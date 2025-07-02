Должностные обязанности Портье

Должностная инструкция портье

Общие положения:
Портье – это сотрудник гостиницы или другого подобного заведения, ответственный за взаимодействие с клиентами, помощь в размещении и обеспечение высокого уровня обслуживания.

— Среднее специальное образование, желательно в сфере гостиничного или туристического бизнеса.
— Опыт работы в обслуживании клиентов будет преимуществом.
— Коммуникабельность и умение работать в команде.

— Встреча гостей: Приветствие и встреча гостей по прибытии в гостиницу, помощь с багажом и размещением.

— Информация о сервисах: Предоставление информации о гостиничных услугах, местных достопримечательностях и рекомендациях по отдыху.

— Организация проживания: Помощь в оформлении документов и выселение, координация работы с другими отделами.

— Обслуживание запросов: Осуществление запросов гостей на дополнительные услуги, такие как трансферы, заказ такси, бронирование столиков в ресторанах.

— Контроль порядка: Обеспечение комфортной и безопасной обстановки в лобби и общественных зонах гостиницы.

— Ведение отчетности: Составление отчетов о размещении гостей, сбор отзывов и рекомендаций.

Портье ведет отчеты о выполнении своих обязанностей и удовлетворенности гостей.

Портье имеет право:

— Запрашивать информацию для выполнения своих задач и обращения к другим отделам.
— Вносить предложения по улучшению качества обслуживания.

Критерии эффективности Портье:

Эффективность работы портье оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности гостей от обслуживания.
— Скорость и качество выполнения запросов клиентов.
— Наличие положительных отзывов.

Квалифицированный портье является важным звеном в процессе предоставления гостиничных услуг и создании комфортной атмосферы для гостей. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных обеспечить высокий уровень обслуживания и удовлетворенности клиентов.

Мы тщательно анализируем требования вашего учреждения, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим портье с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам профессионала, который создаст положительное первое впечатление на ваших гостей.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного портье, который эффективно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить