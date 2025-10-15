Должностные обязанности Плиточник / мозаичник

Общие положения Плиточника / мозаичника

Плиточник / мозаичник — специалист, выполняющий облицовочные и декоративные работы с керамической плиткой, керамогранитом, клинкером и мозаикой на внутренних и наружных поверхностях. Обеспечивает качественную подготовку оснований, точную раскладку, приклеивание, выравнивание и затирку швов в соответствии со строительными нормами, техническими заданиями и требованиями дизайна. Работает по поручению руководителя бригады или прораба, соблюдая технику безопасности и правила охраны труда.

Квалификационные требования Плиточника / мозаичника

  • Профессиональное образование или профильные курсы по облицовочным работам; опыт работы от 1 года (Junior), 3+ лет (Middle), 5+ лет (Senior).
  • Практический опыт укладки настенной и напольной плитки, керамогранита, клинкера и художественной/стеклянной мозаики.
  • Знание технологий подготовки оснований: выравнивание, грунтование, устройство стяжек, гидроизоляция.
  • Навыки расчёта расхода клея, затирочных смесей, раскладки рисунка и резки плитки (электрический/ручной плиткорез, болгарка с диском по плитке).
  • Умение работать с уровнями, рейками, направляющими, плиткорежущим инструментом и системами выравнивания (spacer, leveling).
  • Знание норм и стандартов по облицовке, требования к деформационным швам, температурным швам и зазорам.
  • Навыки нанесения и проверки гидроизоляции, использования армирующих сеток и лент.
  • Внимательность к деталям, аккуратность, физическая выносливость, ответственность и умение работать в бригаде.
  • Наличие инструмента и возможности выезда на объекты — преимущество.

Должностные обязанности Плиточника / мозаичника

  • Подготовка рабочих мест и инструментов, приём и проверка материалов (плитка, клей, затирка, герметики).
  • Оценка и подготовка основания: очистка, выравнивание, устройство стяжек, нанесение грунта и гидроизоляции.
  • Раскладка и разметка поверхности с учётом рисунка, срезов и технологических зазоров.
  • Выполнение укладки плитки и мозаики: нанесение клеевого состава, установка плит, выравнивание по уровню и швам.
  • Применение систем выравнивания и распорок, контроль ровности и вертикальности поверхностей.
  • Проведение резки плитки по разметке, формирование подрезов у труб, уголков, проёмов и примыканий.
  • Затирка швов, очистка поверхностей от остатков клея, герметизация примыканий и монтаж деформационных швов.
  • Контроль качества облицовки: швы, нивелировка, ровность рисунка, подгонка элементов мозаики.
  • Соблюдение техники безопасности и правил работы с химическими составами (клеи, затирки, грунты).
  • Ведение простых журналов работ по объекту и передача замечаний прорабу/инженеру по качеству.
  • Участие в приёмке работ и устранении дефектов в установленный гарантийный период.

Отчетность Плиточника / мозаичника

Плиточник / мозаичник подотчётен прорабу/руководителю бригады и предоставляет:

  • ежедневную сводку по выполненным объёмам и использованным материалам;
  • акты выполненных работ и приёмки этапов облицовки;
  • отчёты о расходе материалов и предложениях по оптимизации;
  • уведомления о выявленных дефектах основания или несоответствиях материалов.

Права Плиточника / мозаичника

  • Запрашивать у руководства информацию о проектной документации, технологических картах и допусках по материалам.
  • Приостанавливать работу на проблемных участках при выявлении дефектов основания или угрозе безопасности и информировать прораба.
  • Предлагать материалы и технические решения по улучшению качества облицовки в рамках согласованного бюджета.
  • Требовать обеспечения средствами индивидуальной защиты и необходимыми инструментами в рамках проекта.
  • Участвовать в приёмке выполненных работ и высказывать замечания по несоответствиям.

Критерии эффективности и ответственность Плиточника / мозаичника

  • Основные KPI: качество укладки (количество дефектов/переделок), соблюдение сроков и объёмов работ, аккуратность и рациональный расход материалов.
  • Примеры целевых значений:
    • Процент дефектов, требующих переделки — ≤ 1–2%;
    • Выполнение плана работ по этапу — ≥ 95%;
    • Отклонение по расходу клея/затирки — в пределах ±10% от сметы.
  • Плиточник / мозаичник несёт ответственность за соответствие выполняемых работ проектной документации, качественную укладку, сохранность материала и соблюдение правил охраны труда. За нарушение требований качества и техники безопасности применяются дисциплинарные меры согласно локальным регламентам.

Подбор Плиточников / мозаичников в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и проверка специалистов с практическим портфолио: фото работ, рекомендации, тестовые задания по раскладке и резке.
  • Оценка навыков: подготовка основания, гидроизоляция, укладка мозаики, работа с керамогранитом и сложными узорами.
  • Проверка инструментальной оснащённости, мобильности и готовности к выездным объектам.
  • Сопровождение адаптации на объекте, probation‑поддержка и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного плиточника / мозаичника, способного выполнить сложные облицовочные работы с высоким качеством и в сжатые сроки, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с проверенным опытом, портфолио и соответствующими навыками на ваш объект. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Инженер по пожарной безопасности
Город: Москва, Зарплата:
Строительство, недвижимость
Инженер по пожарной безопасности
• Знание законодательства в части ПБ (Федеральные законы, технические регламенты, своды правил, СНиП в части систем ПБ). • Знание основных принципов работы систем ПБ. • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:20
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 250 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 250 000 ₽
Глубокие знания в области инженерных систем: - системы приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения, с обеспечением заданных параметров воздуха в помещениях по влажности и температуре; - системы бесперебойного питания, совмещенные с ДГУ; - системы управления «Умный дом», реализованных на оборудовании KNX и Crestron. - системы AV. - системы диспетчеризации. - бассейн, джакузи. - автономная канализация и водоснабжение. - готовность, в случае необходимости, работать руками. Готовность к прохождению полиграфа.
14 октября, 2025 • 14:19
Позвонить
Главный энергетик службы эксплуатации
Город: Москва, Зарплата: 155 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный энергетик службы эксплуатации
з/п 155 000 ₽
Наличие аттестаций: 5 группа по электробезопасности. • Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). • Умение читать проектную и исполнительную документацию. • Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; • Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; • Опыт руководства подчиненными. • Опыт эксплуатации нескольких объектов различного класса одновременно.
14 октября, 2025 • 14:18
Позвонить
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер по вентиляции и кондиционированию
з/п 130 000 ₽
Опыт работы по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования от 3-х лет; Знание технических характеристик, конструктивных особенностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; Умение диагностировать и устранять неисправности; Опыт устранения аварийных ситуаций и их последствий Действующая группа по электробезопасности не ниже III гр., допуск к работам с тепловыми энергоустановками, желательно иметь допуск на проведение высотных работ; Порядочность, внимательность, высокий уровень ответственности. Аналогичный опыт работы. Умение и навыки работы с автоматикой устройств.
14 октября, 2025 • 14:17
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 225 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 225 000 ₽
• Высшее техническое образование. • Аналогичный опыт работы от 3х лет. • Опыт эксплуатации ЦТП, трансформаторных подстанций, чиллеров, приточно-вытяжных установок, систем пожарной безопасности. • Опыт получения лицензии на эксплуатацию ОПО (сети газораспределения и газопотребления). • Опыт работы взаимодействия с ресурсоснабжающими и инспектирующими организациями. • Аттестации: электробезопасность – не ниже 4 группы (до и выше 1000В), ПТЭТЭ, лифты, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. • Уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Outlook, AutoCad - желательно, 1С). • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:11
Позвонить