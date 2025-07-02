Должностная инструкция повара 4-го разряда

Общие положения:

Повар 4-го разряда – это специалист, способный эффективно готовить блюда средней сложности и поддерживать порядок на кухне.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичная.

— Опыт работы в общественном питании от 1 года.

— Знание основ кулинарии и технологии приготовления популярных блюд.

— Приготовление блюд: Готовить простые и сложные блюда, гарниры, супы и десерты в соответствии с установленными стандартами.

— Соблюдение стандартов: Следить за качеством продукции и соблюдать санитарные нормы на рабочем месте.

— Подготовка ингредиентов: Осуществлять подготовку продуктов, включая чистку и нарезку ингредиентов, согласно рецептам.

— Организация рабочего места: Поддерживать порядок и чистоту на кухне, организовывать места для хранения продуктов.

— Взаимодействие в команде: Участвовать в работе команды, выполнять указания старших поваров и помогать в процессе приготовления пищи.

— Учёт расхода продуктов: Вести учет использованных продуктов и сообщать о необходимости пополнения запаса.

Повар 4-го разряда ведет записи о расходе продуктов и приготовленных блюдах.

Повар имеет право:

— Запрашивать необходимые ингредиенты и инструменты для работы.

— Вносить предложения по улучшению рабочего процесса на кухне.

Критерии эффективности:

Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:

— Уровень качества приготовленных блюд.

— Соблюдение норм санитарии и труда на кухне.

— Успех в работе в команде.

