочий, отвечающий за производство хлебобулочных и кондитерских изделий согласно рецептурам, технологическим картам и стандартам качества. Обеспечивает бесперебойную работу пекарного цеха, соблюдение санитарно‑гигиенических норм (HACCP), оптимальное использование сырья и контроль выхода продукции. Действует в рамках производственного регламента, требований охраны труда и указаний руководителя смены/прораба.
Квалификационные требования Пекаря
- Профессиональное образование: среднее специальное (технология общественного питания, пекарь‑кондитер) или подтверждённый опыт работы.
- Опыт работы пекарем от 1 года (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior) — в зависимости от профиля предприятия.
- Знание технологических карт, рецептур, норм расхода сырья и контроля выхода продукции.
- Навыки работы с хлебопекарным оборудованием: печи (паро‑ и конвекционные), тестомесы, делители, формовочные линии.
- Понимание принципов закваски, брожения, тестопереработки и контроля качества готовой продукции.
- Знание санитарных норм (HACCP), правил хранения сырья и обращения с пищевыми продуктами.
- Умение работать с весо‑измерительными приборами, термометрами и журналами учёта партии.
- Физическая выносливость, аккуратность, внимательность, ответственность и умение работать в команде.
- Наличие медкниги и допуска к работе с пищевыми продуктами — обязательно.
Должностные обязанности Пекаря
- Подготовка сырья и ингредиентов согласно технологическим картам и указанным нормам расхода.
- Замес теста, дозирование, формовка изделий, контроль процессов брожения и расстойки.
- Управление печным оборудованием: подготовка к пуску, поддержание температурных режимов, выпечка.
- Выполнение рецептур хлеба, булочных и кондитерских изделий; соблюдение сроков и режима выпечки.
- Контроль качества готовой продукции: органолептика, вес, глазуровка, упаковка и маркировка.
- Ведение производственной документации: журналы выпечки, списание сырья, регистрация партий и брака.
- Соблюдение санитарных требований (HACCP): уборка рабочего места, дезинфекция оборудования, хранение сырья.
- Участие в инвентаризациях, контроле запасов и планировании потребностей в сырье.
- Диагностика простых неисправностей оборудования и своевременное информирование техперсонала о поломках.
- Обучение и наставничество младших сотрудников и стажёров (при наличии опыта).
- Сокращение производственных потерь и предложение улучшений технологических процессов.
Отчетность Пекаря
Пекарь подотчётен сменному мастеру/технологу или руководителю производства и предоставляет:
- ежедневные сводки по объёму выпечки и использованному сырью;
- акты по браку и отчет о нештатных ситуациях;
- журналы температур и режимов печи;
- предложения по улучшению рецептур и технологического процесса по запросу.
Права Пекаря
- Запрашивать у руководства и снабжения необходимое сырьё и материалы для выполнения плана производства.
- Требовать проведения профилактического обслуживания оборудования в случае выявления отклонений.
- Приостанавливать выпуск продукции при выявлении угрозы безопасности или несоответствия качеству и немедленно информировать руководство.
- Вносить предложения по оптимизации производства, снижению потерь и улучшению рецептур.
- Получать инструктаж и обучение по охране труда, санитарии и новым технологическим процедурам.
Критерии эффективности и ответственность Пекаря
- Основные KPI: выполнение плана выпечки (количество и ассортимент), процент годной продукции, уровень производственных потерь, соблюдение санитарных норм и своевременность сменных операций.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение плана объёма производства ≥ 98%;
- Процент брака ≤ 2–3%;
- Соблюдение температурных режимов и журналов — 100%;
- Снижение производственных потерь по инициативе — ≥ 5% в год.
- Пекарь несёт ответственность за качество и безопасность выпускаемой продукции, соблюдение технологических режимов и правильность учёта сырья. За нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами и трудовым законодательством.
Подбор Пекарей в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор пекарей с учётом специализации: хлебопечение, булочные изделия, сдобная или кондитерская выпечка.
- Проверка практических навыков через тестовые задания и пробный выпуск продукции.
- Оценка знания технологических карт, HACCP и навыков работы с профессиональным оборудованием.
- Помощь в адаптации нового сотрудника, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.
