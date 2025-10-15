Должностные обязанности Плиточник / мозаичник
Общие положения Плиточника / мозаичника
Плиточник / мозаичник — специалист, выполняющий облицовочные и декоративные работы с керамической плиткой, керамогранитом, клинкером и мозаикой на внутренних и наружных поверхностях. Обеспечивает качественную подготовку оснований, точную раскладку, приклеивание, выравнивание и затирку швов в соответствии со строительными нормами, техническими заданиями и требованиями дизайна. Работает по поручению руководителя бригады или прораба, соблюдая технику безопасности и правила охраны труда.
Квалификационные требования Плиточника / мозаичника
- Профессиональное образование или профильные курсы по облицовочным работам; опыт работы от 1 года (Junior), 3+ лет (Middle), 5+ лет (Senior).
- Практический опыт укладки настенной и напольной плитки, керамогранита, клинкера и художественной/стеклянной мозаики.
- Знание технологий подготовки оснований: выравнивание, грунтование, устройство стяжек, гидроизоляция.
- Навыки расчёта расхода клея, затирочных смесей, раскладки рисунка и резки плитки (электрический/ручной плиткорез, болгарка с диском по плитке).
- Умение работать с уровнями, рейками, направляющими, плиткорежущим инструментом и системами выравнивания (spacer, leveling).
- Знание норм и стандартов по облицовке, требования к деформационным швам, температурным швам и зазорам.
- Навыки нанесения и проверки гидроизоляции, использования армирующих сеток и лент.
- Внимательность к деталям, аккуратность, физическая выносливость, ответственность и умение работать в бригаде.
- Наличие инструмента и возможности выезда на объекты — преимущество.
- Подготовка рабочих мест и инструментов, приём и проверка материалов (плитка, клей, затирка, герметики).
- Оценка и подготовка основания: очистка, выравнивание, устройство стяжек, нанесение грунта и гидроизоляции.
- Раскладка и разметка поверхности с учётом рисунка, срезов и технологических зазоров.
- Выполнение укладки плитки и мозаики: нанесение клеевого состава, установка плит, выравнивание по уровню и швам.
- Применение систем выравнивания и распорок, контроль ровности и вертикальности поверхностей.
- Проведение резки плитки по разметке, формирование подрезов у труб, уголков, проёмов и примыканий.
- Затирка швов, очистка поверхностей от остатков клея, герметизация примыканий и монтаж деформационных швов.
- Контроль качества облицовки: швы, нивелировка, ровность рисунка, подгонка элементов мозаики.
- Соблюдение техники безопасности и правил работы с химическими составами (клеи, затирки, грунты).
- Ведение простых журналов работ по объекту и передача замечаний прорабу/инженеру по качеству.
- Участие в приёмке работ и устранении дефектов в установленный гарантийный период.
Отчетность Плиточника / мозаичника
Плиточник / мозаичник подотчётен прорабу/руководителю бригады и предоставляет:
- ежедневную сводку по выполненным объёмам и использованным материалам;
- акты выполненных работ и приёмки этапов облицовки;
- отчёты о расходе материалов и предложениях по оптимизации;
- уведомления о выявленных дефектах основания или несоответствиях материалов.
Права Плиточника / мозаичника
- Запрашивать у руководства информацию о проектной документации, технологических картах и допусках по материалам.
- Приостанавливать работу на проблемных участках при выявлении дефектов основания или угрозе безопасности и информировать прораба.
- Предлагать материалы и технические решения по улучшению качества облицовки в рамках согласованного бюджета.
- Требовать обеспечения средствами индивидуальной защиты и необходимыми инструментами в рамках проекта.
- Участвовать в приёмке выполненных работ и высказывать замечания по несоответствиям.
Критерии эффективности и ответственность Плиточника / мозаичника
- Основные KPI: качество укладки (количество дефектов/переделок), соблюдение сроков и объёмов работ, аккуратность и рациональный расход материалов.
- Примеры целевых значений:
- Процент дефектов, требующих переделки — ≤ 1–2%;
- Выполнение плана работ по этапу — ≥ 95%;
- Отклонение по расходу клея/затирки — в пределах ±10% от сметы.
- Плиточник / мозаичник несёт ответственность за соответствие выполняемых работ проектной документации, качественную укладку, сохранность материала и соблюдение правил охраны труда. За нарушение требований качества и техники безопасности применяются дисциплинарные меры согласно локальным регламентам.
