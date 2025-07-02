Должностные обязанности Почтальон
Должностная инструкция почтальона
Общие положения:
Почтальон – это работник почтовой службы, ответственный за доставку почты и грузов, а также за выполнение сопутствующих услуг для клиентов.
— Среднее образование.
— Знание почтовых услуг и тарифов.
— Умение работать с документацией и электронными системами.
— Доставка почты: Осуществление доставки писем, посылок и документов по установленным маршрутам и в установленные сроки.
— Сбор почты: Сбор отправлений из почтовых ящиков и почтовых отделений в зоне своей ответственности.
— Предоставление информации: Консультирование клиентов по вопросам доставки, тарифов и услуг почты.
— Работа с документами: Ведение отчетности по доставленным и полученным отправлениям, оформление сопроводительной документации.
— Контроль за качеством услуг: Проверка правильности и полноты адресной информации на отправлениях.
— Обеспечение безопасности: Соблюдение правил безопасности при транспортировке и доставке почты.
Почтальон ведет отчеты о доставленных и собранных отправлениях, а также о выполнении планов по доставке.
Почтальон имеет право:
— Запрашивать необходимую информацию для выполнения своих обязанностей.
— Применять меры к обеспечению безопасности почтовых отправлений.
Эффективность работы почтальона оценивается по следующим критериям:
— Скорость и своевременность доставки отправлений.
— Уровень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания.
— Соблюдение правил и норм почтовой службы.
