Должностные обязанности Повар 4-го разряда
Должностная инструкция повара 4-го разряда
Общие положения:
Повар 4-го разряда – это специалист, способный эффективно готовить блюда средней сложности и поддерживать порядок на кухне.
— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичная.
— Опыт работы в общественном питании от 1 года.
— Знание основ кулинарии и технологии приготовления популярных блюд.
— Приготовление блюд: Готовить простые и сложные блюда, гарниры, супы и десерты в соответствии с установленными стандартами.
— Соблюдение стандартов: Следить за качеством продукции и соблюдать санитарные нормы на рабочем месте.
— Подготовка ингредиентов: Осуществлять подготовку продуктов, включая чистку и нарезку ингредиентов, согласно рецептам.
— Организация рабочего места: Поддерживать порядок и чистоту на кухне, организовывать места для хранения продуктов.
— Взаимодействие в команде: Участвовать в работе команды, выполнять указания старших поваров и помогать в процессе приготовления пищи.
— Учёт расхода продуктов: Вести учет использованных продуктов и сообщать о необходимости пополнения запаса.
Повар 4-го разряда ведет записи о расходе продуктов и приготовленных блюдах.
Повар имеет право:
— Запрашивать необходимые ингредиенты и инструменты для работы.
— Вносить предложения по улучшению рабочего процесса на кухне.
Критерии эффективности:
Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:
— Уровень качества приготовленных блюд.
— Соблюдение норм санитарии и труда на кухне.
— Успех в работе в команде.
