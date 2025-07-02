Должностная инструкция переводчика-дактилолога

Общие положения:

Переводчик-дактилолог осуществляет перевод на жестовый язык для людей с нарушениями слуха, обеспечивая доступность информации и эффективное взаимодействие.

— Высшее образование в области лингвистики, специальная педагогика или сурдопедагогика.

— Специальная подготовка по жестовому языку и опыт работы не менее 2 лет.

— Отличное владение жестовым языком и знание его особенностей.

— Умение работать с различными группами людей, включая детей и взрослых.

— Перевод на жестовый язык: Осуществление перевода устной речи на жестовый язык во время мероприятий, встреч и коммуникационных сессий.

— Подготовка материалов: Изучение тематики мероприятий и подготовка соответствующих терминов и жестов для качественного перевода.

— Коммуникация с клиентами: Уточнение специфики мероприятий и потребностей участников для обеспечения точности перевода.

— Адаптация контента: Подбор жестов и стиля перевода в зависимости от уровня понимания аудитории.

— Обучение и консультации: Проведение обучающих сессий по жестовому языку для сотрудников и клиентов, предоставление консультаций по коммуникации с людьми с нарушениями слуха.

— Мониторинг и оценка: Оценка качества перевода и выявление областей для улучшения как в своей работе, так и в организации процессов.

Переводчик-дактилолог обязан предоставлять отчеты о проведенных мероприятиях и обобщать полученные отзывы от участников.

Переводчик-дактилолог имеет право:

— Запрашивать необходимые материалы и информацию для подготовки к переводам.

— Вносить предложения по улучшению процесса коммуникации с людьми с нарушениями слуха.

Эффективность работы переводчика-дактилолога оценивается по следующим критериям:

— Точность и корректность перевода.

— Уровень удовлетворенности участников мероприяний.

— Эффективность взаимодействия на основе перевода.

