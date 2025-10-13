Общие положения Постпечатника

Постпечатник — специалист цеха послепечатной обработки, ответственный за выполнение операций по фальцовке, биговке, ламинации, высечке, склеиванию, брошюровке, переплёту и упаковке полиграфической продукции. Обеспечивает качество готовой продукции, соблюдение технологических режимов, эффективную работу постпечатного оборудования и выполнение плановых объёмов выпуска. Действует в соответствии с производственными регламентами, инструкциями по охране труда и требованиями руководства цеха.

Квалификационные требования Постпечатника

Среднее профессиональное или высшее техническое/полиграфическое образование либо профильная подготовка (профиль «полиграфия», «технолог полиграфического производства»).

Опыт работы на постпечатном оборудовании (фальцевальные машины, биговщики, ламинационные линии, высекальные прессы, швейные и клеевые линии, переплётное оборудование) от 1 года (Junior) / от 3 лет (Middle) / 5+ лет (Senior).

Знание технологий послепечатной обработки: фальцовка, биговка, кассетная и рулонная ламинация, высечка, уф‑лакирование, горячее тиснение, брошюровка, переплёт.

Навыки настройки и наладки постпечатного оборудования, базового технического обслуживания и мелкого ремонта.

Умение читать технологические карты, чертежи штампов и макеты, понимать требования к припуску и посадке.

Знание методов контроля качества полиграфической продукции: проверка регистров, цвета, кромок, геометрии и качества склеивания/шитья.

Навыки работы с измерительными инструментами (штангенциркуль, линейка, угломер), понимание допусков и стандартов.

Знание правил охраны труда, техники безопасности и требований по обращению с химреактивами (клеи, лаки).

Внимательность, аккуратность, способность к многозадачности и командной работе.

Должностные обязанности Постпечатника

Подготовка и приём полиграфической продукции для постпечатной обработки в соответствии с производственной заявкой.

Настройка, наладка и запуск постпечатного оборудования (фальцевальные машины, биговщики, ламинационные линии, высекальные прессы, переплётные и брошюровочные линии).

Выполнение операций: фальцовка, биговка, высечка, ламинация, тиснение, лакирование, склейка, шитьё и переплёт, обрезка и упаковка.

Контроль качества на каждом этапе: соответствие размерам, резам, склейке, качеству ламинации и отделки; фиксация дефектов и внесение корректировок.

Проведение профилактического обслуживания оборудования, базовый ремонт, своевременное уведомление мастера/техников о неисправностях.

Соблюдение технологических карт и регламентов по режимам обработки, расходу материалов и времени обработки.

Ведение учёта расходных материалов (бумага, пленка, клеи, фольга), контроль остатков и сроков поставок.

Участие в оптимизации технологических процессов, предложение мер по снижению брака и экономии материалов.

Подготовка и упаковка готовой продукции, маркировка и передача на склад/логистику.

Соблюдение требований по охране труда, промышленной безопасности и экологии (утилизация отходов).

Обучение и наставничество младшего персонала в цехе постпечатной обработки.

Отчетность Постпечатника

Постпечатник подотчётен мастеру участка/начальнику постпечатного цеха и предоставляет:

ежедневные сводки по объёмам выполненных работ и расходу материалов;

отчёты по браку и рекламациям с анализом причин;

акты приёма‑передачи готовой продукции и посадочные журналы;

записи о профилактическом обслуживании и замечания по оборудованию;

предложения по улучшению технологического процесса и экономии материалов.

Права Постпечатника

Запрашивать у смежных подразделений (дизайн, допечатная подготовка, склад) необходимые материалы, файлы и информацию для корректной обработки заказов.

Останавливать производство на своём участке при выявлении критических дефектов или опасных режимов работы до их устранения.

Вносить предложения по оптимизации процессов, снижению брака и рациональному расходу материалов.

Получать инструменты и средства индивидуальной защиты, требуемые для безопасной работы.

Требовать проведения инструктажей и переподготовки по охране труда и безопасной эксплуатации оборудования.

Критерии эффективности и ответственность Постпечатника

Основные KPI: процент брака/возвратов, выполнение плановых объёмов и сроков, скорость переналадок, соблюдение норм расхода материалов, соблюдение техники безопасности.

Примеры целевых значений: Уровень брака ≤ 1–3% в зависимости от сложности продукции; Своевременное выполнение сменного плана ≥ 95%; Среднее время переналадки оборудования снижено на 10% по сравнению с базовым периодом; Соблюдение расхода материалов в пределах установленных норм ±5%.

Постпечатник несёт ответственность за качество и внешний вид готовой продукции, выполнение технологических регламентов, сохранность материалов и безопасную работу на оборудовании. За нарушения действуют дисциплинарные и иные меры в соответствии с регламентами и ТК.

Подбор Постпечатника в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор постпечатников с проверкой практических навыков: тестовые задания по настройке фальцевальных и переплётных линий, кейсы по устранению брака.

Оценка опыта работы с конкретным оборудованием (Horizon, Muller Martini, GUK, Heidelberg, Bobst и др.) и технологиями отделки.

Проверка знаний санитарных и охранных норм, навыков контроля качества и работы с технологическими картами.

Сопровождение адаптации на probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора постпечатника, способного обеспечить качественную послепечатную обработку, минимизировать брак и оптимизировать использование материалов, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста под ваш тип оборудования, объёмы и требования к качеству.