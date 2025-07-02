Должностные обязанности Персональный водитель

Должностная инструкция Персонального водителя

Персональный водитель отвечает за безопасную и своевременную транспортировку работодателя и, при необходимости, членов его семьи и гостей. В его обязанности входит уход за транспортным средством, знание оптимальных маршрутов и графика передвижений работодателя.

— Наличие водительских прав категории B и высокий уровень вождения.
 — Опыт работы персональным водителем не менее 3 лет.
 — Отличное знание дорожного движения и маршрутов города проживания.

— Транспортировка заказчика по указанным адресам вовремя и с соблюдением правил дорожного движения.
 — Поддержание автомобиля в чистом и исправном состоянии, своевременное прохождение технического обслуживания.

Персональный водитель должен вести учет пробега, расхода топлива и всех проведённых работ по уходу за автомобилем, регулярно информируя работодателя о возникающих вопросах по эксплуатации транспортного средства.

Персональный водитель имеет право на доступ к информации и документам, необходимым для выполнения своих функций, а также на предложение мер по оптимизации деятельности.

Эффективность работы персонального водителя оценивается по качеству и точности выполнения транспортных поручений, бережности и аккуратности в уходе за транспортным средством, а также по уровню обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

Для поиска ответственного и опытного Персонального водителя обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наши специалисты обладают глубокими знаниями рынка и более чем 30-летним опытом в отборе персонала, что позволяет нам гарантировать высокое качество предоставляемых услуг. Связаться с нами вы можете по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на нашем веб-сайте favorit.pro, чтобы найти квалифицированного водителя, соответствующего вашим стандартам и ожиданиям.

