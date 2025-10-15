Общие положения Плиточника / мозаичника

Плиточник / мозаичник — специалист, выполняющий облицовочные и декоративные работы с керамической плиткой, керамогранитом, клинкером и мозаикой на внутренних и наружных поверхностях. Обеспечивает качественную подготовку оснований, точную раскладку, приклеивание, выравнивание и затирку швов в соответствии со строительными нормами, техническими заданиями и требованиями дизайна. Работает по поручению руководителя бригады или прораба, соблюдая технику безопасности и правила охраны труда.

Квалификационные требования Плиточника / мозаичника

Профессиональное образование или профильные курсы по облицовочным работам; опыт работы от 1 года (Junior), 3+ лет (Middle), 5+ лет (Senior).

Практический опыт укладки настенной и напольной плитки, керамогранита, клинкера и художественной/стеклянной мозаики.

Знание технологий подготовки оснований: выравнивание, грунтование, устройство стяжек, гидроизоляция.

Навыки расчёта расхода клея, затирочных смесей, раскладки рисунка и резки плитки (электрический/ручной плиткорез, болгарка с диском по плитке).

Умение работать с уровнями, рейками, направляющими, плиткорежущим инструментом и системами выравнивания (spacer, leveling).

Знание норм и стандартов по облицовке, требования к деформационным швам, температурным швам и зазорам.

Навыки нанесения и проверки гидроизоляции, использования армирующих сеток и лент.

Внимательность к деталям, аккуратность, физическая выносливость, ответственность и умение работать в бригаде.

Наличие инструмента и возможности выезда на объекты — преимущество.

Должностные обязанности Плиточника / мозаичника

Подготовка рабочих мест и инструментов, приём и проверка материалов (плитка, клей, затирка, герметики).

Оценка и подготовка основания: очистка, выравнивание, устройство стяжек, нанесение грунта и гидроизоляции.

Раскладка и разметка поверхности с учётом рисунка, срезов и технологических зазоров.

Выполнение укладки плитки и мозаики: нанесение клеевого состава, установка плит, выравнивание по уровню и швам.

Применение систем выравнивания и распорок, контроль ровности и вертикальности поверхностей.

Проведение резки плитки по разметке, формирование подрезов у труб, уголков, проёмов и примыканий.

Затирка швов, очистка поверхностей от остатков клея, герметизация примыканий и монтаж деформационных швов.

Контроль качества облицовки: швы, нивелировка, ровность рисунка, подгонка элементов мозаики.

Соблюдение техники безопасности и правил работы с химическими составами (клеи, затирки, грунты).

Ведение простых журналов работ по объекту и передача замечаний прорабу/инженеру по качеству.

Участие в приёмке работ и устранении дефектов в установленный гарантийный период.

Отчетность Плиточника / мозаичника

Плиточник / мозаичник подотчётен прорабу/руководителю бригады и предоставляет:

ежедневную сводку по выполненным объёмам и использованным материалам;

акты выполненных работ и приёмки этапов облицовки;

отчёты о расходе материалов и предложениях по оптимизации;

уведомления о выявленных дефектах основания или несоответствиях материалов.

Права Плиточника / мозаичника

Запрашивать у руководства информацию о проектной документации, технологических картах и допусках по материалам.

Приостанавливать работу на проблемных участках при выявлении дефектов основания или угрозе безопасности и информировать прораба.

Предлагать материалы и технические решения по улучшению качества облицовки в рамках согласованного бюджета.

Требовать обеспечения средствами индивидуальной защиты и необходимыми инструментами в рамках проекта.

Участвовать в приёмке выполненных работ и высказывать замечания по несоответствиям.

Критерии эффективности и ответственность Плиточника / мозаичника

Основные KPI: качество укладки (количество дефектов/переделок), соблюдение сроков и объёмов работ, аккуратность и рациональный расход материалов.

Примеры целевых значений: Процент дефектов, требующих переделки — ≤ 1–2%; Выполнение плана работ по этапу — ≥ 95%; Отклонение по расходу клея/затирки — в пределах ±10% от сметы.

Плиточник / мозаичник несёт ответственность за соответствие выполняемых работ проектной документации, качественную укладку, сохранность материала и соблюдение правил охраны труда. За нарушение требований качества и техники безопасности применяются дисциплинарные меры согласно локальным регламентам.

Подбор Плиточников / мозаичников в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и проверка специалистов с практическим портфолио: фото работ, рекомендации, тестовые задания по раскладке и резке.

Оценка навыков: подготовка основания, гидроизоляция, укладка мозаики, работа с керамогранитом и сложными узорами.

Проверка инструментальной оснащённости, мобильности и готовности к выездным объектам.

Сопровождение адаптации на объекте, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного плиточника / мозаичника, способного выполнить сложные облицовочные работы с высоким качеством и в сжатые сроки, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с проверенным опытом, портфолио и соответствующими навыками на ваш объект. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.