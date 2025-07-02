Должностная инструкция почтальона

Общие положения:

Почтальон – это работник почтовой службы, ответственный за доставку почты и грузов, а также за выполнение сопутствующих услуг для клиентов.

— Среднее образование.

— Знание почтовых услуг и тарифов.

— Умение работать с документацией и электронными системами.

— Доставка почты: Осуществление доставки писем, посылок и документов по установленным маршрутам и в установленные сроки.

— Сбор почты: Сбор отправлений из почтовых ящиков и почтовых отделений в зоне своей ответственности.

— Предоставление информации: Консультирование клиентов по вопросам доставки, тарифов и услуг почты.

— Работа с документами: Ведение отчетности по доставленным и полученным отправлениям, оформление сопроводительной документации.

— Контроль за качеством услуг: Проверка правильности и полноты адресной информации на отправлениях.

— Обеспечение безопасности: Соблюдение правил безопасности при транспортировке и доставке почты.

Почтальон ведет отчеты о доставленных и собранных отправлениях, а также о выполнении планов по доставке.

Почтальон имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для выполнения своих обязанностей.

— Применять меры к обеспечению безопасности почтовых отправлений.

Эффективность работы почтальона оценивается по следующим критериям:

— Скорость и своевременность доставки отправлений.

— Уровень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания.

— Соблюдение правил и норм почтовой службы.

