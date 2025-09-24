Должностные обязанности Помощник менеджера по работе с маркетплейсами
Общие положения Помощник менеджера по работе с маркетплейсами
Помощник менеджера по работе с маркетплейсами — специалист, обеспечивающий оперативную поддержку процесса вывода и продвижения товаров на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и др.). Отвечает за обновление карточек товара, наполнение контента, контроль остатков и логистики (FBO/FBS), мониторинг цен и рекламных кампаний, а также подготовку аналитики для принятия коммерческих решений. Действует в рамках коммерческой политики компании, внутренних регламентов по работе с маркетплейсами и поручений менеджера по маркетплейсам.
Квалификационные требования Помощник менеджера по работе с маркетплейсами
- Среднее специальное/высшее образование (маркетинг, коммерция, логистика, экономика, e‑commerce) или эквивалентный опыт.
- Опыт работы в e‑commerce, работе с маркетплейсами или в e‑commerce операциях от 6–12 месяцев (для младших) и 1–3 года для middle‑уровня.
- Знание принципов формирования карточек товара (title, description, характеристики, фотографии), SEO‑оптимизации карточек и правилами маркетплейсов.
- Навыки работы с CMS маркетплейсов, Excel/Google Sheets, базовыми SQL‑запросами или выгрузками, опыт работы с 1C/ERP — преимущество.
- Понимание логистических схем: FBO/FBS, самовывоз, интеграция с фулфилментом.
- Опыт базовой настройки рекламных кампаний (PPC, промо) и аналитики эффективности (ACOS, ROAS).
- Владение инструментами мониторинга цен и аналитики (парсеры, BI‑дашборды, Google Analytics / Яндекс.Метрика).
- Внимательность к деталям, организованность, способность работать с большими объёмами данных, клиенто‑ориентированность.
- Коммуникационные навыки для взаимодействия с маркетплейс‑менеджерами, логистикой и службой поддержки платформы.
- Английский на уровне чтения технической документации — преимущество.
Должностные обязанности Помощник менеджера по работе с маркетплейсами
- Подготовка и обновление карточек товаров: заголовки, описания, характеристики, изображения, штрихкоды (SKU), комплектации и атрибуты.
- Проверка соответствия контента требованиям маркетплейсов и SEO‑оптимизация карточек для улучшения видимости и конверсии.
- Загрузка и массовая выгрузка прайс‑листов, управление ассортиментом, корректировка цен и акций согласно указаниям менеджера.
- Контроль наличия и остаточной логистики (FBO/FBS): планирование отгрузок, контроль приёмки на складе маркетплейса, разбор причин недостач.
- Подготовка и отправка документов для маркетплейсов (накладные, спецификации), взаимодействие с логистикой и бухгалтерией.
- Настройка и мониторинг рекламных кампаний и промо‑акций, сбор данных по эффективности (CPC, CTR, ACOS, ROAS) и подготовка предложений по оптимизации.
- Мониторинг цен и акций конкурентов, контроль ценовой политики, уведомление менеджера о ценовых рисках и возможностях.
- Обработка претензий и обращений покупателей совместно с отделом клиентской поддержки и маркетплейсом.
- Ведение учета карточек, артикулации SKU, маркировки и соответствия требованиям законодательства (маркировка, соответствие ТР ТС).
- Подготовка регулярной аналитики: отчёты по продажам, запасам, возвратам, маржинальности и KPI маркетплейсов.
- Участие в имплементации автоматизации (скрипты, интеграторы, API) и тестировании новых инструментов.
- Соблюдение стандартов оформления, политики бренда и регламентов по работе с маркетплейс‑аккаунтами.
Отчетность Помощник менеджера по работе с маркетплейсами
- Ежедневные сводки по остаткам, критическим отклонениям и срочным задачам (отгрузки, бэкаордера).
- Еженедельные отчёты по продажам, возвратам, рекламной эффективности и ключевым метрикам.
- Месячные/квартальные отчёты по маржинальности, динамике продаж, затратам на рекламу и логистике.
- Акты по инцидентам (претензиям, недостачам, списаниям) и результаты расследований.
- Технические задания для интеграторов и список изменений по карточкам и прайсам.
- Протоколы согласований ценовых кампаний и акций с руководителем.
Права Помощник менеджера по работе с маркетплейсами
- Запрашивать данные у смежных подразделений (логистика, склад, бухгалтерия, клиентский сервис) для выполнения задач.
- Вносить изменения в карточки товара и прайс‑листы в рамках делегированных полномочий.
- Подготавливать предложения по корректировке цен, акций и ассортимента для утверждения руководителем.
- Останавливать продвижение/акции или приостанавливать загрузку карточек в случае выявленных нарушений правил маркетплейса или рисков для бренда.
- Инициировать обращения в техподдержку маркетплейса и контролировать сроки их закрытия.
- Предлагать инструменты автоматизации и оптимизации рабочих процессов.
Критерии эффективности и ответственность Помощник менеджера по работе с маркетплейсами
- Основные KPI: выполнение плана продаж и показателей конверсии на маркетплейсах, точность остатков (stock accuracy), эффективность рекламных кампаний (ACOS/ROAS), скорость обработки инцидентов и ошибок карточек.
- Примеры целевых значений:
- Выполнение плана продаж по категориям ≥ 95–100%;
- Точность остатков (stock accuracy) ≥ 98%;
- ACOS в целевой зоне (в зависимости от категории) — в рамках бюджета;
- Среднее время обработки инцидента ≤ 48 часов;
- Процент некорректных карточек после проверки < 2%.
- Помощник несёт ответственность за корректность данных в карточках, своевременность обновлений прайс‑листов, точность отчётности и соблюдение процедур работы с маркетплейсами. За нарушения — дисциплинарные меры и корректирующие действия согласно внутренним регламентам.
Подбор Помощник менеджера по работе с маркетплейсами в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Подбор кандидатов с проверкой практических навыков: кейсы по наполнению карточек, парсинг цен, задание на Excel/выгрузки и тесты по рекламным кампаниям.
- Оценка компетенций: знание FBO/FBS схем, опыт работы с CMS маркетплейсов и интеграцией с 1C/ERP, аналитические навыки.
- Проверка кандидатов по soft‑skills: коммуникация с маркетплейсами, стрессоустойчивость и внимание к деталям.
- Сопровождение на этапе probation, помощь в адаптации и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора Помощника менеджера по работе с маркетплейсами, который быстро встанет в процесс запуска карточек, поддержит логистику и повысит эффективность продаж на платформах, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной практической экспертизой и подходом к автоматизации процессов.