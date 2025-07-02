Должностные обязанности Помощник руководителя
Общие положения
Помощник руководителя — специалист, обеспечивающий организационную и административную поддержку руководителя компании или подразделения. Отвечает за эффективное управление календарем, подготовку материалов, коммуникацию с внутренними и внешними контактами, контроль исполнения поручений и поддержку бизнес‑процессов. Действует в рамках внутренних регламентов компании и поручений руководителя.
Квалификационные требования
- Среднее профессиональное или высшее образование (экономика, менеджмент, офис‑менеджмент, лингвистика или смежные направления).
- Опыт работы в административной поддержке, помощником руководителя или офис‑менеджером от 1–3 лет.
- Отличные коммуникативные навыки, грамотная деловая переписка и навыки телефонных переговоров.
- Владение офисными пакетами (MS Office / Google Workspace), календарными системами, базами данных и инструментами для видеоконференций.
- Навыки планирования времени, приоритизации задач и обработки конфиденциальной информации.
- Знание бизнес‑этикета, навыки организации мероприятий и командировок.
- Владение иностранным языком (английский) — преимущество для международных контактов.
Должностные обязанности
- Ведение календаря и расписания руководителя: планирование встреч, переговоров, контроль загрузки и приоритетов.
- Организация деловых встреч, видеоконференций, рабочей и личной логистики (командировки, бронирование транспорта и проживания).
- Подготовка материалов для встреч: презентации, повестки, справки, отчёты и протоколы.
- Ведение деловой переписки: подготовка и фильтрация входящих/исходящих писем, формирование шаблонов и ответов.
- Координация исполнения поручений: выдача задач, контроль сроков, напоминания ответственным сотрудникам.
- Взаимодействие с внутренними подразделениями и внешними контрагентами: согласование встреч, получение документов и информации.
- Организация приёма гостей и деловых партнёров, обеспечение рабочего места руководителя.
- Ведение учета и хранения ключевых документов, подготовка документов для подписания.
- Подготовка отчетов и сводок по текущим задачам руководителя.
- Поддержка в подготовке мероприятий, корпоративных встреч и выездных совещаний.
- Обеспечение конфиденциальности информации и соблюдение корпоративных стандартов.
Отчетность
Помощник руководителя подотчётен непосредственно руководителю и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по календарю и текущим задачам;
- отчёты о выполнении поручений и статусах ключевых задач;
- подготовленные материалы и протоколы встреч по запросу.
Права
- Запрашивать у сотрудников компании информацию и документы, необходимые для исполнения поручений руководителя.
- Организовывать встречи, бронирование и логистику в рамках утверждённого бюджета.
- Коммуницировать с контрагентами и представителями компаний от имени руководителя в установленном объёме полномочий.
- Вносить предложения по оптимизации расписания, шаблонов документов и процессов взаимодействия.
- Использовать служебные ресурсы (календарь, почта, CRM) для выполнения обязанностей.
Критерии эффективности и ответственность
- Основные KPI: точность планирования (минимум конфликтов в расписании), своевременное исполнение поручений, качество подготовки материалов, уровень удовлетворённости руководителя и ключевых партнёров.
- Примеры целевых значений:
- Процент выполненных поручений в срок ≥ 95%;
- Количество отменённых/конфликтующих встреч ≤ 2% от общего числа;
- Время подготовки презентации/материалов — в согласованный срок.
- Помощник руководителя несёт ответственность за корректность оформляемых документов, своевременность выполнения поручений, конфиденциальность информации и соблюдение корпоративных регламентов. За нарушения применяются меры согласно внутренним правилам и трудовому законодательству.
