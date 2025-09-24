Общие положения Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

Помощник менеджера по работе с маркетплейсами — специалист, обеспечивающий оперативную поддержку процесса вывода и продвижения товаров на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и др.). Отвечает за обновление карточек товара, наполнение контента, контроль остатков и логистики (FBO/FBS), мониторинг цен и рекламных кампаний, а также подготовку аналитики для принятия коммерческих решений. Действует в рамках коммерческой политики компании, внутренних регламентов по работе с маркетплейсами и поручений менеджера по маркетплейсам.

Квалификационные требования Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

Среднее специальное/высшее образование (маркетинг, коммерция, логистика, экономика, e‑commerce) или эквивалентный опыт.

Опыт работы в e‑commerce, работе с маркетплейсами или в e‑commerce операциях от 6–12 месяцев (для младших) и 1–3 года для middle‑уровня.

Знание принципов формирования карточек товара (title, description, характеристики, фотографии), SEO‑оптимизации карточек и правилами маркетплейсов.

Навыки работы с CMS маркетплейсов, Excel/Google Sheets, базовыми SQL‑запросами или выгрузками, опыт работы с 1C/ERP — преимущество.

Понимание логистических схем: FBO/FBS, самовывоз, интеграция с фулфилментом.

Опыт базовой настройки рекламных кампаний (PPC, промо) и аналитики эффективности (ACOS, ROAS).

Владение инструментами мониторинга цен и аналитики (парсеры, BI‑дашборды, Google Analytics / Яндекс.Метрика).

Внимательность к деталям, организованность, способность работать с большими объёмами данных, клиенто‑ориентированность.

Коммуникационные навыки для взаимодействия с маркетплейс‑менеджерами, логистикой и службой поддержки платформы.

Английский на уровне чтения технической документации — преимущество.

Должностные обязанности Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

Подготовка и обновление карточек товаров: заголовки, описания, характеристики, изображения, штрихкоды (SKU), комплектации и атрибуты.

Проверка соответствия контента требованиям маркетплейсов и SEO‑оптимизация карточек для улучшения видимости и конверсии.

Загрузка и массовая выгрузка прайс‑листов, управление ассортиментом, корректировка цен и акций согласно указаниям менеджера.

Контроль наличия и остаточной логистики (FBO/FBS): планирование отгрузок, контроль приёмки на складе маркетплейса, разбор причин недостач.

Подготовка и отправка документов для маркетплейсов (накладные, спецификации), взаимодействие с логистикой и бухгалтерией.

Настройка и мониторинг рекламных кампаний и промо‑акций, сбор данных по эффективности (CPC, CTR, ACOS, ROAS) и подготовка предложений по оптимизации.

Мониторинг цен и акций конкурентов, контроль ценовой политики, уведомление менеджера о ценовых рисках и возможностях.

Обработка претензий и обращений покупателей совместно с отделом клиентской поддержки и маркетплейсом.

Ведение учета карточек, артикулации SKU, маркировки и соответствия требованиям законодательства (маркировка, соответствие ТР ТС).

Подготовка регулярной аналитики: отчёты по продажам, запасам, возвратам, маржинальности и KPI маркетплейсов.

Участие в имплементации автоматизации (скрипты, интеграторы, API) и тестировании новых инструментов.

Соблюдение стандартов оформления, политики бренда и регламентов по работе с маркетплейс‑аккаунтами.

Отчетность Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

Ежедневные сводки по остаткам, критическим отклонениям и срочным задачам (отгрузки, бэкаордера).

Еженедельные отчёты по продажам, возвратам, рекламной эффективности и ключевым метрикам.

Месячные/квартальные отчёты по маржинальности, динамике продаж, затратам на рекламу и логистике.

Акты по инцидентам (претензиям, недостачам, списаниям) и результаты расследований.

Технические задания для интеграторов и список изменений по карточкам и прайсам.

Протоколы согласований ценовых кампаний и акций с руководителем.

Права Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

Запрашивать данные у смежных подразделений (логистика, склад, бухгалтерия, клиентский сервис) для выполнения задач.

Вносить изменения в карточки товара и прайс‑листы в рамках делегированных полномочий.

Подготавливать предложения по корректировке цен, акций и ассортимента для утверждения руководителем.

Останавливать продвижение/акции или приостанавливать загрузку карточек в случае выявленных нарушений правил маркетплейса или рисков для бренда.

Инициировать обращения в техподдержку маркетплейса и контролировать сроки их закрытия.

Предлагать инструменты автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

Критерии эффективности и ответственность Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

Основные KPI: выполнение плана продаж и показателей конверсии на маркетплейсах, точность остатков (stock accuracy), эффективность рекламных кампаний (ACOS/ROAS), скорость обработки инцидентов и ошибок карточек.

Примеры целевых значений: Выполнение плана продаж по категориям ≥ 95–100%; Точность остатков (stock accuracy) ≥ 98%; ACOS в целевой зоне (в зависимости от категории) — в рамках бюджета; Среднее время обработки инцидента ≤ 48 часов; Процент некорректных карточек после проверки < 2%.

Помощник несёт ответственность за корректность данных в карточках, своевременность обновлений прайс‑листов, точность отчётности и соблюдение процедур работы с маркетплейсами. За нарушения — дисциплинарные меры и корректирующие действия согласно внутренним регламентам.

Подбор Помощник менеджера по работе с маркетплейсами в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Подбор кандидатов с проверкой практических навыков: кейсы по наполнению карточек, парсинг цен, задание на Excel/выгрузки и тесты по рекламным кампаниям.

Оценка компетенций: знание FBO/FBS схем, опыт работы с CMS маркетплейсов и интеграцией с 1C/ERP, аналитические навыки.

Проверка кандидатов по soft‑skills: коммуникация с маркетплейсами, стрессоустойчивость и внимание к деталям.

Сопровождение на этапе probation, помощь в адаптации и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Помощника менеджера по работе с маркетплейсами, который быстро встанет в процесс запуска карточек, поддержит логистику и повысит эффективность продаж на платформах, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной практической экспертизой и подходом к автоматизации процессов.