Должностные обязанности Помощник кондитера

Должностная инструкция помощника кондитера

Общие положения:
 Помощник кондитера – это специалист, который поддерживает кондитера в процессе приготовления кондитерских изделий, обеспечивая качество и эстетическую привлекательность готовой продукции.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Кондитер» или в смежных областях.
 — Опыт работы в кондитерской или кафе приветствуется, но не обязателен для начинающих.
 — Знание основных технологий приготовления кондитерских изделий.

— Подготовка ингредиентов: Подготавливать и измерять необходимые ингредиенты для приготовления теста, кремов и других компонентов.

— Приготовление изделий: Помогать в приготовлении кондитерских изделий согласно установленным рецептам и стандартам.

— Оформление продукции: Участвовать в оформлении и декорировании кондитерских изделий, следуя указаниям старшего кондитера.

— Соблюдение норм: Поддерживать порядок на рабочем месте, соблюдать санитарные нормы и правила гигиены.

— Участие в инвентаризации: Помогать в учете запасов ингредиентов и материалов, а также следить за их сроками годности.

— Работа в команде: Эффективно взаимодействовать с другими членами команды на кухне, следовать указаниям и поддерживать атмосферу сотрудничества.

Помощник кондитера ведет записи об использованных ингредиентах и выполненных задачах.

Помощник кондитера имеет право:

— Запрашивать необходимые для работы ингредиенты и инструменты.
 — Выражать предложения по улучшению процессов приготовления.

Эффективность работы помощника кондитера оценивается по следующим критериям:

— Качество и вкус приготовленных кондитерских изделий.
 — Умение следовать указаниям и стандартам.
 — Заинтересованность в повышении квалификации и улучшении своих навыков.

Квалифицированный помощник кондитера является важным звеном в команде, обеспечивая высокое качество готовой продукции. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору помощников кондитеров, готовых оказать профессиональную поддержку.

Мы внимательно изучаем требования вашего заведения, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим специалистов, обладающих необходимыми навыками. Наша цель – предоставить вам помощника кондитера, который сможет эффективно работать в команде и выполнять разнообразные задачи в производстве.

Помощник кондитера, которого мы предложим, будет готов внести свой вклад в создание высококачественных кондитерских изделий. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста в сферах туризма, гостиниц и ресторанов который поможет улучшить процессы на кухне и повысить уровень обслуживания. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить