Должностные обязанности Переводчик-дактилолог

Должностная инструкция переводчика-дактилолога

Общие положения:
Переводчик-дактилолог осуществляет перевод на жестовый язык для людей с нарушениями слуха, обеспечивая доступность информации и эффективное взаимодействие.

— Высшее образование в области лингвистики, специальная педагогика или сурдопедагогика.
— Специальная подготовка по жестовому языку и опыт работы не менее 2 лет.
— Отличное владение жестовым языком и знание его особенностей.
— Умение работать с различными группами людей, включая детей и взрослых.

— Перевод на жестовый язык: Осуществление перевода устной речи на жестовый язык во время мероприятий, встреч и коммуникационных сессий.

— Подготовка материалов: Изучение тематики мероприятий и подготовка соответствующих терминов и жестов для качественного перевода.

— Коммуникация с клиентами: Уточнение специфики мероприятий и потребностей участников для обеспечения точности перевода.

— Адаптация контента: Подбор жестов и стиля перевода в зависимости от уровня понимания аудитории.

— Обучение и консультации: Проведение обучающих сессий по жестовому языку для сотрудников и клиентов, предоставление консультаций по коммуникации с людьми с нарушениями слуха.

— Мониторинг и оценка: Оценка качества перевода и выявление областей для улучшения как в своей работе, так и в организации процессов.

Переводчик-дактилолог обязан предоставлять отчеты о проведенных мероприятиях и обобщать полученные отзывы от участников.

Переводчик-дактилолог имеет право:

— Запрашивать необходимые материалы и информацию для подготовки к переводам.
— Вносить предложения по улучшению процесса коммуникации с людьми с нарушениями слуха.

Эффективность работы переводчика-дактилолога оценивается по следующим критериям:

— Точность и корректность перевода.
— Уровень удовлетворенности участников мероприяний.
— Эффективность взаимодействия на основе перевода.

Квалифицированный переводчик-дактилолог — это важный специалист, обеспечивающий доступность информации для людей с нарушениями слуха. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, готовых эффективно выполнять задачи по переводу на жестовый язык.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда сосредоточена на выявлении переводчиков, способных создать комфортные условия для общения и взаимодействия.

Переводчик-дактилолог, которого мы предложим, станет надежным помощником в обеспечении доступности информации и улучшении взаимодействия с аудиториями, имеющими различные потребности. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового обеспечить высокий уровень перевода и улучшить коммуникацию на всех уровнях. Мы гарантируем внимательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

