Должностная инструкция повара 3-го разряда

Общие положения:

Повар 3-го разряда – это специалист, осуществляющий приготовление блюд простейшей сложности и поддерживающий порядок на кухне.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичное.

— Опыт работы в общественном питании не менее 6 месяцев.

— Знание основных кулинарных технологий и рецептов простых блюд.

— Приготовление блюд: Готовить простые блюда, гарниры, салаты и закуски, следуя установленным рецептам.

— Подготовка ингредиентов: Выполнять подготовительные работы с продуктами, такие как мытье, чистка и нарезка.

— Соблюдение санитарных норм: Осуществлять контроль за чистотой рабочего места и соблюдением норм гигиены.

— Организация рабочего процесса: Помогать в организации рабочего процесса на кухне, следовать указаниям старших поваров и участвовать в командной работе.

— Инвентаризация продуктов: Участвовать в учете продуктов и сообщать о необходимости пополнения запасов.

Повар 3-го разряда ведет записи о выполненной работе и учете использованных материалов.

Повар имеет право:

— Запрашивать необходимые для работы продукты и инструменты.

— Выражать свои предложения по улучшению работы кухни.

Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:

— Качество и скорость приготовления блюд.

— Соблюдение стандартов санитарии и безопасности.

— Умение работать в команде и выполнять поставленные задачи.

