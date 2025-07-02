Должностные обязанности Портье
Должностная инструкция портье
Общие положения:
Портье – это сотрудник гостиницы или другого подобного заведения, ответственный за взаимодействие с клиентами, помощь в размещении и обеспечение высокого уровня обслуживания.
— Среднее специальное образование, желательно в сфере гостиничного или туристического бизнеса.
— Опыт работы в обслуживании клиентов будет преимуществом.
— Коммуникабельность и умение работать в команде.
— Встреча гостей: Приветствие и встреча гостей по прибытии в гостиницу, помощь с багажом и размещением.
— Информация о сервисах: Предоставление информации о гостиничных услугах, местных достопримечательностях и рекомендациях по отдыху.
— Организация проживания: Помощь в оформлении документов и выселение, координация работы с другими отделами.
— Обслуживание запросов: Осуществление запросов гостей на дополнительные услуги, такие как трансферы, заказ такси, бронирование столиков в ресторанах.
— Контроль порядка: Обеспечение комфортной и безопасной обстановки в лобби и общественных зонах гостиницы.
— Ведение отчетности: Составление отчетов о размещении гостей, сбор отзывов и рекомендаций.
Портье ведет отчеты о выполнении своих обязанностей и удовлетворенности гостей.
Портье имеет право:
— Запрашивать информацию для выполнения своих задач и обращения к другим отделам.
— Вносить предложения по улучшению качества обслуживания.
Критерии эффективности Портье:
Эффективность работы портье оценивается по следующим критериям:
— Уровень удовлетворенности гостей от обслуживания.
— Скорость и качество выполнения запросов клиентов.
— Наличие положительных отзывов.
Квалифицированный портье является важным звеном в процессе предоставления гостиничных услуг и создании комфортной атмосферы для гостей. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных обеспечить высокий уровень обслуживания и удовлетворенности клиентов.
Мы тщательно анализируем требования вашего учреждения, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим портье с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам профессионала, который создаст положительное первое впечатление на ваших гостей.
Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного портье, который эффективно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.