Должностные обязанности Персональный ассистент генерального директора

Должностная инструкция персонального ассистента генерального директора

Общие положения:
Персональный ассистент генерального директора выполняет важную роль в обеспечении эффективной работы руководителя, управляя его рабочим временем и административными задачами.

— Высшее образование (предпочтительно в области управления, экономики или бизнеса).
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.
— Отличные навыки коммуникации и организации.
— Уверенное владение компьютером и офисными программами.

— Координация рабочего графика: Организация встреч, деловых поездок и мероприятий генерального директора, планирование важных встреч с партнерами и клиентами.

— Документооборот: Подготовка, обработка и архивирование служебной документации, составление отчетов и протоколов встреч.

— Исследование и анализ информации: Сбор и систематизация данных на запрос генерального директора, подготовка аналитических справок и презентаций.

— Поддержка на мероприятиях: Подготовка необходимых материалов для встреч и командировок, ведение заметок и протоколов, организация логистики.

— Контроль выполнения задач: Мониторинг сроков исполнения поручений генерального директора, взаимодействие с другими подразделениями для решения текущих вопросов.

— Коммуникация с внешними партнерами: Ведение переписки, взаимодействие с клиентами и подрядчиками по текущим вопросам, представление интересов компании.

Персональный ассистент обязан предоставлять регулярные отчеты о выполнении задач, графиках встреч и текущих делах генерального директора.

Персональный ассистент имеет право:

— Запрашивать необходимые данные и ресурсы для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по повышению эффективности работы генерального директора и всего отдела.

Эффективность работы персонального ассистента оценивается по следующим критериям:

— Уровень организационной поддержки генерального директора.
— Оперативность и качество выполнения поручений.
— Удовлетворенность руководства работой ассистента.

Квалифицированный персональный ассистент генерального директора — это незаменимый специалист для обеспечения бесперебойной работы высшего руководства. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных специалистов, способных эффективно поддерживать генерального директора в решении оперативных задач.

Мы тщательно анализируем требования вашей компании, устанавливаем критерии для кандидатов и находим профессионалов с необходимыми навыками и опытом. Наша команда фокусируется на поиске ассистентов, которые обеспечат высокую эффективность и надежность в ежедневных операциях.

Персональный ассистент генерального директора, которого мы предложим, станет надежным партнером и поддержкой в реализации бизнес-стратегий вашей компании. Обратившись в компанию по рекрутингу «ФАВОРИТ», вы получите специалиста, готового взять на себя ответственность и обеспечивать высокие стандарты работы. Мы гарантируем внимательный подход к каждой вакансии и высокое качество подбора кадров.

