Должностные обязанности Помощник руководителя

Общие положения

Помощник руководителя — специалист, обеспечивающий организационную и административную поддержку руководителя компании или подразделения. Отвечает за эффективное управление календарем, подготовку материалов, коммуникацию с внутренними и внешними контактами, контроль исполнения поручений и поддержку бизнес‑процессов. Действует в рамках внутренних регламентов компании и поручений руководителя.

Квалификационные требования

  • Среднее профессиональное или высшее образование (экономика, менеджмент, офис‑менеджмент, лингвистика или смежные направления).
  • Опыт работы в административной поддержке, помощником руководителя или офис‑менеджером от 1–3 лет.
  • Отличные коммуникативные навыки, грамотная деловая переписка и навыки телефонных переговоров.
  • Владение офисными пакетами (MS Office / Google Workspace), календарными системами, базами данных и инструментами для видеоконференций.
  • Навыки планирования времени, приоритизации задач и обработки конфиденциальной информации.
  • Знание бизнес‑этикета, навыки организации мероприятий и командировок.
  • Владение иностранным языком (английский) — преимущество для международных контактов.

Должностные обязанности

  • Ведение календаря и расписания руководителя: планирование встреч, переговоров, контроль загрузки и приоритетов.
  • Организация деловых встреч, видеоконференций, рабочей и личной логистики (командировки, бронирование транспорта и проживания).
  • Подготовка материалов для встреч: презентации, повестки, справки, отчёты и протоколы.
  • Ведение деловой переписки: подготовка и фильтрация входящих/исходящих писем, формирование шаблонов и ответов.
  • Координация исполнения поручений: выдача задач, контроль сроков, напоминания ответственным сотрудникам.
  • Взаимодействие с внутренними подразделениями и внешними контрагентами: согласование встреч, получение документов и информации.
  • Организация приёма гостей и деловых партнёров, обеспечение рабочего места руководителя.
  • Ведение учета и хранения ключевых документов, подготовка документов для подписания.
  • Подготовка отчетов и сводок по текущим задачам руководителя.
  • Поддержка в подготовке мероприятий, корпоративных встреч и выездных совещаний.
  • Обеспечение конфиденциальности информации и соблюдение корпоративных стандартов.

Отчетность

Помощник руководителя подотчётен непосредственно руководителю и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по календарю и текущим задачам;
  • отчёты о выполнении поручений и статусах ключевых задач;
  • подготовленные материалы и протоколы встреч по запросу.

Права

  • Запрашивать у сотрудников компании информацию и документы, необходимые для исполнения поручений руководителя.
  • Организовывать встречи, бронирование и логистику в рамках утверждённого бюджета.
  • Коммуницировать с контрагентами и представителями компаний от имени руководителя в установленном объёме полномочий.
  • Вносить предложения по оптимизации расписания, шаблонов документов и процессов взаимодействия.
  • Использовать служебные ресурсы (календарь, почта, CRM) для выполнения обязанностей.

Критерии эффективности и ответственность

  • Основные KPI: точность планирования (минимум конфликтов в расписании), своевременное исполнение поручений, качество подготовки материалов, уровень удовлетворённости руководителя и ключевых партнёров.
  • Примеры целевых значений:
    • Процент выполненных поручений в срок ≥ 95%;
    • Количество отменённых/конфликтующих встреч ≤ 2% от общего числа;
    • Время подготовки презентации/материалов — в согласованный срок.
  • Помощник руководителя несёт ответственность за корректность оформляемых документов, своевременность выполнения поручений, конфиденциальность информации и соблюдение корпоративных регламентов. За нарушения применяются меры согласно внутренним правилам и трудовому законодательству.

Для поиска квалифицированного помощника руководителя обратитесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наши специалисты обладают опытом в подборе персонала и помогут найти кандидата, соответствующего вашим требованиям. Связаться с нами можно по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправить запрос на подбор сотрудников.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить