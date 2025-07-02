Должностная инструкция повара 6-го разряда

Общие положения:

Повар 6-го разряда является высококвалифицированным специалистом, отвечающим за приготовление и сервировку сложных блюд, а также организацию работы кухни в соответствии с современными стандартами кулинарного искусства.

— Среднее профессиональное образование по специальности «Повар» или эквивалентная.

— Опыт работы в ресторанах или учреждениях общественного питания не менее 5 лет, из них минимум 2 года на должности повара высшей квалификации.

— Глубокие знания технологий приготовления различных видов блюд и кулинарных техник.

— Приготовление блюд: Подготовка и приготовление сложных и авторских блюд высокой кухни, включая мясные, рыбные, овощные и десертные изделия.

— Разработка рецептур: Создание и внедрение новых рецептов, а также адаптация существующих с учетом сезонности и доступности продуктов.

— Контроль качества: Обеспечение высокого качества пищи на всех этапах: от закупки ингредиентов до подачи готового продукта.

— Организация работы кухни: Руководство работой кухни, распределение обязанностей между помощниками и контроль их работы.

— Обучение персонала: Проведение инструктажей и обучения менее опытных сотрудников, передача знаний и навыков.

— Участие в мероприятиях: Организация кулинарных мероприятий, участие в конкурсах и выставках.

Отчетность Повара 6-го разряда:

Повар 6-го разряда ведет документацию по приготовленным блюдам, анализирует спрос на блюда и формирует отчетность по расходу продуктов.

Повар 6-го разряда имеет право:

— Запрашивать необходимое оборудование и материалы для работы.

— Вносить предложения по улучшению работы кухни и сервиса.

Эффективность работы повара оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов блюдами, представленными в меню.

— Показатели работы кухни, включая скорость и качество обслуживания.

— Результаты участия в кулинарных конкурсах.

