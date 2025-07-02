Должностная инструкция помощника менеджера по продажам

Общие положения:

Помощник менеджера по продажам – это специалист, поддерживающий менеджера в достижении целей по продажам, выполняя различные административные и операционные задачи.

— Высшее или среднее профессиональное образование в области экономики, управления или маркетинга.

— Опыт работы в продажах или в смежных областях желателен, но не обязателен для начинающих.

— Знание основ продаж и взаимодействия с клиентами.

— Поддержка менеджера: Помогать менеджеру по продажам в подготовке предложений, отчетов и коммерческих документов.

— Анализ рынка: Проводить анализ рыночной ситуации, собирать данные о конкурентах и отраслевых тенденциях.

— Взаимодействие с клиентами: Общаться с потенциальными и действующими клиентами, отвечать на запросы и предоставлять информацию о продуктах и услугах.

— Управление документацией: Вести документацию по продажам, оформлять договоры и счета, а также следить за их выполнением.

— Организация встреч: Подготавливать встречи и презентации для клиентов, участвовать в их проведении.

— Отслеживание задач: Помогать в управлении процессом выполнения задач, контролируя сроки и результаты.

Помощник менеджера по продажам ведет записи о проделанной работе и составляет отчеты о выполнении планов.

Помощник менеджера по продажам имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению продаж и взаимодействия с клиентами.

Эффективность работы помощника менеджера по продажам оценивается по следующим критериям:

— Качественная подготовка коммерческих документов.

— Уровень удовлетворенности клиентов.

— Вклад в выполнение планов продаж.

Квалифицированный помощник менеджера по продажам играет важную роль в успехе отдела продаж, обеспечивая поддержку и активное участие в процессе. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору помощников менеджеров по продажам, способных внести значимый вклад в успешную работу команды.

Мы внимательно изучаем требования вашего бизнеса, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим специалистов, готовых к профессиональной поддержке. Наша цель – предоставить вам помощника менеджера по продажам, который поможет повысить эффективность работы отдела и улучшить качество обслуживания клиентов.

Помощник менеджера по продажам, которого мы предложим, будет готов активно участвовать в достижении целей вашей компании. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который поможет улучшить процессы продаж и взаимодействия с клиентами. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.