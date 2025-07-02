Общие положения

Помощник руководителя — специалист, обеспечивающий организационную и административную поддержку руководителя компании или подразделения. Отвечает за эффективное управление календарем, подготовку материалов, коммуникацию с внутренними и внешними контактами, контроль исполнения поручений и поддержку бизнес‑процессов. Действует в рамках внутренних регламентов компании и поручений руководителя.

Квалификационные требования

Среднее профессиональное или высшее образование (экономика, менеджмент, офис‑менеджмент, лингвистика или смежные направления).

Опыт работы в административной поддержке, помощником руководителя или офис‑менеджером от 1–3 лет.

Отличные коммуникативные навыки, грамотная деловая переписка и навыки телефонных переговоров.

Владение офисными пакетами (MS Office / Google Workspace), календарными системами, базами данных и инструментами для видеоконференций.

Навыки планирования времени, приоритизации задач и обработки конфиденциальной информации.

Знание бизнес‑этикета, навыки организации мероприятий и командировок.

Владение иностранным языком (английский) — преимущество для международных контактов.

Должностные обязанности

Ведение календаря и расписания руководителя: планирование встреч, переговоров, контроль загрузки и приоритетов.

Организация деловых встреч, видеоконференций, рабочей и личной логистики (командировки, бронирование транспорта и проживания).

Подготовка материалов для встреч: презентации, повестки, справки, отчёты и протоколы.

Ведение деловой переписки: подготовка и фильтрация входящих/исходящих писем, формирование шаблонов и ответов.

Координация исполнения поручений: выдача задач, контроль сроков, напоминания ответственным сотрудникам.

Взаимодействие с внутренними подразделениями и внешними контрагентами: согласование встреч, получение документов и информации.

Организация приёма гостей и деловых партнёров, обеспечение рабочего места руководителя.

Ведение учета и хранения ключевых документов, подготовка документов для подписания.

Подготовка отчетов и сводок по текущим задачам руководителя.

Поддержка в подготовке мероприятий, корпоративных встреч и выездных совещаний.

Обеспечение конфиденциальности информации и соблюдение корпоративных стандартов.

Отчетность

Помощник руководителя подотчётен непосредственно руководителю и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по календарю и текущим задачам;

отчёты о выполнении поручений и статусах ключевых задач;

подготовленные материалы и протоколы встреч по запросу.

Права

Запрашивать у сотрудников компании информацию и документы, необходимые для исполнения поручений руководителя.

Организовывать встречи, бронирование и логистику в рамках утверждённого бюджета.

Коммуницировать с контрагентами и представителями компаний от имени руководителя в установленном объёме полномочий.

Вносить предложения по оптимизации расписания, шаблонов документов и процессов взаимодействия.

Использовать служебные ресурсы (календарь, почта, CRM) для выполнения обязанностей.

Критерии эффективности и ответственность

Основные KPI: точность планирования (минимум конфликтов в расписании), своевременное исполнение поручений, качество подготовки материалов, уровень удовлетворённости руководителя и ключевых партнёров.

Примеры целевых значений: Процент выполненных поручений в срок ≥ 95%; Количество отменённых/конфликтующих встреч ≤ 2% от общего числа; Время подготовки презентации/материалов — в согласованный срок.

Помощник руководителя несёт ответственность за корректность оформляемых документов, своевременность выполнения поручений, конфиденциальность информации и соблюдение корпоративных регламентов. За нарушения применяются меры согласно внутренним правилам и трудовому законодательству.

