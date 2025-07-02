Должностные обязанности Повар 3-го разряда

Должностная инструкция повара 3-го разряда

Общие положения:
 Повар 3-го разряда – это специалист, осуществляющий приготовление блюд простейшей сложности и поддерживающий порядок на кухне.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичное.
 — Опыт работы в общественном питании не менее 6 месяцев.
 — Знание основных кулинарных технологий и рецептов простых блюд.

— Приготовление блюд: Готовить простые блюда, гарниры, салаты и закуски, следуя установленным рецептам.

— Подготовка ингредиентов: Выполнять подготовительные работы с продуктами, такие как мытье, чистка и нарезка.

— Соблюдение санитарных норм: Осуществлять контроль за чистотой рабочего места и соблюдением норм гигиены.

— Организация рабочего процесса: Помогать в организации рабочего процесса на кухне, следовать указаниям старших поваров и участвовать в командной работе.

— Инвентаризация продуктов: Участвовать в учете продуктов и сообщать о необходимости пополнения запасов.

Повар 3-го разряда ведет записи о выполненной работе и учете использованных материалов.

Повар имеет право:

— Запрашивать необходимые для работы продукты и инструменты.
 — Выражать свои предложения по улучшению работы кухни.

Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:

— Качество и скорость приготовления блюд.
 — Соблюдение стандартов санитарии и безопасности.
 — Умение работать в команде и выполнять поставленные задачи.

Квалифицированный повар 3-го разряда играет важную роль в обеспечении функциональности кухонного процесса и качества обслуживания. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору специалистов, способных эффективно выполнять задачи на уровне 3-го разряда.

Мы внимательно анализируем потребности вашего заведения, устанавливаем критерии для кандидатов и находим поваров, готовых внести свой вклад в командную работу. Наша цель – предоставить вам специалиста в сферах туризм, рестораны и гостеприимство, который обеспечит стабильность и надежность в ежедневных кулинарных задачах.

Повар, которого мы предложим, станет надежным исполнителем на кухне, поддерживая высокий уровень работы. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы гарантированно получите специалиста, готового к выполнению стандартных задач и совместной работе с командой. Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждой вакансии и высокое качество поиска кадров.

