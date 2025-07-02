Должностная инструкция персонального ассистента генерального директора

Общие положения:

Персональный ассистент генерального директора выполняет важную роль в обеспечении эффективной работы руководителя, управляя его рабочим временем и административными задачами.

— Высшее образование (предпочтительно в области управления, экономики или бизнеса).

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.

— Отличные навыки коммуникации и организации.

— Уверенное владение компьютером и офисными программами.

— Координация рабочего графика: Организация встреч, деловых поездок и мероприятий генерального директора, планирование важных встреч с партнерами и клиентами.

— Документооборот: Подготовка, обработка и архивирование служебной документации, составление отчетов и протоколов встреч.

— Исследование и анализ информации: Сбор и систематизация данных на запрос генерального директора, подготовка аналитических справок и презентаций.

— Поддержка на мероприятиях: Подготовка необходимых материалов для встреч и командировок, ведение заметок и протоколов, организация логистики.

— Контроль выполнения задач: Мониторинг сроков исполнения поручений генерального директора, взаимодействие с другими подразделениями для решения текущих вопросов.

— Коммуникация с внешними партнерами: Ведение переписки, взаимодействие с клиентами и подрядчиками по текущим вопросам, представление интересов компании.

Персональный ассистент обязан предоставлять регулярные отчеты о выполнении задач, графиках встреч и текущих делах генерального директора.

Персональный ассистент имеет право:

— Запрашивать необходимые данные и ресурсы для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по повышению эффективности работы генерального директора и всего отдела.

Эффективность работы персонального ассистента оценивается по следующим критериям:

— Уровень организационной поддержки генерального директора.

— Оперативность и качество выполнения поручений.

— Удовлетворенность руководства работой ассистента.

