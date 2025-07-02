Должностная инструкция переплетчика

Общие положения:

Переплетчик отвечает за выполнение процессов переплета и подготовки печатной продукции, обеспечивая высокое качество финального продукта.

— Образование в области полиграфии или соответствующая профессиональная подготовка.

— Опыт работы в типографии или производстве по переплету не менее 2 лет.

— Знание технологий переплета и материалов.

— Умение работать с различным оборудованием для переплета.

— Обработка материалов: Подбор необходимых материалов для переплета (бумага, картон, клеевые составы).

— Переплет изделий: Выполнение различных видов переплета, включая мягкий, твердый, интегрированный и пр.

— Настройка оборудования: Подготовка и настройка машин для переплета, контроль их работы и выявление неисправностей.

— Контроль качества: Проверка готовых изделий на соответствие стандартам качества, выявление и устранение дефектов.

— Соблюдение сроков: Выполнение заказов в установленные сроки, оптимизация рабочего процесса для повышения производительности.

— Взаимодействие с другими отделами: Согласование работы с отделами печати, оформления и логистики для обеспечения бесперебойного процесса.

Переплетчик обязан вести учет выполненных работ, предоставлять отчеты о количестве переработанной продукции и использовать оборудование.

Переплетчик имеет право:

— Запрашивать необходимые ресурсы и материалы для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению процесса переплета и повышения качества продукции.

Эффективность работы переплетчика оценивается по следующим критериям:

— Качество готовой продукции.

— Соблюдение сроков выполнения заказов.

— Уровень использования материалов и ресурсов.

Квалифицированный переплетчик — это специалист, обеспечивающий высокое качество полиграфической продукции. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, готовых эффективно управлять процессами переплета.

Мы анализируем уникальные требования вашей компании, оцениваем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда настроена на выявление переплетчиков, которые обеспечат стабильное качество и производительность в работе.

Переплетчик, которого мы предложим, станет надежным специалистом для выполнения задач, направленных на улучшение качества и ускорение процессов переплета в вашей компании. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, готового эффективно работать и достичь ваших бизнес-целей. Мы гарантируем тщательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.