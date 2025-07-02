Должностные обязанности Повар 4-го разряда

Должностная инструкция повара 4-го разряда

Общие положения:
 Повар 4-го разряда – это специалист, способный эффективно готовить блюда средней сложности и поддерживать порядок на кухне.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или аналогичная.
 — Опыт работы в общественном питании от 1 года.
 — Знание основ кулинарии и технологии приготовления популярных блюд.

— Приготовление блюд: Готовить простые и сложные блюда, гарниры, супы и десерты в соответствии с установленными стандартами.

— Соблюдение стандартов: Следить за качеством продукции и соблюдать санитарные нормы на рабочем месте.

— Подготовка ингредиентов: Осуществлять подготовку продуктов, включая чистку и нарезку ингредиентов, согласно рецептам.

— Организация рабочего места: Поддерживать порядок и чистоту на кухне, организовывать места для хранения продуктов.

— Взаимодействие в команде: Участвовать в работе команды, выполнять указания старших поваров и помогать в процессе приготовления пищи.

— Учёт расхода продуктов: Вести учет использованных продуктов и сообщать о необходимости пополнения запаса.

Повар 4-го разряда ведет записи о расходе продуктов и приготовленных блюдах.

Повар имеет право:

— Запрашивать необходимые ингредиенты и инструменты для работы.
 — Вносить предложения по улучшению рабочего процесса на кухне.

Критерии эффективности:
 Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:

— Уровень качества приготовленных блюд.
 — Соблюдение норм санитарии и труда на кухне.
 — Успех в работе в команде.

Квалифицированный повар 4-го разряда – это важный специалист, который способствует качественному обслуживанию и удовлетворению клиентов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает профессиональные услуги по подбору поваров, обладающих необходимыми навыками и опытом в сферах гостеприимства и рестораны.

Мы внимательно изучаем требования вашего заведения, устанавливаем нужные критерии для кандидатов и находим специалистов, подходящих под ваши запросы. Наша задача – предложить повара, который обеспечит стабильность качества пищи и оперативность на кухне.

Повар, которого мы предложим, станет ценным членом вашей команды, отвечая за исполнение обычных кулинарных задач и помощь в организации рабочего процесса. Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите квалифицированного специалиста, готового внести положительные изменения в вашу кухню. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и высокое качество подбора кадров.

