Должностные обязанности Помощник менеджера по продажам
Должностная инструкция помощника менеджера по продажам
Общие положения:
Помощник менеджера по продажам – это специалист, поддерживающий менеджера в достижении целей по продажам, выполняя различные административные и операционные задачи.
— Высшее или среднее профессиональное образование в области экономики, управления или маркетинга.
— Опыт работы в продажах или в смежных областях желателен, но не обязателен для начинающих.
— Знание основ продаж и взаимодействия с клиентами.
— Поддержка менеджера: Помогать менеджеру по продажам в подготовке предложений, отчетов и коммерческих документов.
— Анализ рынка: Проводить анализ рыночной ситуации, собирать данные о конкурентах и отраслевых тенденциях.
— Взаимодействие с клиентами: Общаться с потенциальными и действующими клиентами, отвечать на запросы и предоставлять информацию о продуктах и услугах.
— Управление документацией: Вести документацию по продажам, оформлять договоры и счета, а также следить за их выполнением.
— Организация встреч: Подготавливать встречи и презентации для клиентов, участвовать в их проведении.
— Отслеживание задач: Помогать в управлении процессом выполнения задач, контролируя сроки и результаты.
Помощник менеджера по продажам ведет записи о проделанной работе и составляет отчеты о выполнении планов.
Помощник менеджера по продажам имеет право:
— Запрашивать необходимую информацию для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению продаж и взаимодействия с клиентами.
Эффективность работы помощника менеджера по продажам оценивается по следующим критериям:
— Качественная подготовка коммерческих документов.
— Уровень удовлетворенности клиентов.
— Вклад в выполнение планов продаж.
Квалифицированный помощник менеджера по продажам играет важную роль в успехе отдела продаж, обеспечивая поддержку и активное участие в процессе. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору помощников менеджеров по продажам, способных внести значимый вклад в успешную работу команды.
Мы внимательно изучаем требования вашего бизнеса, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим специалистов, готовых к профессиональной поддержке. Наша цель – предоставить вам помощника менеджера по продажам, который поможет повысить эффективность работы отдела и улучшить качество обслуживания клиентов.
Помощник менеджера по продажам, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в достижении целей вашей компании. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который поможет улучшить процессы продаж и взаимодействия с клиентами. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.