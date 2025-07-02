Должностные обязанности Почтальон

Должностная инструкция почтальона

Общие положения:
Почтальон – это работник почтовой службы, ответственный за доставку почты и грузов, а также за выполнение сопутствующих услуг для клиентов.

— Среднее образование.
— Знание почтовых услуг и тарифов.
— Умение работать с документацией и электронными системами.

— Доставка почты: Осуществление доставки писем, посылок и документов по установленным маршрутам и в установленные сроки.

— Сбор почты: Сбор отправлений из почтовых ящиков и почтовых отделений в зоне своей ответственности.

— Предоставление информации: Консультирование клиентов по вопросам доставки, тарифов и услуг почты.

— Работа с документами: Ведение отчетности по доставленным и полученным отправлениям, оформление сопроводительной документации.

— Контроль за качеством услуг: Проверка правильности и полноты адресной информации на отправлениях.

— Обеспечение безопасности: Соблюдение правил безопасности при транспортировке и доставке почты.

Почтальон ведет отчеты о доставленных и собранных отправлениях, а также о выполнении планов по доставке.

Почтальон имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для выполнения своих обязанностей.
— Применять меры к обеспечению безопасности почтовых отправлений.

Эффективность работы почтальона оценивается по следующим критериям:

— Скорость и своевременность доставки отправлений.
— Уровень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания.
— Соблюдение правил и норм почтовой службы.

Квалифицированный почтальон играет важную роль в обеспечении надежности и своевременности почтовых услуг. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно выполнять задачи по доставке почты и обслуживанию клиентов.

Мы внимательно исследуем требования вашего почтового учреждения, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим почтальонов с необходимыми навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам специалиста, который поможет обеспечить высокое качество почтового обслуживания.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного почтальона, который эффективно справится с обязанностями и обеспечит удовлетворение потребностей клиентов. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

