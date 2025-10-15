Общие положения Плотника / столяра

Плотник / столяр — специалист по изготовлению, монтажу и реставрации изделий из дерева и композитных материалов: мебели, дверей, оконных переплетов, мебельных фасадов, лестниц, элементов интерьера. Обеспечивает точное выполнение столярных работ по чертежам и образцам, контроль качества изделий, соблюдение техники безопасности и стандартов отделки. Действует на основании приказов руководства, технологической документации и внутренних регламентов цеха/производства.

Квалификационные требования Плотника / столяра

Среднее специальное или высшее образование по профессии «плотник», «столяр», «технолог мебельного производства» либо подтверждённый практический опыт.

Опыт работы в столярном производстве, мебельном цехе или на строительных объектах: от 1–2 лет (Junior), 3–5 лет (Middle), 5+ лет (Senior).

Знание чтения чертежей, спецификаций, технологических карт; умение работать с измерительными инструментами (шаблоны, штангенциркуль, уровень).

Навыки ручной и машинной обработки дерева: пиление, строгание, фрезеровка, шлифовка, сверление, склеивание, сборка.

Опыт работы с оборудованием: ленточные пилы, циркулярные пилы, фрезерные станки, торцовочные станки, рейсмусы, ЧПУ (преимущество).

Знание технологий покраски и лакокрасочных работ, отделочных материалов и клеевых составов.

Навыки монтажа и установки изделий на объектах (лестницы, двери, встроенная мебель).

Понимание требований к качеству: допуски по размерам, ровности, швам и стыкам.

Соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности при работе с деревом, инструментами и химреактивами.

Личные качества: аккуратность, пространственное мышление, ответственность, способность работать с клиентом и командой.

Должностные обязанности Плотника / столяра

Изготовление столярных изделий по чертежам, тех­нологическим картам и образцам (мебельные корпуса, фасады, двери, лестницы, элементы интерьера).

Подготовка и раскрой материалов: выбор древесины/плит, раскрой по размерам, маркировка деталей.

Обработка деталей на станках и ручным инструментом: фрезеровка, торцовка, строгание, сверление, шлифование.

Сборка конструкций, склеивание и крепление элементов, проверка геометрии и прочности соединений.

Выполнение столярных работ на предметах интерьера и строительных объектах: монтаж встроенной мебели, дверных коробок, наличников, лестниц.

Обработка поверхности: шпатлевка, грунтовка, шлифовка, нанесение лакокрасочных покрытий и декоративной обработки.

Работа с ЧПУ‑станками и подготовка программ (при наличии навыка); оптимизация раскладки материала.

Контроль качества готовых изделий: замеры, проверка на соответствие чертежам, устранение дефектов.

Ведение производственной документации: журналы работ, акты приёмки, ведомости расхода материалов.

Соблюдение техники безопасности, правил обращения с инструментом, и норм утилизации отходов.

Взаимодействие с технологом, мастером цеха, дизайнером и логистикой по срокам и комплектации партий.

Участие в приёмке/монтаже изделий у клиента, устранение замечаний в рамках гарантии.

Отчетность Плотника / столяра

Плотник / столяр подотчётен мастеру цеха/руководителю производства и предоставляет:

ежедневные/сменные отчёты по выполненным заказам и учёту отработанного времени;

акты приёмки‑передачи изделий, контрольные замеры и отчёты по качеству;

ведомости расхода материалов и брака, заявки на материалы и инструменты;

отчёты по выполненным монтажам и устранённым дефектам (постгарантийные работы).

Права Плотника / столяра

Запрашивать у руководства технологическую документацию, чертежи и образцы для корректного выполнения работ.

Требовать обеспечения инструментами, оснасткой и средствами индивидуальной защиты в рамках норм и бюджета.

Останавливать работу при выявлении опасных условий или дефектов, угрожающих безопасности или качеству изделий, с немедленным информированием руководства.

Вносить предложения по улучшению технологических процессов, оптимизации раскроя и снижению отходов.

Участвовать в выборе материалов и инструментов, представлять обоснование для закупок.

Критерии эффективности и ответственность Плотника / столяра

Основные KPI: соблюдение сроков изготовления и монтажа, процент брака/переработок, точность размеров и соответствие чертежам, удовлетворённость клиента при монтаже.

Примеры целевых значений: Выполнение сроков по заказам — ≥ 95%; Уровень брака/переработок — < 2–3% от объёма производства; Количество возвратов/исправлений после монтажа — минимально (целевой уровень 0–1%); Соблюдение норм расхода материалов в пределах установленного лимита.

Плотник / столяр несёт ответственность за качество изготовленных изделий, соблюдение технологических процедур, безопасную работу с оборудованием и своевременное уведомление руководства о рисках и дефектах. За нарушение обязанностей применяются дисциплинарные меры согласно регламентам.

Подбор Плотника / столяра в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск кандидатов с проверкой практических навыков: тестовые задания по раскрою, сборке и отделке, проверка портфолио и фото работ.

Оценка владения станочным парком и ЧПУ, умения читать чертежи и работать с технологическими картами.

Проверка рекомендаций, уровня аккуратности, опыта монтажа на объекте и соблюдения техники безопасности.

Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора плотника / столяра, способного выполнять точную деревообработку, сборку мебели и монтаж на объекте с соблюдением стандартов качества и безопасности, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с нужным уровнем навыков, опытом работы с ЧПУ и подтверждённым портфолио. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.