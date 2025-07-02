Должностная инструкция помощника кондитера

Общие положения:

Помощник кондитера – это специалист, который поддерживает кондитера в процессе приготовления кондитерских изделий, обеспечивая качество и эстетическую привлекательность готовой продукции.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Кондитер» или в смежных областях.

— Опыт работы в кондитерской или кафе приветствуется, но не обязателен для начинающих.

— Знание основных технологий приготовления кондитерских изделий.

— Подготовка ингредиентов: Подготавливать и измерять необходимые ингредиенты для приготовления теста, кремов и других компонентов.

— Приготовление изделий: Помогать в приготовлении кондитерских изделий согласно установленным рецептам и стандартам.

— Оформление продукции: Участвовать в оформлении и декорировании кондитерских изделий, следуя указаниям старшего кондитера.

— Соблюдение норм: Поддерживать порядок на рабочем месте, соблюдать санитарные нормы и правила гигиены.

— Участие в инвентаризации: Помогать в учете запасов ингредиентов и материалов, а также следить за их сроками годности.

— Работа в команде: Эффективно взаимодействовать с другими членами команды на кухне, следовать указаниям и поддерживать атмосферу сотрудничества.

Помощник кондитера ведет записи об использованных ингредиентах и выполненных задачах.

Помощник кондитера имеет право:

— Запрашивать необходимые для работы ингредиенты и инструменты.

— Выражать предложения по улучшению процессов приготовления.

Эффективность работы помощника кондитера оценивается по следующим критериям:

— Качество и вкус приготовленных кондитерских изделий.

— Умение следовать указаниям и стандартам.

— Заинтересованность в повышении квалификации и улучшении своих навыков.

Квалифицированный помощник кондитера является важным звеном в команде, обеспечивая высокое качество готовой продукции. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору помощников кондитеров, готовых оказать профессиональную поддержку.

Мы внимательно изучаем требования вашего заведения, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим специалистов, обладающих необходимыми навыками. Наша цель – предоставить вам помощника кондитера, который сможет эффективно работать в команде и выполнять разнообразные задачи в производстве.

Помощник кондитера, которого мы предложим, будет готов внести свой вклад в создание высококачественных кондитерских изделий. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста в сферах туризма, гостиниц и ресторанов который поможет улучшить процессы на кухне и повысить уровень обслуживания. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.