Должностные обязанности Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

Общие положения Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

Помощник менеджера по работе с маркетплейсами — специалист, обеспечивающий оперативную поддержку процесса вывода и продвижения товаров на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и др.). Отвечает за обновление карточек товара, наполнение контента, контроль остатков и логистики (FBO/FBS), мониторинг цен и рекламных кампаний, а также подготовку аналитики для принятия коммерческих решений. Действует в рамках коммерческой политики компании, внутренних регламентов по работе с маркетплейсами и поручений менеджера по маркетплейсам.

Квалификационные требования Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

  • Среднее специальное/высшее образование (маркетинг, коммерция, логистика, экономика, e‑commerce) или эквивалентный опыт.
  • Опыт работы в e‑commerce, работе с маркетплейсами или в e‑commerce операциях от 6–12 месяцев (для младших) и 1–3 года для middle‑уровня.
  • Знание принципов формирования карточек товара (title, description, характеристики, фотографии), SEO‑оптимизации карточек и правилами маркетплейсов.
  • Навыки работы с CMS маркетплейсов, Excel/Google Sheets, базовыми SQL‑запросами или выгрузками, опыт работы с 1C/ERP — преимущество.
  • Понимание логистических схем: FBO/FBS, самовывоз, интеграция с фулфилментом.
  • Опыт базовой настройки рекламных кампаний (PPC, промо) и аналитики эффективности (ACOS, ROAS).
  • Владение инструментами мониторинга цен и аналитики (парсеры, BI‑дашборды, Google Analytics / Яндекс.Метрика).
  • Внимательность к деталям, организованность, способность работать с большими объёмами данных, клиенто‑ориентированность.
  • Коммуникационные навыки для взаимодействия с маркетплейс‑менеджерами, логистикой и службой поддержки платформы.
  • Английский на уровне чтения технической документации — преимущество.

Должностные обязанности Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

  • Подготовка и обновление карточек товаров: заголовки, описания, характеристики, изображения, штрихкоды (SKU), комплектации и атрибуты.
  • Проверка соответствия контента требованиям маркетплейсов и SEO‑оптимизация карточек для улучшения видимости и конверсии.
  • Загрузка и массовая выгрузка прайс‑листов, управление ассортиментом, корректировка цен и акций согласно указаниям менеджера.
  • Контроль наличия и остаточной логистики (FBO/FBS): планирование отгрузок, контроль приёмки на складе маркетплейса, разбор причин недостач.
  • Подготовка и отправка документов для маркетплейсов (накладные, спецификации), взаимодействие с логистикой и бухгалтерией.
  • Настройка и мониторинг рекламных кампаний и промо‑акций, сбор данных по эффективности (CPC, CTR, ACOS, ROAS) и подготовка предложений по оптимизации.
  • Мониторинг цен и акций конкурентов, контроль ценовой политики, уведомление менеджера о ценовых рисках и возможностях.
  • Обработка претензий и обращений покупателей совместно с отделом клиентской поддержки и маркетплейсом.
  • Ведение учета карточек, артикулации SKU, маркировки и соответствия требованиям законодательства (маркировка, соответствие ТР ТС).
  • Подготовка регулярной аналитики: отчёты по продажам, запасам, возвратам, маржинальности и KPI маркетплейсов.
  • Участие в имплементации автоматизации (скрипты, интеграторы, API) и тестировании новых инструментов.
  • Соблюдение стандартов оформления, политики бренда и регламентов по работе с маркетплейс‑аккаунтами.

Отчетность Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

  • Ежедневные сводки по остаткам, критическим отклонениям и срочным задачам (отгрузки, бэкаордера).
  • Еженедельные отчёты по продажам, возвратам, рекламной эффективности и ключевым метрикам.
  • Месячные/квартальные отчёты по маржинальности, динамике продаж, затратам на рекламу и логистике.
  • Акты по инцидентам (претензиям, недостачам, списаниям) и результаты расследований.
  • Технические задания для интеграторов и список изменений по карточкам и прайсам.
  • Протоколы согласований ценовых кампаний и акций с руководителем.

Права Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

  • Запрашивать данные у смежных подразделений (логистика, склад, бухгалтерия, клиентский сервис) для выполнения задач.
  • Вносить изменения в карточки товара и прайс‑листы в рамках делегированных полномочий.
  • Подготавливать предложения по корректировке цен, акций и ассортимента для утверждения руководителем.
  • Останавливать продвижение/акции или приостанавливать загрузку карточек в случае выявленных нарушений правил маркетплейса или рисков для бренда.
  • Инициировать обращения в техподдержку маркетплейса и контролировать сроки их закрытия.
  • Предлагать инструменты автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

Критерии эффективности и ответственность Помощник менеджера по работе с маркетплейсами

  • Основные KPI: выполнение плана продаж и показателей конверсии на маркетплейсах, точность остатков (stock accuracy), эффективность рекламных кампаний (ACOS/ROAS), скорость обработки инцидентов и ошибок карточек.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение плана продаж по категориям ≥ 95–100%;
    • Точность остатков (stock accuracy) ≥ 98%;
    • ACOS в целевой зоне (в зависимости от категории) — в рамках бюджета;
    • Среднее время обработки инцидента ≤ 48 часов;
    • Процент некорректных карточек после проверки < 2%.
  • Помощник несёт ответственность за корректность данных в карточках, своевременность обновлений прайс‑листов, точность отчётности и соблюдение процедур работы с маркетплейсами. За нарушения — дисциплинарные меры и корректирующие действия согласно внутренним регламентам.

Подбор Помощник менеджера по работе с маркетплейсами в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Подбор кандидатов с проверкой практических навыков: кейсы по наполнению карточек, парсинг цен, задание на Excel/выгрузки и тесты по рекламным кампаниям.
  • Оценка компетенций: знание FBO/FBS схем, опыт работы с CMS маркетплейсов и интеграцией с 1C/ERP, аналитические навыки.
  • Проверка кандидатов по soft‑skills: коммуникация с маркетплейсами, стрессоустойчивость и внимание к деталям.
  • Сопровождение на этапе probation, помощь в адаптации и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора Помощника менеджера по работе с маркетплейсами, который быстро встанет в процесс запуска карточек, поддержит логистику и повысит эффективность продаж на платформах, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать кандидата с нужной практической экспертизой и подходом к автоматизации процессов.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить