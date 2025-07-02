Должностная инструкция помощника юриста

Общие положения:

Помощник юриста – это специалист, который поддерживает адвокатов и юристов в их деятельности, выполняя различные задачи, связанные с юридическими процессами и административной работой.

— Высшее или среднее профессиональное образование в области права.

— Опыт работы в юридической сфере желательно, но не обязателен для начинающих.

— Знание основ юридической деятельности, законодательства и правовых норм.

— Подготовка документов: Составлять, редактировать и оформлять юридические документы, включая иски, жалобы, договоры и прочие правовые акты.

— Исследование и анализ: Проводить правовые исследования и анализировать законодательство, судебные решения и другие материалы.

— Сбор информации: Собрать необходимые доказательства и факты для дел и поддерживать юридические базы данных.

— Клиентская поддержка: Общаться с клиентами, собирать информацию и предоставлять актуальные данные по делам.

— Организация работы: Помогать в организации встреч, судебных заседаний и других юридических мероприятий.

— Обеспечение порядка: Поддерживать порядок в документации и архиве, управлять сроками выполнения задач.

Помощник юриста ведет записи проделанной работы и составляет отчеты о выполненных задачах.

Помощник юриста имеет право:

— Запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязанностей.

— Выражать свое мнение и предложения по улучшению работы офиса.

Эффективность работы помощника юриста оценивается по следующим критериям:

— Точность и своевременность подготовки юридических документов.

— Умение проводить юридические исследования и анализ.

— Качество взаимодействия с клиентами и коллегами.

