Должностная инструкция портье

Общие положения:

Портье – это сотрудник гостиницы или другого подобного заведения, ответственный за взаимодействие с клиентами, помощь в размещении и обеспечение высокого уровня обслуживания.

— Среднее специальное образование, желательно в сфере гостиничного или туристического бизнеса.

— Опыт работы в обслуживании клиентов будет преимуществом.

— Коммуникабельность и умение работать в команде.

— Встреча гостей: Приветствие и встреча гостей по прибытии в гостиницу, помощь с багажом и размещением.

— Информация о сервисах: Предоставление информации о гостиничных услугах, местных достопримечательностях и рекомендациях по отдыху.

— Организация проживания: Помощь в оформлении документов и выселение, координация работы с другими отделами.

— Обслуживание запросов: Осуществление запросов гостей на дополнительные услуги, такие как трансферы, заказ такси, бронирование столиков в ресторанах.

— Контроль порядка: Обеспечение комфортной и безопасной обстановки в лобби и общественных зонах гостиницы.

— Ведение отчетности: Составление отчетов о размещении гостей, сбор отзывов и рекомендаций.

Портье ведет отчеты о выполнении своих обязанностей и удовлетворенности гостей.

Портье имеет право:

— Запрашивать информацию для выполнения своих задач и обращения к другим отделам.

— Вносить предложения по улучшению качества обслуживания.

Критерии эффективности Портье:

Эффективность работы портье оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности гостей от обслуживания.

— Скорость и качество выполнения запросов клиентов.

— Наличие положительных отзывов.

Квалифицированный портье является важным звеном в процессе предоставления гостиничных услуг и создании комфортной атмосферы для гостей. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных обеспечить высокий уровень обслуживания и удовлетворенности клиентов.

Мы тщательно анализируем требования вашего учреждения, устанавливаем необходимые критерии для кандидатов и находим портье с актуальными навыками и опытом работы. Наша цель – предоставить вам профессионала, который создаст положительное первое впечатление на ваших гостей.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного портье, который эффективно справится со своими обязанностями и обеспечит высокий уровень сервиса. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.