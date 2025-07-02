Должностная инструкция помощника капитана по противопожарной безопасности судна

Общие положения:

Помощник капитана по противопожарной безопасности судна – это специалист, который обеспечивает выполнение мероприятий по профилактике и ликвидации пожаров на борту, контролируя состояние пожарно-технического оборудования.

— Высшее или среднее профессиональное образование в области пожарной безопасности или морского дела.

— Опыт работы в сфере противопожарной безопасности судна является преимуществом.

— Знание основ противопожарной безопасности, норм и правил морского законодательства.

— Контроль оборудования: Проверять состояние и работоспособность пожарно-технического оборудования, средств пожаротушения и сигнализации.

— Проведение инструктажей: Организовывать и проводить инструктажи для экипажа по правилам противопожарной безопасности и действиям в случае пожара.

— Разработка планов: Участвовать в разработке и актуализации планов действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарной безопасностью.

— Соблюдение норм: Следить за соблюдением норм и правил пожарной безопасности на судне, контролировать выполнение предписаний.

— Участие в учениях: Участвовать в проведении тренировок и учений по эвакуации и пожаротушению, фиксировать результаты и предлагать меры по улучшению.

— Отчетность: Вести документацию по пожарной безопасности, составлять отчеты о проведенных мероприятиях и состояниях оборудования.

Отчетность Помощника капитана по противопожарной безопасности судна (пожарно-технической части):

Помощник капитана по противопожарной безопасности судна ведет записи о проделанной работе и составляет отчеты для капитана.

Помощник капитана по противопожарной безопасности судна имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию и ресурсы для выполнения своих обязанностей.

— Предлагать улучшения в области противопожарной безопасности.

Эффективность работы помощника капитана по противопожарной безопасности судна оценивается по следующим критериям:

— Уровень готовности экипажа к действиям в случае возникновения пожара.

— Состояние пожарно-технического оборудования.

— Выполнение планов и мероприятий по пожарной безопасности.

Квалифицированный помощник капитана по противопожарной безопасности судна играет важную роль в обеспечении безопасности на борту. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору помощников капитана, готовых оказать профессиональную поддержку в области противопожарной безопасности.

Мы тщательно анализируем требования вашего судна, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим специалистов, обладающих необходимыми навыками. Наша цель – предоставить вам помощника капитана по противопожарной безопасности, который обеспечит безопасность и защитит экипаж и пассажиров.

Помощник капитана, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в поддержании высокой культуры безопасности на борту. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который поможет укрепить систему противопожарной безопасности на судне. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.